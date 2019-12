8 dintre cele mai bune destinații pe care să le vizitezi singură

Călătoriile pe care le faci singură sunt o modalitate excelentă de a te relaxa și de a scăpa de tot stresul la care suntem expuși zilnic.

Dacă tot mai ești reticentă la ideea de a călători singură, află că pe lângă experiența inedită pe care o vei trăi, ai libertatea de a-ți stabili singură locurile pe care le vei vizita, iar asta te va responsabiliza mult mai mult. În plus, ai ocazia de a petrece mult mai mult timp cu tine și de a te descoperi, lucru pe care nu l-ai putea face atât de bine dacă faci o călătorie alături de cineva.

Chiar dacă poți simți o oarecare temere, e important ca, din când în când, să ne acordăm timp doar nouă și să ne motivăm tot mai mult să ieșim din zona de confort. Așadar, iată 8 destinații pe care să le vizitezi singură:

1. Islanda

Prima destinație pe lista noastră este Islanda. Probabil de întrebi de ce ar trebui să mergi singură în Islanda, însă, conform Business Insider, este cea mai sigură țară din întreaga lume. Cea mai apreciată atracție turistică din Islanda este Peninsula Snaefellsnes deoarece acolo vei avea ocazia de a vedea și Aurora Boreală. Poți vizita Parcul Național Landmannalaugar, Peștera Ghețarului din Parcul Național Vatnajökull sau Blue Lagoon, care se află la o distanță mică de Reykjavik și e o experiență pe care trebuie să o trăiești.

2. Canada

Dacă nu ai fost până acum în Canada și îți dorești, îți vom prezenta în continuare atracțiile turistice pe care nu trebuie să le ratezi dacă ajungi acolo. Cascada Niagara este printre atracțiile preferate de către turiști. Dacă vrei să vizitezi orașele din Canada, îți recomandăm Toronto, Montreal, Vancouver sau Ottawa. De asemenea, mai poți merge și în Parcul Național Banff, Parcul Național Gros Morne, Parcul Stanley sau Castelul Frontenac.

3. Noua Zeelandă

O altă destinație pe care trebuie să o ai în vedere dacă vrei să călătorești singură este și Noua Zeelandă. Este unul dintre locurile care îți va oferi un peisaj de vis și unde mai pui că acolo s-au filmat mai multe scene din Hobbit și Lord of the Rings. Printre atracțiile turistice pe care trebuie să le vizitezi se numără Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelandaă, Parcul Național Fiordland, Bay of Islands, Queenstown și Lacul Taupo.

4. Irlanda

Dacă ești o persoană căreia îi place să se distreze și să experimenteze noi tradiții și culturi, atunci Irlanda este destinația ideală pentru tine. Poți explora Stâncile lui Moher, Grafton Street, Parcul Național Killarney, Trinity College sau Castelul Blarney. În plus, peninsula Kerry este unul dintre locurile în care poți admira constelațiile.

5. Japonia

Japonia este o țară a cărei culturi merită descoperită. Tokyo, capitala, dar și cel mai mare oraș al Japoniei, se numără printre atracțiile preferate de către turiști. Însă, nu sunt de neglijat nici Muntele Fuji, Castelul Himeji, Templul Kofuku-ji, Districtul Ginza, Insula Itsukushima sau Castelul Osaka.

6. Portugalia

Portugalia este o altă destinație în care ar trebui să călătorești singură. Lisabona și Porto sunt cele mai mari orașe din Portugalia pe care e necesar să le vizitezi. Cele mai cunoscute atracții turistice sunt Piodao, cartierul Alfama, Castelul Pena, insula Sao Miguel sau regiunea Algarve.

7. Peru

Cu siguranță Peru este o destinație pe care ar trebui să o ai în plan dacă vrei să descoperi noi culturi. Dacă ajungi în Peru, nu ar trebui să ratezi Machu Picchu, unul dintre cele mai impresionante situri arheologice, în jurul căruia se află izvoare naturale. Alte atracții turistice apreciate mai sunt Parcul Național Manu, Valea Sacră, Arequipa și Insulele Ballestas.

8. Finlanda

Și Finlanda se află pe lista celor mai sigure țări în care poți călători singură. Cea mai importantă atracție o reprezintă Helsinki, care este și capitala Finlandei. Dar, nu sunt de neglijat nici Insulele Aland, Muzeul Naval Pommern, Castelul Olavinlinna sau orașele Tampere și Turku.

Foto: Shutterstock

