10 semne subtile ca ar vrea sa fiti mai mult decat prieteni

Poate e un tip mai timid sau poate crede ca un refuz va afecta relatia vostra de amicitie; oricare ar fi motivul pentru care nu o spune, noi iti oferim semnele care ii dau de gol sentimentele:

1. Imbratisarile lui sunt destul de lungi

De cand va stiti, salutul vostru implica o imbratisare – dar inultima vreme acestea au devenit mai lungi si mai stranse. Crede-ma, nu are nicio legatura cu venirea iernii sau cu frigul de afara!

2. E foarte comunicativ cu parintii tai

In trecut, ar fi salutat respectuos si cam atat, dar acum este dintr-o data cu mult mai sarmant! Inainte sa plece mereu are ceva de discutat cu ai tai, fie ca o intreaba pe mama ta despre ziua la munca sau vorbeste cu tatal tau despre meciul de ieri, clar exista o schimbare majora in comportamentul lui!

3. A devenit curios cu privire la fostele tale relatii

V-ati amuzat impreuna de atatea ori pe seama intalnirilor mai putin reusite pe care le-ai avut, dar de curand curiozitatile lui se indreapta spre relatiile tale lungi si sentimentele care te-au legat de fostii parteneri. Daca pune intrebari precum “cati parteneri poti spune ca ai iubit cu adevarat?” sau “ai fost ceruta vreodata in casatorie?” poti sa fii sigura ca este interesat de o relatie cu tine.

4. Interactioneaza mereu cu tine prin intermediul social-media

Nu ai putut sa nu observe ca desi sunteti prieteni de ceva timp, in ultima vreme numarul de like-uri din partea lui a crescut considerabil (si nu ne referim aici doar la poze noi! Aparent i-a placut si vacanta ta de vara din 2008!)

5. Te invita la masa

Daca se ofera sa iti gateascaintr-o sambata dupamasa sau insista sa plateasca de fiecare data cand iesiti sa mancati in oras, iseamna cate considera o potential iubita! Faptul ca nu include si lumanari romantice si o cina sub clar de luna e complet irrelevant, cel putin momentan nu poate sa faca lucrurile astea fara sa para putin ciudat.

6. Simte nevoia sa te atinga mereu

Un barbat subtil si educat nu se va arunca niciodata asupra ta si nu va avea gesture exagerate! Cu toate astea, atunci cand este interesat de tine, vei observa ca incepe sa te atinga pe mana sau pe umar din ce in ce mai des. Facand astfel de gesturi, poate sa observe daca te simti sau nu confortabil atunci cand esti in prezenta lui.

7. Acorda mai multa atentie hainelor

Cam din totdeauna stilul lui a fost unul lejer si casual indiferent de ocazie: un tricou alb sau negru asortat la o pereche de jeans. In ultima vreme insa, arata ca si cum abia a coborat de pe un podium de fiecare data cand va vedeti! Haine noi, mult mai elegante, un parfum imbietor si poate chiar si o frizura noua – toate sunt semne clare ca inecarca sa iasa din anonimat sis a se faca observant!

8. Se aseaza din ce in ce mai aproape de tine

De fiecare data cand va intalneati s ava beti cafeaua se ajeza vis-à-vis de tine, pe partea cealalta a mesei. Acum se tot aseaza langa tine si in plus, isi rezeama “relaxat”mana pe spatarul scaunului tau!

9. Devine gelos cand flirtezi cu altii

Ati iesit de zeci de ori impreuna cu restul prietenilor comuni in cluburi sau pub-uri si niciodata nu a parut sa il deranjeze discutiile tale cu alti baieti. Dintr- o data este foare protector si te tot distrage din conversatiile cu ceilalti cu o glumita amuzanta sau o simpla bataie pe umar. Pare ca te tot intrerupe si chiar nu vrea sa duci la bun sfarsit niciun flirt cu a;tcineva. Astea sunt semne clare prin care el incearca sa arate ca aveti o legatura speciala pe care nu o poti avea cu altcineva.

10. Te intreaba despre planurile tale pe termen lung

In prieteniile platonice – chiar si in cele foarte puternice – este destul de neimportant drumul in cariera pe care celalalt il alege, sau daca unul dintre voi are de gand sa se mute in alt oras (nu e ca si cum veti inceta s ava mai vorbiti). Daca un barbat incearca totusi sa afle exact ce planuri de viitor ai, daca vrei sa te stabilesti aici sau in alta tara sau daca ai de gand sa iti intemeiezi o familie in curand, e un semn destul de important ca acesta ar vrea sa aiba un viitor alaturi de tine.

Text: Ruxandra Urziceanu

Foto: Imaxtree