10 staruri care nu seamănă deloc cu personajele iconice pe care le-au jucat

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Mai mulți actori și-au dat voie să experimenteze din toate punctele de vedere și să pășească către teritorii artistice diferite odată cu interpretarea unor personaje devenite emblematice în timp.

1. Gwendoline Christie

Rolul Brienne de Tarth din serialul Game of Thrones a venit cu multe provocări pentru Gwendoline Christie, în principal pentru că s-a antrenat fizic ca să se lupte cu sabia. Personajul a avut un aspect androgin și o atitudine dură, motiv pentru care actrița a trecut printr-o transformare radicală.

2. Rachel McAdams

Rachel McAdams a avut o interpretare remarcabilă în Mean Girls. Actrița a interpretat-o pe Regina George, o adolescentă răutăcioasă dornică să fie populară și care le făcea pe alte fete să se simtă inferioare. Cu toate că inițial a dat audiție pentru rolul jucat de Lindsay Lohan, Cady Heron, în cele din urmă a primit personajul negativ. Însă, Rachel McAdams nu este deloc manipulatoare, rea și egoistă precum Regina George.

3. Jodie Comer

Unul dintre rolurile cunoscute ale actriței Jodie Comer este cel al asasinei Villanelle din drama Killing Eve. Este de la sine înțeles faptul că nu este o criminală, însă ea a fost fascinată de acest personaj prin prisma faptului că aproape de fiecare dată scapă nepedepsită.

4. Kerry Washington

Kerry Washington a interpretat-o timp de șase ani pe Olivia Pope în Scandal. În serial, actrița a jucat rolul unei foste consultate media și managere de criză profesionistă. Acest personaj i-a redefinit întreaga carieră și a condus-o către o bază impresionantă de fani. Dacă Olivia Pope e protagonista unor acțiuni discutabile, Kerry Washington nu se apropie deloc de caracterul ei.

5. Daniel Craig

Daniel Craig l-a interpretat pe James Bond din 2006 și până în 2021. Față de interpretările altor actori care au intrat în pielea acestui personaj, Craig a venit cu o doză binemeritată de vulnerabilitate. Spre deosebire de personajul său, actorul se mândrește cu un simț al umorului cuceritor.

6. Tom Hiddleston

Celebru pentru rolul din Loki, Tom Hiddleston recunoaște că acest personaj are o mulțime de lupte interioare și de probleme cu familia, aspecte care îi sunt necunoscute în viața reală. Însă, este un rol pe care îl îndrăgește și îl joacă cu multă plăcere, dincolo de complexitatea sa.

7. Lena Headey

Foarte mulți o știu pe Lena Headey din Game of Thrones, unde a jucat-o pe Cersei Lannister, fiind un rol pentru care a primit apreciere internațională, dar și nominalizări la Emmy și la Globurile de Aur. În vreme ce acest personaj i-a impus o anumită rigiditate și detașare, Lena Headey este, de fapt, o persoană care transmite multă sensibilitate.

8. Javier Bardem

No Country for Old Men este o dramă western regizată de Ethan și Joel Coen. Actorul Javier Bardem a avut un rol secundar în film și l-a jucat pe răufăcătorul Anton Chigurh. Cu toate că nu a spus foarte multe replici, latura înfiorătoare a personajului său a fost foarte bine evidențiată. În viața reală, Javier Bardem nu se aseamănă deloc cu acest comportament tăios.

9. Cate Blanchett

În filmul Tár, regizat de Todd Field, cunoaștem povestea dirijoarei Lydia Tár, de la Filarmonica din Berlin, jucată de Cate Blanchett, și acuzațiile ei despre comportamentul abuziv și problematic pe care l-a avut de-a lungul carierei sale. Pelicula investighează mai degrabă felul în care Lydia se folosește de putere și decăderea ei. Nu a fost prima experiență a actriței în interpretarea unui personaj negativ, însă acest rol i-a oferit un climat de explorare artistică mult mai tensionat.

10. Meryl Streep

Fără îndoială, unul dintre rolurile emblematice din cariera actriței Meryl Streep rămâne cel din The Devil Wears Prada. Personajul Miranda Priestly, redactora-șefă a revistei de modă Runway, i-a adus legendarei actrițe foarte multă faimă, dar și o percepție ușor eronată legată de cum e ea în viața reală. În timp ce Miranda Priestly este exigentă, sarcastică, poate fi răutăcioasă și are o influență majoră în lumea jurnalismului de modă, Meryl Streep are o fire cu totul diferită de acest rol iconic.

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Foto: PR

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