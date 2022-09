9 dintre cele mai captivante filme ale tuturor timpurilor

Până la urmă, nu totul trebuie să fie de o natură profundă și să te pună pe gânduri. Iar uneori mai trebuie să apreciem și avantajul primar al filmelor, și anume divertismentul ingenuu de care dispune și pe care îl propune cinematografia.

Așa că, plecând de la comedii cu umor negre și ajungând la adevărate filme de acțiune, trecând prin spectrul aproape complet al genurilor, am propus o listă cu 9 filme aclamate critic în mod abundent, care să te captiveze și, în cele din urmă, care reprezintă adevărate deschizătoare de drumuri în istoria filmografiei.

1. The Wolf of Wall Street (2013, regizat de Martin Scorsese)

Această comedie biografică ilustrează întocmai puterea banilor, luxul și excesul. Se bazează pe povestea reală a lui Jordan Belfort și ascensiunea sa în calitate de agent de bursă, cariera sa fiind presărată cu orice tip de depravare la care te-ai putea gândi. Evenimentele prezentate în film sunt de o natură atât de halucinantă, încât uiți că este vorba despre o biografie. Într-adevăr în acest film, vei găsi orice clișeu ce ține de viața unui bogătaș: soția-trofeu, droguri, prostituate, petreceri-monstru și evident, oameni „pitici” folosiți pe post de săgeți pentru darts. Însă producția este gândită într-un mod impecabil și energic care te va ține pe scaun cu ochii lipiți de ecran timp de 3 ore pe care nu le vei simți trecând practic.

2. Snatch (2000, regizat de Guy Ritchie)

Unul dintre cele mai vizionate și citate filme din anii 2000, Snatch te va ține în suspans până la final, fiind unul dintre cele mai bune exemple pentru cinematografia hyperlink și înțesat cu un soundtrack criminal și un umor negru incredibil. Ca să ne lămurim în privința termenului folosit anterior, hyperlink în acest caz se referă la o acțiune a cărui desfășurare se întinde pe mai multe fire, aducând în prim-plan personaje de toate felurile, din medii total diferite și a căror singură legătură este dată de trecerea prin aceleași evenimente. Astfel, elementul central al acestui film este un diamant furat. Iar acest diamant este practic vânat de un gangster rus, promotori de box, case de pariuri agresive, hoți incompetenți și presupuși bijutieri evrei.

3. The Sting (1973, regizat de George Roy Hill)

După uciderea unui prieten comun, escrocul Johnny Hooker se aliază cu marele Henry Gondorff pentru a răzbuna moartea prietenului lor. Însă mărețul lor plan nu merge ca pe roate, fiind nevoiți să recurgă la improvizații de ultim minut. Ceea ce scoate acest film din comun este chimia evidentă dintre legendarii Robert Redford și Paul Newman, scenariul fiind unul complet, iar producția în final avându-le pe toate: o acțiune pusă la punct, personaje bine conturate, umor cât cuprinde și bineînțeles, un rating foarte bun pe Rotten Tomatoes.

4. North by Northwest (1959, regizat de Alfred Hitchcock)

Nu se putea o colaborare mai bună decât cea dintre regizorul Alfred Hitchcock și faimosul actor Cary Grant. Rezultatul? O ecranizare scandaloasă având o acțiune atât de stratificată și de complicată, încât scenariul se vrea a se ajunge la punctul de auto-parodiere. Unii spun despre acest film că este una dintre cele mai bune performanțe scenice ale lui Grant, iar noi nu putem decât să ne bucurăm de imaginile cu personajul său Roger O. Thornhill care este aruncat într-o serie de evenimente cauzate de niște neînțelegeri supra-elaborate. Mai exact, Thornhill este confundat de un grup de spioni ca fiind un agent CIA, punct din care viața sa se complică într-un mod dramatic, ajungând să fie urmărit atât de spioni, cât și de guvern.

5. The Good, the Bad and the Ugly (1966, regizat de Sergio Leone)

Probabil cel mai bun western al tuturor timpurilor, The Good, the Bad and the Ugly reprezintă combinația perfectă dintre imagine, muzică și dialog. Este un adevărat exemplu pentru un regizor care a știut exact cum să folosească muzica de neuitat a lui Ennio Morricone, unde și când să plaseze fiecare compoziție astfel încât să ofere farmecul necesar filmului. Nu numai atât, dar și apariția lui Clint Eastwood rămâne una temeinică, însă cumva este depășită de jocul de rol al lui Eli Wallach, o prezență care rămâne de neuitat în istoria cinematografică. Astfel, filmul este un simbol absolut în industria western, aducând pentru totdeauna subiectul vânătorii de comori în industria Hollywood.

6. The Thing (1982, regizat de John Carpenter)

Se putea să existe o listă cu cele mai captivante filme ale tuturor timpurilor fără să includem câte ceva și din splendida categorie macabră a horror-ului? Ei bine, nu orice film, ci unul care te va pune într-o tensiune îngrozitoare. În timpul unei explorări în Antarctica, un grup de cercetărori dau peste ceva ce pare a fi un loc în care ceva oribil s-a întâmplat. Și într-adevăr, ceva oribil și încă nu știm ce, s-a întâmplat. Chiar și după ce părăsesc incinta, acel ceva, o forță extraterestră care poate să ia orice formă îi urmărește neînduplecat.

7. Inglourious Basterds (2009, regizat de Quentin Tarantino)

Deși întreaga filmografie a lui Tarantino ar putea fi inclusă într-o astfel de listă, Inglorious Basterds poate că își merită cel mai mult locul. Este o producție ce se detașează de veșnicele filme care se concentrează pe teroarea de război, propunând o nouă perspectivă de tipul „ce-ar fi dacă…?”. Până la urmă, deși cadrele spațio-temporale sunt cât se poate de reale, iar contextul celui de-al Doilea Război Mondial este unul prezentat cât se poate de autentic, filmul virează spre universul ficțiunii. În teritoriul Franței naziste, planul unei grupări americane evreice de a elimina conducătorii naziști se suprapune peste același plan complotat de proprietară a unui teatru, însetată de răzbunare. Astfel, Tarantino, în maniera sa clasică, împletește satira cu evenimentele macabre la care suntem martori, alături de jocul unor actori perfect aleși, din care se deosebește performanța lui Christoph Waltz.

8. Goldfinger (1964, regizat de Guy Hamilton)

Dacă i-ai pune unui împătimit de filme întrebarea „Cine a fost cel mai reușit James Bond?”, cu siguranță, răspunsul va fi Sean Connery. El este originalul 007 și a setat tonul pentru viitorii agenți sub acoperire din nesfârșita serie de filme. Și dacă ai continua puțin cu întrebările, ai afla și de faptul că Goldfinger este cel mai bun film marca Bond. Și nu este de mirare. Conține tot ce a făcut acest personaj să dăinuie atât de mult timp în inimile cinefililor: un răufăcător cu un plan măreț, o femme fatale de partea sa, o multitudine de gadget-uri de domeniul viitorului și nu în ultimul rând, un cântec-simbol pentru întreaga serie.

9. Raiders of the Lost Ark (1981, regizat de Steven Spielberg)

Există vreo îndoială că printre cele mai bune filme de aventură nu se numără și seria Indiana Jones? Cu alte cuvinte, chintesența filmelor de aventură? Noi nu credem. Iar Riders of the Lost Ark este primul film și debutul călătoriilor în jurul lumii ale lui Indiana Jones, care de data aceasta, este angajat de guvernul american să găsească Chivotul Legământului, despre care se crede că ar conține Cele zece porunci. Însă din păcate, și agenții lui Hitler sunt pe urma acestui document biblic, iar Indy și fosta sa iubire, Marion, răzbat împotriva acestora, pornind într-o misiune plină de momente-limită, din Nepal până la Cairo. Și asta este exact ce dă savoare filmului ce servește drept omagiu serialelor din anii ’30 și ’40 din care această poveste a fost inspirată.

