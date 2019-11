14 filme pe care să le vezi atunci când vrei să ai o zi relaxantă

Un film este soluția ideală la care trebuie să apelezi atunci când vrei să ai parte de puțin timp doar pentru tine. Iar dacă te uiți alături de partenerul de viață sau prietenii tăi, atunci cu atât mai bine.

Chiar dacă în mod oficial iarna nu a venit, noi venim în ajutorul tău și îți propunem 14 filme pe care trebuie să le ai în vedere atunci când vrei să le relaxezi.

1. The Ice Storm

Carver și Hood sunt două familii a căror copii încep să aibă activități specifice vârstei lor și au prima pentru dată contact cu o lume străină lor. Protagoniștii filmului sunt nimeni alții decât Katie Holmes, Elijah Wood, Tobey McGuire și Christina Ricci.

2. While You Were Sleeping

Dacă ești adepta comediilor romantice, While You Were Sleeping este potrivit pentru tine. Filmul spune povestea lui Lucy, o femeie care este îndrăgostită de un bărbat pe care îl vede în fiecare dimineață, însă nu apucă niciodată să vorbească cu el. Peter, bărbatul de care e îndrăgostit este atacat de hoți, iar Lucy vrea să îl salveze. Ajunși la spital, Lucy este văzută drept logodnica lui, iar ea va trebui să între în acest rol.

3. Bridget Joness Diary

Bridget Jones’s Diary este un film extrem de cunoscut și spune povestea unei femei de 30 de ani care este singură și își caută dragostea. Ea scrie în jurnalul ei toate experiențele de care are parte, astfel încât să îi fie mult mai ușor să își pună ordine în idei, implicit în viață.

4. Love Actually

Love Actually este un alt film de dragoste, a cărui acțiune se concentrează în jurul a opt oameni care se îndrăgostesc și încearcă să își găsească fericirea în viață. Întreaga acțiune se întâmplă în Londra, în preajma Crăciunului și fiecare dintre ei va fi surprins de impactul pe care dragostea îl are asupra vieții lui.

5. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal Sunshine of the Spotless Mind este un film romantic, dar și SF, în care este vorba despre o poveste de prietenie între Joel și Clementine. Ei vor să uite povestea de iubire, iar Joel îi cere ajutorul unui doctor care îi va șterge toate amintirile pe care le are și el despre Clementine.

6. The Family Stone

Sarah Jessica Parker este protagonista filmului The Family Stone. Ea interpretează rolul lui Meredith Morton care pleacă în Manhattan pentru a se întâlni cu familia partenerului ei. Ea nu este privită însă atât de bine de către familia iubitului ei, având parte de câteva momente mai puțin plăcute.

7. Just Friends

Just Friends este o comedie romantică care îi are în prim-plan pe Chris Brander și Jamie Palamino. Fiind foarte buni prieteni, Chris intenționează să îi spună lui Jamie sentimentele pe care le are față de ea, ceea ce va și face. Însă, ea îl refuză, iar el decide să plece din oraș și să își consolideze cariera în plan muzical.

8. The Holiday

O altă comedie romantică este și filmul The Holiday. În film este vorba despre două femei, Amanda și Iris care decid să facă schimb de case cu ocazia Crăciunului. Cele două fac asta deoarece vor să aibă parte de o experiență inedită. Cele două ajung să își găsească fiecare dragostea cu această ocazie.

9. Winters Tale

Filmul Winter’s Tale are la bază romanul cu același nume scris de Mark Helprins. Filmul surprinde povestea unui hoț, Peter, care atunci când intră în casa pe care vrea să o jeuiască, el de fapt își găsește dragostea.

10. The Shining

The Shining este bazat pe cartea scrisă de Stephen King și surprinde povestea unui alcoolic, pe nume Jack, și a familiei sale. Aceștia încep să aibă parte de experiențe cu adevărat ciudate. Însă, ceea ce este cu adevărat surprinzător este faptul că fiul lui, Danny, are puteri supranaturale.

11. The Revenant

Filmul The Revenant îl are în rol principal pe Leonardo DiCaprio, care interpretează rolul lui Hugh Glass. El are parte de o experiență care îi va marca viața, mai exact este lăsat singur în timpul lui expediții în Munții Stâncoși. El decide să pună la cale un plan de răzbunare.

12. My Christmas Prince

Filmul My Christmas Prince spune povestea lui Amber, care este o tânără jurnalistă. Ea face o călătorie în Europa de Est cu ocazia Crăciunului pentru a vorbi cu un prinț care va fi încoronat rege al unei țări.

13. Home Alone

Cu siguranță ai văzut până acum de mai multe ori toate filmele Home Alone și în mod cert, le vei mai revedea. Filmul îl are în centrul său pe Kevin și avventurile de care el are parte împreună cu familia lui.

14. Into the Wild

Filmul Into The Wild îl are în centrul său pe Christopher McCandless care ia o hotărâre care îi va schimba viața. El rupe orice legătură pe care o are cu familia lui și pleacă în sălbăticie. El ajunge în Alaska, iar acolo își schimbă complet stilul de viață.

Citește și:

9 seriale cu adevărat terifiante care au la bază crime reale

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro