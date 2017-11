De ce este mai bine sa ii spui direct unui barbat ceea ce simti

Nu inteleg de ce ne atrag atat de mult jocurile si subtilitatile cand nu fac decat sa ne aduca mai multa suferinta. Ne place noua sa ne complicam viata inutil cand barbatii nu se asteapta de la noi decat de la o marturisire sincera: Te plac! Dar ce sa vezi, noi nu putem sa spunem asa pur si simplu ceea ce simtim. E nevoie ca barbatul sa spuna primul, trebuie sa ii dam de gandit, asa se indragosteste de mine… Eu cred ca daca te place, te cauta si te vrea langa el. Si cam atat. Ne ingreunam totul fara vreun motiv suficient de bun.

Multe dintre noi nu isi expun sentimentele de teama ca vor speria posibilul partener. Tot atat de multe apelam la un dezinteres aparent pentru a-i mentine viu interesul si il supunem la numeroase teste si joculete mai mult sau mai putin evidente. Realitatea este ca barbatul nu se indeparteaza de o femeie care isi exprima sincer si direct sentimentele fata de el. Sentimentele in sine nu il sperie deloc, ci modul in care te schimbi tu atunci cand te atasezi de el. Ia gandeste-te mai bine. Posesivitate, insistenta, dorinta permanenta de a-i fi prin preajma? Ceva suna cunoscut!

Nesiguranta il poate speria

Si daca inca nu esti convinsa ca sentimentele nu sunt o problema, ci modul in care le exprimi, eu zic sa te mai gandesti. Daca atentia lui devine singurul tau gand, il obosesti cu mesaje si apeluri, cauti scuze pentru a-i capta interesul, atunci esti clar nesigura pe relatia voastra sau pe ceea ce vrea el de la tine. Si da, acesta este cel mai eficient mod de a indeparta un barbat!

Nesiguranta ta nu este cel mai sexy lucru in fata unui barbat. Fricile tale vor atrage inevitabil racirea lui. Daca il sacai ca nu iti scrie si ii trimiti multe mesaje, el va fi la inceput iritat si apoi va ignora ”isteriile” tale. Daca tu nu crezi in relatia voastra, chiar si inconstient, vei primi dovada ca ai dreptate in cel mai scurt timp. Pentru ca aceste ganduri te fac sa fii anxioasa si sa fii mult prea lipicioasa, ceea ce nu va fi deloc atragator pentru el. Incearca sa ii acorzi putin credit si sa lasi lucrurile sa curga de la sine. Trebuie doar sa iti schimbi modul de gandire. Intre timp ia un pahar de vin si asculta putina muzica. Doar sa iubesti e ceva frumos si te poti bucura in liniste de asta!

Vrea sa stie ca esti fericita in preajma lui

Barbatii sunt atrasi de naturalete si de feminitate. Vor sa stie ca in prezenta lor te simti bine. Ce facem noi? Trecem de la felina provocatoare si amuzanta la un strut dependent emotional si speriat. Tie ti s-a parea atragator? Daca esti constant stresata, ingrijorata si nemultumita in prezenta lui, oricare ar fi motivele tale, el va considera ca nu sunteti potriviti si ca nu il placi cu adevarat. Prin urmare, va petrece din ce in ce mai putin timp alaturi de tine.

Cea mai buna idee este sa ii spui ceea ce simti direct si sa nu iti schimbi comportamentul dupa aceea. O metoda eficienta de a-i comunica sentimentele il va face sa fie chiar si mai atras de tine. Uite cateva idei despre cum poti proceda:

Fii clara cu privire la ceea ce vrei de la el!

Transmite-i clar emotiile si gandurile tale. Nu te lungi sau fastaci pentru ca asta il va confuza si nu va intelege ceea ce vrei de fapt sa spui. Barbatii nu exceleaza in a oferi suport emotional si nici la empatie nu stau prea bine. Haideti sa fim sincere, nu prea se prind cand este ceva in neregula cu tine. Asa ca, cel mai bine este sa fii directa si sa simplifici lucrurile atunci cand ii marturisesti ceea ce simti. S-ar putea sa ramai uimita auzindu-l cum iti declara cu aceeasi lejeritate dragostea.

Descopera de ce te simti nemultumita alaturi de el!

Este foarte simplu si logic. Barbatii isi doresc ca in preajma lor sa fie oameni care sa le transmita o stare de bine si de satisfactie personala. Mai ales cand vine vorba de partenera de viata! Sa ii atragi mereu atentia asupra a ceea ce face gresit nu este cea mai buna solutie daca vrei sa il tii aproape! Poti incerca sa fii putin mai blanda.

Nu iti ascunde gandurile si sentimentele de frica sa nu il indepartezi!

Barbatii vor avea intotdeauna asteptarea ca tu sa fii un fel de ”lider emotional” in cuplu. Si asta pentru ca ei nu stau prea bine la capitolul „intelegere si manifestare a emotiei”. Femeile aduc acest element complementar in viata lor: cocktail-ul de emotii si de trairi pe care ei le pot experimenta cu ajutorul partenerelor. Asa ca, cel mai fermecator lucru pentru el este sa te iubesti, sa ai incredere in tine si sa stii cum sa ii transmiti sentimentele tale intr-un mod clar. Este simplu. Cand un barbat vede ca te simti minunat alaturi de el va simti satisfactie si implinire de sine si totul va fi mult mai usor in relatia voastra.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree