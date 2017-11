10 semne ca aveti o relatie imatura si e timpul pentru o schimbare in viata de cuplu

Cu cat iti doresti mai mult in relatie, cu atat primesti mai putin iar problemele nu inceteaza sa apara? Daca ti-ai raspuns la cel putin o intrebare cu da, inseamna ca relatia devine incet, incet, o una toxica, iar partenerii trebuie sa evolueze si sa renunte la unele obiceiuri pentru a o salva.

Iata 10 semne ca este momentul sa schimbi ceva in relatie:

Ii stii fiecare miscare de pe retelele de socializare

Fie ca el stie, fie ca nu, tu esti la curent cu fiecare like, fiecare follow si fiecare unfollow dat de partenerul tau. Este un lucru bun sa ii cunosti prietenii si sa stii cu cine interactioneaza, insa desi dorinta de a fi la curent cu tot ceea ce face el este mare, trebuie pusa o limita la actiunile tale. Prea multe intrebari si prea multa suspiciune arata lipsa de incredere si dorinta de a controla, ceea ce va distruge usor, usor relatia.

Cauti cearta pentru a ii atrage atentia

Este un lucru normal sa iti doresti atentie din partea partenerului tau, insa nu este cazul sa faci o drama atunci cand acesta incearca sa isi rezolve si alte probleme. Cu toate ca scopul este sa te asiguri ca acestuia ii pasa cu adevarat de tine si sa il apropii, astfel de actiuni vor atrage exact opusul a ceea de iti doresti. In loc sa ii cauti atentia cu orice pret, ofera-ti tu atentia de care ai nevoie, invata sa ai incredete in tine si sa te iubesti, fapt care va atrage asupra ta atentie, iubire si respect din partea celorlalti.

Incepe jocul orgoliilor

Te uiti din minut in minut la telefon, starea ti se schimba din rau in mai rau si te intrebi daca ai facut ceva gresit in timp ce astepti raspuns la mesajul si telefoanele date cu cateva ore in urma. Trec orele incet iar intr-un final ii vezi numele pe ecranul telefonului tau. Suparata fiind, decizi sa „platesti cu aceeasi moneda” si sa iti lasi raspunsul sa se faca asteptat pentru inca un numar de ore iar amandoi intrati intr-un ciclu vicios al orgoliului. Astfel ajungem la prea folosita replica „comunicarea intr-o relatie este cea mai importanta”. Daca partenerul tau nu pare sa isi doreasca sa comunice deschis, ar trebui sa te gandesti de doua ori daca merita sa iti continui relatia.

Ii verifici telefonul in mod constant

Cum ii vezi telefonul, nu poti sa rezisti tentatiei de a verifica lista de apeluri si mesajele, fiind macinata de intrebarea “cu cine a vorbit?” .Cum auzi telefonul lui ca suna, ii adresezi instinctiv intrebarea “Cine este?“. Este in natura umana instinctul de a vrea sa stii cu cine vorbeste partenerul tau, insa prin dorinta excesiva de a iti controla partenerul dai dovada de lipsa de incredere in el. Este adevarat, increderea se castiga greu si se pierde foarte usor, insa daca pana acum increderea nu ti-a fost tradata, ofera-i partenerului tau spatiul si intimitatea de care orice persoana are nevoie.

Simti ca oferi mai mult decat primesti

Simti ca in relatie tu esti cea care iubeste mai mult si ofera mai mult decat primeste. Iti surprinzi iubitul cu bilete la concertul trupei sale favorite, alegi sa vezi meciul cu el in loc sa te uiti la filmul tau favorit, ii pregatesti dimineata micul dejun si cafeaua, si faci toate astea din inima, bucurandu-te atunci cand il vezi fericit. La un moment dat, simti totusi ca partenerul tau incepe sa profite de bunatatea si iubirea ta. Ce e de facut? Gesturile frumoase vin din inima, fara a astepta ceva in schimb, insa o relatie nu poate functiona daca doar un partener ofera, celalalt nefacand eforturi. Daca simti ca faci parte dintr-o astfel de relatie, ar trebui sa te gandesti bine daca primesti respectul pe care il meriti in relatie si daca merita sa o continui in acelasi ritm.

