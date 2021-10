Singuratatea nu are nicio legatura cu cati oameni sunt in preajma ta. Poti fi inconjurata de prieteni, dar totusi te poti simti singura adanc in sufletul tau.

Cel mai bun lucru pe care il poti face pentru tine cu privire la sentimentul de singuratate pe care il ai este sa il accepti si sa vezi ce incearca sa iti spuna. Aminteste-ti ca singuratatea nu este impotriva ta, ci din contra – iti poate ajuta sufletul sa inteleaga de ce are nevoie.

