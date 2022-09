Serialele cu care chiar merită să îți pierzi timpul toamna aceasta

Dacă erai în căutarea unui motiv pentru a sta în fața televizorului sau a laptopului în zilele de toamnă, avem noi câteva sugestii pentru tine. Te avertizăm: dau dependență!

Lord of the Rings: The Rings of Power

Adaptarea pentru micul ecran al celebrului Lord of the Rings a apărut în primele zile ale lunii septembrie 2022 și, potrivit surselor, bugetul pentru această producție a fost de 1 miliard de dolari. Filmările începuseră în 2020, însă au întârziat din cauza pandemiei. Evenimentele din serialul care va avea opt episoade în primul sezon au loc cu mii de ani înainte de cele prezentate în filmul The Fellowship of the Ring (deci nu îl vom vedea pe Frodo și nici pe Legolas, din păcate). Din distribuție fac parte Benjamin Walker, Peter Mullan, Cynthia Addai-Robinson, Lenny Henry, Maxim Baldry, Augustus Prew, Charles Edwards, Trystan Gravelle, Amelie Child Villiers.

American Gigolo

Serialul este un remake dar și o continuare a filmului clasic din 1980, iar Jon Bernthal calcă pe urmele lui Richard Gere în rolul fostei escorte masculine Julian Kane. Acțiunea din serial are loc la 15 ani după ce Kane a fost condamnat pe nedrept pentru uciderea soției unui client bogat. Proaspăt eliberat din închisoare, Julian se luptă să-și refacă viața și să se împace cu trecutul său ca escortă. De asemenea, speră să reia legătura cu fosta sa iubită, Michelle (Gretchen Mol), și caută răspunsuri cu privire la crima care l-a aruncat în închisoare și cine este adevăratul vinovat. El este ajutat de detectivul Sunday (Rosie ODonnell), care începe să creadă că în spatele crimei se află o conspirație mult mai mare decât își puteau imagina ei. Premiera a avut loc pe 10 septembrie.

Monarch

Posibil unul dintre cele mai așteptate seriale ale toamnei, „Monarch” își propune să calce pe urmele producțiilor muzicale de succes muzicale „Empire” și „Nashville”. Serialul spune povestea așa-numitei „Prime familii de muzică country”, în timp ce încearcă să-și protejeze dinastia muzicală în ciuda scandalurilor și evenimentelor neplăcute din familie. Cu o distribuție plină de stele care îi include pe Trace Adkins și Susan Sarandon, serialul a avut premiera pe 11 septembrie.

Alaska Daily

Tom McCarthy, regizorul nominalizat la Oscar și scenaristul câștigător la Oscar pentru filmului „Spotlight”, lansează o altă dramă care pătrunde în domeniul jurnalismului, cu Hilary Swank, câștigătoare a Oscarului de două ori, în rolul principal. Ea interpretează rolul unei ziariste de investigație din New York, care se vede forțată să își refacă viața și cariera în Alaska după un moment profesional dificil. Premiera are loc pe 10 octombrie.

Shantaram

Hollywood a încercat de aproape două decenii să adapteze „Shantaram”, romanul cvasi-autobiografic al lui Gregory David Roberts, despre un tâlhar de bănci australian fugar care se integrează în lumea interlopă din Mumbaiul anilor 1980. Mai întâi au fost adaptări cinematografice, cu Johnny Depp și Joel Edgerton în rolurile principale, dar care în cele din urmă au fost abandonate, apoi Apple a reînviat proiectul ambițios pentru televiziune. Acum, după întârzieri cauzate de pandemie și o mutare a producției în Thailanda din India, un serial de 12 episoade cu starul „Sons of Anarchy” Charlie Hunnam în rol principal va sosi în sfârșit în octombrie.

Interview With the Vampire

Remake-urile sunt la putere în acest sezon TV de toamnă. Acum vorbim despre o reimaginare a celebrului film Interview With the Vampire, bazată pe romanele gotice ale lui Anne Rice (care a fost adaptat memorabil pentru marile ecrane în 1994 cu Brad Pitt și Tom Cruise în rolurile principale). Unele detalii au fost modificate și modernizate. Interviul este acum pentru un podcast, chiar în timpul pandemiei de COVID-19, în timp ce protagonistul Louis de Pointe du Lac este un bărbat de culoare, interpretat de Jacob Anderson, cunoscut pentru rolul din Game of Thrones. În New Orleans, în anii 1910, Louis supraveghează bordelurile și locurile unde se desfășoară jocuri de noroc. El este abordat de Lestat de Lioncourt (Sam Reid), care îi oferă putere, influență și nemurire, dar la un preț sângeros. Premiera are loc pe 2 octombrie.

Andor

Dacă ți-a plăcut cum serialul Obi-Wan Kenobi ne-a oferit o scurtă privire asupra unui grup numit The Path, suntem convinse că abia aștepți producția Andor. Serialul este considerat un prequel al excelentului film Rogue One. Andor arată ascensiunea The Rebel Alliance și rolul pe care îl joacă spionul Cassian Andor (Diego Luna). Vei vedea și alte fețe cunoscute, deoarece Genevieve O’Reilly și Forest Whitaker îți reiau rolurile liderului rebel Mon Mothma și luptătorului de rezistență Saw Gerrera. Andor arată ca unul dintre cele mai bune seriale ce au la bază franciza Star Wars, așa că este de neratat. Premiera are loc pe 21 septembrie pe Disney+.

The Midnight Club

Îndrăgitul roman de groază al lui Christopher Pike, The Mystery Club – care vorbește despre un grup de adolescenți cu boli terminale care găsesc o legătură comună în poveștile înfricoșătoare – ajunge acum pe micile ecrane sub formă de serial. Creat împreună cu Leah Fong (The Haunting of Bly Manor), cu episoade regizate de producătorul executiv Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), The Mystery Club are toate șansele să se transforme într-o plăcută surpriză pentru amatorii de horror.. Fiecare copil spune o poveste care este o adaptare a uneia dintre cărțile lui Christopher Pike. Prin fiecare poveste, adolescenții se vor confrunta cu demonii lor personali și cu temerile lor legate de mortalitate. Din 10 octombrie pe Netflix.

From Scratch

Pentru toți cei care spun „mai bine să iubești și să pierzi decât să nu iubești deloc”, acesta este serialul perfect. Zoe Saldaña joacă în această mini-serie Netflix, care povestește modul în care Amy se îndrăgostește de un bucătar pe nume Lino (Eugenio Mastrandrea) în minunata Sicilia, doar pentru ca viitorul lor împreună să fie pus sub semnul întrebării. Pregătește pentru emoții puternice și lacrimi. Din 21 octombrie pe Netflix.

Tulsa King

Sylvester Stallone își face debutul pe micile ecrane în acesr serial dramă ce îl are în centrul atenției pe Dwight „The General” Manfredi, șef al mafiei din New York, care este eliberat din închisoare după 25 de ani. El se mută în Tulsa, Oklahoma, unde încearcă să își formeze o nouă echipă de infractori și să vadă dacă își poate recăpata notorietatea de altă dată. Premiera are loc pe 13 noiembrie.

The Idol

Sam Levinson, creatorul serialului de mare succes Euphoria, și artistul The Weeknd au făcut echipă pentru a aduce pe micile ecrane această producție descrisă chiar din trailer ca fiind cea mai neplăcută poveste de dragoste de la Hollywood. Rolurile principale sunt interpretate de The Weeknd și Lily-Rose Depp, iar serialul spune povestea unui guru, lider al unui cult modern, care începe o relație complicată cu o cântăreață de succes. Producția va fi difuzată de HBO.

Wednesday

Un serial cu mistere, detectivi și o infuzie sănătoasă de supranatural, care prezintă anii petrecuți de Wednesday Addams ca elevă la Academia Nevermore. Wednesday încearcă să-și folosească abilitatea paranormală incipientă pentru a contracara o serie de crime monstruoase care au terorizat orașul din apropiere și a rezolva misterul supranatural în care au fost implicați părinții ei în urmă cu 25 de ani. Totul în timp ce navighează prin noile și foarte încurcatele ei relații de la Nevermore. Rolul lui Wednesday Addams este interpretat de Jenna Ortega, iar Catherine Zeta-Jones și Luis Guzman îi interpretează pe Morticia și Gomez Addams, personajele care au apărut pentru prima dată în forma unor benzi desenate în 1938. Din distribuție mai fac parte Gwendoline Christie, Christina Ricci, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Joy Sunday, Emma Myers, Riki Lindhome, Jamie McShane, dar și câțiva actori români, printre care și George Burcea, care va juca rolul majordomului familiei Addams, Lurch, și Victor Dorobanțu, care va juca rolul Thing.

The Handmaid’s Tale -sezonul 5

Acțiunea din The Handmaid’s Tale, serial ce are la bază romanul clasic al lui Margaret Atwood, are loc într-un viitor bizar, în ținutul Gilead, și spune povestea unei slujitoare June (Offred), una dintre puținele femei Gilead care încă mai are ovare funcționale și poate face copii pentru comandanți și pentru soțiile lor infertile. Elisabeth Moss interpretează rolul principal, iar sezonul 5 este difuzat din 14 septembrie.

The Crown – Sezonul 5

Sezonul 5 al serialului The Crown este așteptat cu sufletul la gură de zeci de milioane de oameni din întreaga lume și va avea premiera pe Netflix, cel mai probabil în luna noiembrie. Potrivit The New York Post, acesta va prezenta viața familiei regale în anii 1990 și va surprinde și povestea tragică de dragoste dintre Prințesa Diana și producătorul egiptean de film Dodi Fayed. Rolurile principale din acest sezon sunt interpretate de Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville, Jonny Lee Miller, Dominic West, Elizabeth Debicki, Natascha McElhone, Olivia Williams.

Atlanta – sezonul 4

În serialul Atlanta, Donald Glover îl interpretează pe Earn, un tânăr care este managerul unui rapper din Atlanta numit Paper Boi. Earn încearcă să îl promoveze tot mai mult pe acesta în industria muzicii rap, însă vrea să îi câștige respectul și fostei sale iubite, Vanessa. Serialul abordează mai multe subiecte, printre care rasismul, dar și problemele care se desprind de pe urma lui. Sezonul patru – care este și ultimul – a avut premiera pe 15 septembrie.

Citește și:

Roluri care au ajuns populare doar datorită faimei actorilor

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro