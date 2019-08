10 destinații „de văzut într-o viață” care sunt supraevaluate

Fiecare dintre noi are în minte câteva destinații pe care ar vrea neapărat să le viziteze în această viață. Pentru unii, e vorba de Paris, în timp ce alții visează la Marele Zid Chinezesc sau Machu Picchu. Toate sună minunat în teorie (la asta au contribuit și filmele sau fotografiile care le prezintă de parcă ar fi raiul pe pământ), dar realitatea ar putea să fie un pic diferită. Să luăm, de exemplu, Turnul Înclinat din Pisa, care e mult mai mic decât am putea crede și plin până la refuz de turiști. Sau așa numitele „tourist traps' – locuri care îți promit o experiență de neuitat, dar de fapt, nu fac altceva decât să te lase fără bani. Mai jos, o listă de astfel de locuri la care poți renunța liniștit:

Vatican

Cel mai mic stat din lume, aflat în interiorul Romei, este reședința Papei și locul unde găsești Bazilica Sfântul Petru, Muzeele Vaticanului sau Palatul Papal, cu a sa celebră Capelă Sixtină, pictată de Michelangelo. Este un reper pentru orice iubitor de artă, dar a vizita Vaticanul este un infern. Locul este atât de plin de turiști, încât e aproape imposibil să te oprești măcar câteva minute pentru a admira ce e în jur, ceea ce va fi extrem de frustrant. Mai ales dacă ești claustrofob.

Cascada Niagara

Toată lumea o știe din poze ca una dintre cele mai impresionante cascade din lume, iar priveliștea este într-adevăr superbă. Mai puțin superbă, în schimb, este aglomerarea de restaurante scumpe (și proaste), hoteluri și tot felul de atracții turistice care îți vor strica experiența și nu te vor lăsa să te bucuri de natură.

Times Square

Times Square este un simbol al New York-ului, care te va face să înțelegi imediat de ce i se spune „orașul care nu doarme niciodată'. Dacă e să ne luăm după review-urile de pe TripAdvisor, locul este murdar, zgomotos, cu lumini haotice și atât de plin de oameni încât abia poți să respiri. După cum spunea un utilizator al platformei: „Pur și simplu groaznic. L-am urât. Toți l-am urât. Pentru numele lui Dumnezeu, de ce e asta o atracție, nu-mi dau seama. Duceți-vă în altă parte.' Putem să îl credem pe cuvânt.

Turnul Eiffel

Dintre toate atracțiile Parisului, Turnul Eiffel este poate și cea mai puțin „magică'. Cozile de așteptare pentru a urca până la ultimul etaj sunt interminabile, iar prețurile mult mai mari decât ar fi cazul. Desigur, Turnul Eiffel nu trebuie ratat, dar poți la fel de bine să îl admiri din altă parte. Poți trăi și fără să urci în el.

Veneția

Nu vei vedea vreun locuitor al Veneției plimbându-se vreodată cu gondola, iar motivul este unul simplu: e foarte scump și nu prea își dorește nimeni ca un gondolier îmbrăcat ca un clișeu umblător să înceapă dintr-odată să cânte (cântatul se plătește suplimentar). În plus, Veneția este unul dintre orașele atât de afectate de turism, încât a devenit o amenințare pentru însăși existența orașului construit pe canale. În prezent, peste 25 de milioane de turiști vizitează Veneția an de an.

Red Light District

Unde se duc toți turiștii proaspăt ajunși în Amsterdam? În Red Light District, desigur – o zonă plină de sex shop-uri, bordeluri și cluburi de striptease. Nu e nimic mai jenant decât găștile de băieți beți proaspăt scăpați de la facultate care se zgâiesc la vitrinele unde dansează lucrătoarele sexuale. Sunt lucruri mult mai interesante de făcute în Olanda decât asta.

Palatul Buckingham

Dacă vine vorba unui top 5 locuri de văzut în Londra, Palatul Buckingham se află cu siguranță acolo. Poate că speri că o vei vedea pe însăși Regina Angliei făcând cu mâna de la geam, dar de fapt, chiar dacă asta s-ar întâmpla, nu prea ai avea cum să vezi. Nu îți este permis să admiri decât fațada, iar asta de la o distanță considerabilă. În plus, vei fi alături de încă o mie de oameni care fac același lucru ca tine, așa că nici măcar nu vei avea ocazia de a face un selfie cinstit.

Stonehenge

Stonehenge este unul dintre cele mai cunoscute monumente preistorice din Europa, un ansamblu din patru cercuri concentrice construite din pietre. Din păcate, biletul pe care îl plătești (cu o sumă foarte mare) nu te va aduce foarte aproape de el. Se pare că ai mai multe șanse de a-l vedea mai bine din autostrada care trece prin zonă.

Cairo

Toată lumea vrea să ajungă măcar o dată în viață la piramidele din Egipt. Poate tocmai de aceea, turismul a căpătat proporții uriașe și a făcut ca orașul Cairo să se extindă până în punctul în care poți găsi un fastfood la un sfert de oră de mers pe jos de la piramide. E greu să mai ai sentimentul vreunui mister când mormintele faraonilor sunt la o aruncătură de băț de oraș, unde toată lumea vrea să îți mai vândă câte ceva.

Las Vegas

Las Vegas înseamnă lumini care îți iau ochii, hoteluri impozante și orașe reconstruite la scară mai mică (de exemplu, Veneția). E un spectacol în sine, dar ca să te bucuri de el, va trebui să treci peste restaurantele cu mâncare proastă și scumpă, vânzătorii stradali agresivi și turiștii beți veniți să trăiască „visul american'.

