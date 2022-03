Agenda de aprilie 2022: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

All the old knives

Chris Pine, Tandiwe Newton, Laurence Fishburne și Jonathan Pryce își dau întâlnire în distribuția filmului lui Janus Metz Pedersen, care are premiera pe Amazon Prime pe 8 aprilie. Doi foști spioni, Henry și Celia, se întâlnesc să ia o masă somptuoasă și să-și amintească de aventurile din trecut, precum devierea unui zbor care s-a soldat cu moartea tuturor pasagerilor, episod pe care CIA încă îl investighează. Cine va supraviețui cinei?

Jocuri preferate

La Galeria Ivan din cadrul Atelierelor Malmaison mai poți vedea până pe 8 aprilie expoziția Jocuri preferate, ce prezintă lucrări și intervenții aflate într-un dialog și având toate la bază procese experimentale și conceptuale. Astfel, aceste jocuri reprezintă modalități de a explora, a re-imagina și de a îmbunătăți realitatea, aplicând regulile artiștilor, jocuri în care nu există adversari, scoruri sau arbitri. Desenele create de Sándor Bartha, intervențiile și instalația lui Flaviu Cacoveanu, instalația cu cărți de joc a Cristinei David, picturile Mihaelei Hudrea, schițele din anii ’70 ale Simonei Runcan, instalația de inspirație japoneză realizată de Iulia Toma și sculpturile lui Cătălin Velea formează un univers interesant.

Premiile Gopo 2022

În aprilie sosește în cele din urmă momentul în care vor fi recompensate cele mai bune filme românești lansate în ultimul an, după ce juriul format din profesioniști a stabilit nominalizările. Află că în cursa pentru trofeul pentru cel mai bun lungmetraj au intrat Babardeală cu bucluc sau porno balamuc, al lui Radu Jude, Câmp de maci (Eugen Jebeleanu), Malmkrog (Cristi Puiu), Neidentificat (Bogdan George Apetri) și Otto Barbarul (Ruxandra Ghițescu), iar regizorii fiecăruia au fost nominalizați și în cadrul categoriei Cel mai bun regizor. La titlul de cea mai bună actriță în rol principal concurează Andreea Grămoșteanu (Complet Necunoscuți), Ioan Bugarin (Mia își ratează răzbunarea), Katia Pascariu (Babardeală cu bucluc sau porno balamuc), Marina Palii (Malmkrog) și Nicoleta Hâncu (Poate mai trăiesc și azi), în vreme ce Adrian Titieni (Tata mută munții), Bogdan Farcaș (Neidentificat), Conrad Mericoffer (Câmp de maci), István Téglás (Luca) și Mircea Andreescu (După 40 de zile) își dispută trofeul pentru cel mai bun actor în rol principal.

Și nu uita de documentare, pe care e musai să le și vezi oriunde sunt disponibile: în cursă anul ăsta sunt Casa cu păpuși (Tudor Platon), Holy Father (Andrei Dăscălescu), Ieșirea trenurilor din gară (Radu Jude, Adrian Cioflâncă), În mijlocul meu, vocea (Andra Hera), Noi împotriva noastră (Andra Tarara) și România Sălbatică (Dan Dinu). Afli mai multe despre celelalte nominalizări pe premiilegopo.ro și nu uita să urmărești ceremonia.

We own this city

Dacă ai văzut The Wire, Treme sau The Deuce, pesemne că ești deja familiarizată (și o fană) cu munca duo-ului David Simon și George Pelecanos, care se reîntorc acum pe ecrane cu o nouă poveste, regizată de Reinaldo Marcus Green. We Own This City are premiera pe HBO pe 25 aprilie și detaliază ascensiunea și decăderea departamentului Gun Trace din cadrul Baltimore Police, explorând corupția și lipsa de moralitate care au condus la practici precum arestările în masă, în locul unei munci de poliție mai adecvate. Din distribuție fac parte Jon Bernthal (din The Walking Dead), Josh Charles (The Good Wife, In Treatment), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country), dar și Jamie Hector (chiar din The Wire, unde îl interpreta pe Marlo Stanfield).

Madres paralelas

Pentru că orice film regizat de Pedro Almodòvar trebuie întâmpinat ca o sărbătoare, ne bucurăm să te anunțăm că pe 1 aprilie ajunge în cele din urmă și în sălile de cinematograf de la noi Madres Paralelas, cel mai recent proiect al spaniolului, care le readuce împreună pe trei dintre actrițele preferate ale acestuia, Penélope Cruz, Julieta Serrano și Rossy de Palma, alături de Milena Smit și Aitana Sánchez-Gijón. Povestea complicată pe care o derulează Almodòvar în acest univers feminin vorbește despre maternitate, durere, pierdere, dar și despre felul în care norocul sau lipsa lui haotică își pun amprenta pe viețile protagonistelor, care se întâlnesc pentru prima dată într-o cameră de spital unde așteaptă să nască și pe care destinul le leagă în moduri neașteptate.

The Northman

Filmul istoric regizat de Robert Eggers și co-scris de acesta și de frecventul colaborator al lui Björk, Sjón (care, de altfel, a și făcut parte, alături de artistă, din trupa punk The Sugarcubes), ne invită într-o călătorie în Islanda secolului al X-lea, când prințul viking Amleth (Alexander Skarsgård) pornește în misiunea complicată de a-și răzbuna tatăl, care a fost ucis chiar de unchiul său. În rolul mamei sale, regina Gudrún, o regăsim pe Nicole Kidman, dar distribuția este plină de staruri, de la Anya Taylor-Joy (din The Queen’s Gambit), Ethan Hawke, Willem Dafoe, până la Björk însăși, în rolul unei profete. Filmul, care a fost filmat în Irlanda, este o epopee spectaculoasă despre răzbunare și justiție, și ajunge în cinematografele de la noi pe 29 aprilie.

Neliniștiți

Damian, un artist care suferă de tulburare bipolară și este predispus la episoade maniacale, constată că relația îi e pusă la grea încercare de problemele sale de sănătate mintală. Pregătit să facă totul pentru Leila, soția sa înțelegătoare, și pentru fiul lor de 8 ani, Damian va afla că până și dragostea are, în anumite situații, limitele sale. Filmul regizat de Joachim Lafosse, cu Leila Bekhti, Damien Bonnard și Gabriel Merz Chammah are premiera pe 8 aprilie.

Anatomy Of A Scandal

Pentru că nici un scandal nu e mai picant și mai șocant decât un scandal englezesc, Netflix ne aduce, de pe 15 aprilie, o dramă în toată regula: Sophie, soția privilegiată a unui politician influent, își vede viața alunecând pe căi nebănuite atunci când soțul ei, James, este acuzat de o crimă îngrozitoare. Seria este creată de David E. Kelley și Melissa James Gibson, iar în rolurile principale ai să-i vezi pe Sienna Miller (în rolul lui Sophie), Rupert Friend (James), Michelle Dockery (pe care o știi din Downton Abbey, în rolul Kate Woodcroft). Scenariul are la bază cel de-al treilea roman al lui Sarah Vaughan, fostă reporteră specializată pe sănătate și politică de la The Guardian, care a explorat deseori în romanele sale chestiuni precum puterea și privilegiul, și mai ales felul în care femeile simt presiunea acestora.

Sequential operations

Expoziția lui Ignacio Uriarte, de văzut la GAEP (strada Plantelor 50, București), se limitează în lucrările prezentate la alb și negru, acestea – desene monocrome, realizate cu ștampile custom made cu motive geometrice, sau prin repetarea unor secvențe de litere la mașina de scris – demonstrând potențialul expresiv al geometriei. Și pentru instalațiile sculpturale utilizează aceleași proceduri (repetare, diviziune, suprapunere, înșiruire), alături de materiale din zona papetăriei, investigând crearea și disoluția spațiului și vorbind despre ce acumulăm, ce unim sau separăm.

ArtInProgress

A doua ediție a expoziției multidisciplinare Art in Progress, cu tema Coming Back to Our Senses, găzduită până pe 9 aprilie de Spațiul The Institute (în cadrul Combinatului Fondului Plastic din București) aduce în fața publicului lucrări recente ale tinerilor artiști români din zona de sculptură, fotografie și design. Tema expoziției de anul aceste trimite la propunerea unei reconectări la noi înșine, la simțurile noastre și la lumea exterioară, după izolarea și amorțirea cauzate de pandemie – chiar dacă s-a dovedit că aveam să intrăm într-un tip diferit de alarmă și panică. Curatoarea Iselin Huluba prezintă publicului cinci artiști emergenți: Matei Emanuel, Cătălin Velea, Diana Păun, Denise Lobonț și Maria Mandea. De văzut, pe strada Băiculești, la numărul 29.

Femeile Ligiei Macovei

Dacă nu ai vizitat niciodată casa ce găzduiește Colecția de artă Ligia și Pompiliu Macovei (chiar locuința celor doi) din centrul Bucureștiului, ai pierdut ocazia să rătăcești într-un interior cald și calm, dominat de culorile lucrărilor unora dintre cei mai interesanți pictori români și ale obiectelor de ceramică populară adunate de aceștia. Însă le poți vedea, până pe 22 mai, alături de o serie impresionantă de lucrări în tehnici variate realizate de Ligia Macovei, expuse acum de curatoarea Cristina Ioniță și reunite prin tema feminității, una care a fost constant o sursă de inspirație pentru artistă, explorată stilistic în multiple moduri.

Fantastic beasts: The secrets of Dumbledore

Cel de-al treilea film din seria Fantastic Beasts, creată pornind de la scenariile lui J.K. Rowling, îi aduce laolaltă pe Eddie Redmayne, Jude Law, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Mads Mikkelsen (care-l înlocuiește pe Johnny Depp) și alții, ca să reia povestea vrăjitorilor. De data aceasta ei se implică în cel de-al doilea război mondial și explorează comunitățile magice din Bhutan, Germania și China. Pe fondul creșterii puterii lui Gellert Grindelwald, Newt Scamander și prietenii săi sunt însărcinați de Albus Dumbledore cu misiunea de a se confrunta cu armata lui Grindelwald. Războiul care se iscă e amenințător, iar Dumbledore trebuie să decidă cât vrea să-și mențină neutralitatea. Dacă ești o fană a seriei știi deja că aceasta trebuia să fie o trilogie, dar Rowling a anunțat între timp că a decis extinderea poveștii.

Haita noastră

Drama realizată de tânăra regizoare din Ungaria Hajni Kiss spune, de fapt, o poveste inspirată de fapte reale, mai exact de reuniunea între un copil-problemă, Niki, de 12 ani, care trăiește cu bunicii săi, și tatăl ei, despre care Niki află că a fost eliberat din închisoare și cu care încearcă să ia legătura. Apropierea dintre cei doi are loc treptat, numai că un secret de familie și felurite circumstanțe nefavorabile împiedică familia lor să se întregească. Având în vedere faptul că acesta este un lungmetraj de debut (scurtmetrajele regizoarei i-au adus mai multe nominalizări și premii) și că mai cu seamă Last Call, povestea unei femei de 61 de ani care părăsește țara ca să se mute alături de familia fiicei ei, în Anglia, a fost un succes, e musai să îi vezi filmul, de pe 1 aprilie, la cinematograf.

Spioni de ocazie

Lungmetrajul regizat de Oana Giurgiu, care ajunge pe 15 aprilie în cinematografe după ce a avut premiera la TIFF în cadrul Zilelor Filmului Românesc, își concentrează acțiunea în primăvara anului 1944, când soarta multor piloți aliați căzuți în război în Europa de est este necunoscută. În acest context, biroul MI9 din Cairo decide să recruteze agenți din rândurile sioniștilor ce emigraseră din zonă spre Palestina, înainte de război. Lor le va reveni misiunea să îi găsească pe prizonieri și să organizeze o potențială evadare a acestora. Numai că spionii noștri de ocazie se văd prinși între război, politică și viața personală. Din distribuție fac parte Paul Ipate, Ioan Paraschiv, Luminița Mihai, Daniel Achim, George Bîrsan, Ilinca Hărnuț, Marius Bălănescu, Cristian Hordilă, Claudia Droc, Andrei Gîjulete.

Slow Horses

Sigur îți era dor de un thriller de spionaj ca la carte, și exact asta promite să fie Slow Horses, serialul al cărui scenariu se bazează pe romanul lui Mick Herron, care are premiera pe Apple TV+ pe 1 aprilie. După o misiune eșuată, agentul MI5 River Cartwright (Jackn Lowden) este exilat într-un departament rezervat muncii birocratice, plictisitoare, repetitivă și frustrantă. Doar că lucrurile sunt pe cale să se schimbe… Din distribuția impresionantă fac parte Gary Oldman în rolul șefului, Jackson Lamb, Olivia Cooke, Jonathan Price, Kristin Scott Thomas și mulți alții.

Foto: PR

