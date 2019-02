3 de la Londra (de Corina Bud)

Dacă tot sunt cunoscută' de la ELLE Style Awards de anul trecut: Corina de la Londra' (așa mi-a rămas numele' după ce cineva cu destul umor m-a ironizat când am spus că mi-am luat outfit-ul pentru Elle Style Awards din The Smoke), zic să îmi respect bunul renume și să vă spun despre niște artiste supercool despre care am auzit povestindu-se în studiourile din Londra.

Le-am notat numele, le-am google-it, le-am ascultat muzica și sunt chiar mișto. Vă promite Corina de la Londra! ☺

1. JGrrey

O știam de pe COLORS și nu m-am mirat când am aflat că sunt destul de mulți producers brit care mizează pe ea ca next big thing'.

Am văzut și clipul ăsta:

Un vizual cool și adevărat, cu o poveste despre iubita ei, care e prea ocupată să o înșele cu un tip too nice', și am înțeles că JGrrey e supertrue și foaaarte sexy.

A compus prima piesă la 8 ani, are un live session (fresh, de acum mai puțin de 2 luni) care m-a spart și de aceea am decis să deschid cu ea lista de 3 la Londra.'

2. Big Joanie

Rolling Stones le spune punk-art sistahs', ele își spun punk black feminists' și sunt atât de cool.

Big Joanie s-a născut la London First Timers Festival' acum 3 ani și și-au construit reputația susținând o întreagă comunitate de black punk' și militând pentru recunoașterea black punks' în trecutul și prezentul muzicii londoneze.

Tipele sunt super-talentate, au vers, ritm și au prins și la cei care nu adoră discordant-punk. Phillips (solista), Estella Adeyeri (basista, care e bestială) și drummer-ul Chardine cântă de cele mai multe ori la unison, iar vocile lor combinate cu synth-ul și crudul instrumentelor creează un sound neliniștitor, puternic și obsedant.

3. Sorry

E band, dar capul' e tipa. Asha Lorenz și Louis OBryen sunt prieteni din copilărie, au terminat arte vizuale și au făcut band rock: Sorry. Combină supercool punk cu beat-uri de hip-hop și folk și acum un an au lansat un visual home made cu tot EP-ul lor, care a promis tuturor un superband de artiști cu viziune și curaj.

