Agenda de martie 2023: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

The Mandalorian

Pe 1 martie revine pe Disney+ The Mandalorian, cu cel de-al treilea sezon. Personajul nostru își continuă călătoria prin galaxia Star Wars, alături de Grogu, intersectându-se cu vechi aliați și făcându-și noi dușmani, în vreme ce Noua Republică se străduiește să conducă galaxia departe de istoria sa întunecată. Cele opt episoade noi sunt regizate de Rick Famuyiwa, Rachel Morrison, Bryce Dallas-Howard, iar Jon Favreau este scenarist-șef, din distribuție făcând parte Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris și alții. Pregătește-te, deci, pentru o aventură captivantă.

Aftersun

Filmul lui Charlotte Wells despre care se spune deja că va propulsa cariera lui Paul Mescal pe culmi este o dramă emoționantă despre relația dintre un tată și o fiică (Frankie Corio), la care aceasta reflectă la 20 de ani de la o vacanță memorabilă petrecută împreună. Sophie încearcă după tot acest timp să umple golurile dintre informații și amintiri cu posibile explicații pentru acțiunile ale tatălui ei, pe care nu le-a știut întotdeauna, în tentativa de a împăca imaginea unui om foarte iubit cu ce află mai târziu.

The son

Florian Zeller aduce laolaltă o distribuție remarcabilă (Vanessa Kirby, Laura Dern, Hugh Jackman, Anthony Hop-kins) într-o dramă de familie despre un cuplu, Peter și Emma, care trăiesc alături de copilul lor o viață normală, deși agitată, care e însă tulburată brusc de apariția fostei soții a lui Peter, Kate, alături de fiul lor adolescent, Nicholas. În cinematografe din 10 martie.

Libertate

Tudor Giurgiu imaginează o poveste ce are drept fundal evenimentele Revoluției din 1989. La Sibiu, în haosul general iscat de proteste, o unitate de miliție devine ținta unui asalt violent, care degenerează într-o confruntare între soldați, milițieni, cadre ale securității și simpli civili. Încercând să scape din conflictul sângeros, căpitanul de miliție Viorel este capturat și mai apoi acuzat că ar fi terorist, o temă populară a acelor zile confuze. Din distribuție fac parte Alex Calangiu, Iulian Postelnicu și Cătălin Herlo, iar premiera filmului, pe 17 martie, la mai bine de 34 de ani de când vârtejul întâmplărilor de atunci încă nu și-a găsit explicații, e un bun prilej să rememorăm ce s-a întâmplat.

Un beau matin

O tânără mamă, Sandra (Léa Seydoux), care își crește singură fiica, se vede copleșită de greutăți din cauza bolii degenerative și a tratamentului pe care îl urmează tatăl său. Acesta este contextul în care Sandra întâlnește din nou un vechi amic pe care nu l-a văzut demult și care se află într-o relație. Între cei doi se înfiripă o idilă, dar pentru detaliile acestui film de dragoste trebuie să mergi la cinematograf, din 31 martie. Din distribuția filmului regizat de Mia Hansen-Løv mai fac parte Pascal Greggory (în rolul Georg Kienzler), Melvil Poupaud (drept Clément, vechiul prieten) și Nicole Garcia (Françoise).

65

Duo-ul format din Scott Beck și Bryan Woods nu e străin de lumea horror-urilor (A Quiet Place, Nightlight, Haunt), pe care le-au scris și le-au regizat, așa că acest nou thriller science fiction are toate șansele să ne surprindă și să ne înspâimânte. Pe scurt, un astronaut (interpretat de Adam Driver, unul dintre cei mai aclamați actori ai generației sale) se prăbușește pe o planetă misterioasă… ca să descopere că misterul e încă și mai mare, atunci când află că nu este singur acolo. Lui Driver i se alătură în distribuție Chloe Coleman, Ariana Greenblatt, Nika Williams, iar premiera în cinematografele de la noi are loc pe 17 martie.

Alis

Acest documentar impresionant de onest care are premiera în cinematografe pe 3 martie relatează viețile a zece adolescente care locuiesc într-o casă dedicată femeilor adunate de pe străzile din Bogotá, în Columbia. Tinerele vorbesc despre colega lor de cameră, Alis, un personaj fictiv, o invenție colectivă pe care acestea proiectează temeri sau visuri pe care ele le privesc drept imposibile. Poveștile intime și uneori dureroase spuse cu ajutorul regizorilor Nicolas van Hemelryck și Clare Weiskopf formează un ansamblu sensibil și emoționant, motiv pentru care filmul a fost recompensat cu multiple nominalizări și premii.

Le otto montagne

Această dramă în limba italiană în regia lui Felix van Groeningen și Charlotte Vandermeersch, care au adaptat scenariul după romanul lui Paolo Cognetti, arată parcursul prieteniei a doi bărbați care și-au petrecut copilăria alături într-un sat din Alpi și care se reunesc la maturitate. Pietro (Luca Marinelli), un copil de oraș care vine și pleacă pe parcursul vieții, și Bruno (Alessandro Borghi), copilul de la munte care decide să rămână acolo, își folosesc întâlnirile drept prilejuri de a-și istorisi viețile și de a experimenta natura prieteniei adevărate, cu tot ceea ce implică asta. Cu un premiu al juriului la Festivalul de la Cannes în 2022, acest film care are premiera pe 24 martie merită, cu siguranță, atenția ta.

Proștii

Marlena și Tomasz trăiesc ascunși de lume într-un orășel de la malul mării și au o viață fericită și o relație bună de mulți ani. Însă întreaga lor liniște începe să se destrame atunci când Marlena își aduce fiul, împotriva dorinței lui Tomasz, să locuiască alături de ei. Acesta este punctul de plecare al unui conflict în toată regula, în urma căruia cei doi sunt nevoiți să își redefinească iubirea, alegerile și viața. Filmul, în regia lui Tomasz Wasilewski, are premiera în cinematografe pe 3 martie.

Orchestra Națională Radio, în concert

Pe 3 martie te așteaptă la Sala Radio un concert extraordinar: Simfonia fantastică (Berlioz) și Concertul nr. 2 pentru pian şi orchestră, de Rahmaninov (chiar în anul ce sărbătorește 150 de ani de la nașterea compozitorului), se aud sub bagheta dirijorului Stefan Geiger și cu Alexei Volodin la pian. Iar pe 10 martie tânăra violonistă Ioana Cristina Goicea, deja premiată în mai multe rânduri în competiții internaționale, va interpreta Concertul nr. 3 pentru vioară și orchestră de C. Saint-Saëns, alături de Orchestra Națională Radio (dirijor: C. Oroșanu).

Jaro Varga la Galeria Ivan

Până pe 25 martie, la Galeria Ivan ai de văzut expoziția personală a lui Jaro Varga, In Someone Elses Game. Este un proiect la care artistul a lucrat pornind de la stereotipurile prin care este reprezentată populația nativă din America de Nord în literatură și ajungând până la clasicele jocuri tip cowboys și indieni, gândire pe care lucrările create își propun să o modeleze mai just și mai incluziv. Patru jocuri site specific ne propun să uităm ce știm despre aceste clișee culturale. „Jocul poate fi o eficientă unealtă didactico-ideologică. Aproape fără a întâmpina rezistență din partea noastră inoculează ierarhii de putere, rasism și violență.”, spune artistul.

Artele se întâlnesc la Timișoara

Pe 17 februarie a fost deja sărbătorită deschiderea anului în care Timișoara este Capitală Europeană a Culturii, așa că trebuie să-ți fie clar că cele mai multe evenimente, concerte, spectacole și expoziții migrează, împreună cu publicul lor, către acest hotspot. Deși programul evenimentelor este atât de vast încât mi-ar fi greu să le acopăr pe toate (îl poți descoperi pe timisoara2023.eu), am selectat pentru tine expozițiile pe care e musai să nu le ratezi în aceste prime luni.

Se cuvine să încep cu Victor Brauner: invenții și magie, deschisă până pe 28 mai la Muzeul Național de Artă Timișoara, o retrospectivă dedicată unui personaj emblematic al avangardei bucureștene, care avea să devină apoi și o figură centrală a suprarealismului. Curatoriată de Camille Morando, de la Centrul Pompidou, expoziția aduce în fața publicului peste 100 de tablouri, desene, sculpturi, ilustrații și documente care acoperă activitatea artistică a lui Brauner.

Până pe 23 aprilie ai de văzut în patru locații și expoziția colectivă centrală Chronic desire, care vorbește despre necesitatea unui nou vocabular, care să susțină o gândire critică și transformatoare, și încearcă să propună mai multe astfel de vocabulare: ale privirii, simțirii și scrierii, care pot fi instrumente utile în lectura prezentului brutal.

La Galeria Jecza, expoziția Texturi ale memoriei. Lucrări din cinci decenii, dedicată artiștilor Ritzi și Peter Jacobi, te așteaptă până pe 5 mai să îți arate munca unui duo care s-a înscris, în anii 1960, între avangardiștii europeni ai tapiseriei. Curatorul Thomas Hirsch propune o imagine de ansamblu asupra creației artiștilor, incluzând în show lucrări din felurite etape ale practicii lor, ce tratează teme esențiale acesteia, precum memoria, timpul, identitatea și diferența. Te vor emoționa instalațiile lor ample, realizate cu bumbac, lână, păr de cap, de capră sau sisal.

Tot aici, până pe 15 aprilie este expus ciclul Semnele zidului (1985-1989), al artistului Ioan Aurel Mureșan, o figură centrală a optzecismului românesc, dar ai de văzut și expoziția Klara Jecza. Tapiserie și desen, dedicată artistei care a creat compoziții cu un puternic caracter monumental.

O altă expoziție pe care nu trebuie să o ratezi este cea dedicată artistului Mircea Nicolae, Lucruri mărunte, lucruri prețioase. Deschisă până pe 23 aprilie la Comenduirea Garnizoanei Timișoara și curatoriată de Salonul de proiecte, expoziția se construiește în jurul lucrării Romanian Kiosk Company, o instalație ce pleacă de la aspecte din viața artistului și le conectează cu momente din istoria decadelor socialiste și post-socialiste.

Nu în ultimul rând, la Kunsthalle Bega ai de văzut, până pe 30 aprilie, expoziția multimedia a Adinei Pintilie Tu ești un alt eu – O catedrală a corpului, curatoriată de Cosmin Costinaș și Viktor Neumann, care a reprezentat anul trecut România la Bienala de la Veneția.

