8 locuri de vis din România perfecte pentru o escapadă de Valentine’s Day

Cu siguranță aștepți cu nerăbdare Valentine’s Day pentru a putea celebra dragostea alături de partenerul tău. Însă, dacă îți dorești să îl surprinzi și să mergeți într-un loc cu adevărat de vis, atunci nu ar trebui să îți faci griji deoarece avem pentru tine câteva idei perfecte pentru o escapadă de Valentine’s Day.

Fie că îți dorești să vă relaxați la spa, să faceți o drumeție sau preferi un loc departe de agitația cotidiană, vei găsi în lista noastră și un loc pe placul vostru.

1. Ana Hotels Sport, Poiana Brașov

Trebuie să recunoaștem că Poiana Brașov rămâne una dintre destinațiile preferate de români și nu ar trebui să ne mire acest lucru. Ar trebui să iei în calcul Ana Hotels Sport pentru o escapadă de Valentine’s Day deoarece este unul dintre locurile care vă va oferi ție și partenerului o experiență de neuitat. De la piscină, saună, masaje cu uleiuri aromate, jacuzzi în aer liber și hidromasaj, aveți toate motivele să alegeți Ana Hotels datorită multiplelor oferte de relaxare. Și să nu uităm de tratamentele faciale și cele corporale anti-aging sau de detoxifiere pentru și mai mult răsfăț.

2. By The Lake, Căciulați

La 25 de kilometri de București, în satul Căciulați din Ilfov se află By The Lake, un loc pe care merită să îl explorezi alături de partenerul tău. Dacă preferi un loc mai intim, în inima naturii, departe de haosul din marile orașe, atunci este destinația ideală. Aflat pe malul lacului, te vei bucura de o priveliște de vis, iar atracția principală o reprezintă jacuzzi-ul care te va ajuta pe tine și pe partener să vă relaxați.

3. UNO, Valea Doftanei

Dacă vrei să mergi cu partenerul tău într-un loc cu adevărat de poveste și în care să vă desprindeți de cotidian, atunci vila UNO din Valea Doftanei, Prahova este perfectă pentru voi. Proiectată într-un stil scandinav, vila se află în inima naturii, pe malul lacului Paltinu și îți va oferi ție și iubitului o experiență primitoare.

4. Wegloo, Azuga

Pentru o experiență cu adevărat inedită, îți recomandăm să mergi cu partenerul la Wegloo, din apropierea pârtiei de la Azuga, un loc de vis care îmbină conceptul de glamping (glamourous camping). Este vorba despre un iglu care are 40 de metri pătrați, în inima naturii, care oferă toate facilitățile pe care le-ai avea și dacă te-ai caza la un hotel, de la mic dejun, televizor, baie proprie și jacuzzi. Priveliștea impresionantă vă va cuceri de la prima vedere.

5. Porumbacu Treehouse, Porumbacu de Sus

În satul Porumbacu de Sus din județul Sibiu se află Porumbacu Treehouse, o căsuță în copac în mijlocul naturii. Pare a fi soluția ideală pentru o escapadă de weekend cu ocazia Valentine’s Day deoarece aveți oportunitatea de a ieși din zona de confort și de a explora un loc de vis și relaxant. Căsuța din copac dispune de un dormitor, terasă, baie proprie și bucătărie complet mobilată.

6. Zabola Estate, Zăbala

Zabola Estate, cunoscut și sub numele de Castelul Contelui Mikes, se află în comuna Zăbala din județul Covasna și este un loc boem, perfect pentru o vacanță de Valentine’s Day cu partenerul. Domeniul castelului cuprinde mai multe case, cum ar fi The Machine House, The Old Saddlehouse și The Garden House. Atracția principală o reprezintă The Red Room, o cameră care are o cadă impresionantă chiar în centrul ei. Puteți să vă plimbați în parcul castelului, să faceți hiking sau chiar să vă relaxați într-o saună în inima pădurii.

7. Viscri 32, Viscri

Dacă îți dorești câteva zile relaxante alături de partener și să vă reîntoarceți la origini sau să experimentați fascinanta viață la sat, chiar și pentru puțin timp, atunci ar trebui să ai în vedere Viscri 32, o casă care se află în inima Transilvaniei, în satul Viscri. Cu toate că a fost restaurată, au fost păstrate elementele tradiționale.

8. Chambers’n Charm Boutique Hotel, Brașov

Un alt loc perfect pentru o escapadă romantică este și Chambers’n Charm, o vilă de tip boutique, care se află în apropiere de Poiana Brașov. Aceasta are la dispoziție nouă camere, iar fiecare este decorată într-un alt stil, de la scandinav, baroc, până la marocan. Poți opta pentru masaje relaxante sau VIP Service, prin care tu și partenerul veți fi răsfățați cu diferite delicatese, o cadă cu spumă, petale de trandafiri, lumânări și prosecco.

