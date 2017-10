Propozitia care este cel mai greu de rostit intr-o relatie

Nu ne simtim mereu confortabil sa spunem ce gandim intr-o relatie, dar adevarul este ca daca nu invatam cum sa ne exprimam adevaratele sentimente fata de partener, pe termen lung se poate ajunge la racirea relatiei.

Daca nu ati ghicit pana acum, este vorba despre “imi pare rau”: o afirmatie pe care ego-ul nostru cumva nu vrea sa ne lase sa o rostim. Motivul pentru care ne este greu sa o spunem este ca astfel am recunoaste ca am gresit la un moment dat si nimanui nu-i place sa recunoasca acest lucru.

Toate relatiile au suisurile si coborasurile lor, dar important este sa invatam sa indreptam lucrurile atunci cand nu stau asa de bine. Este important ca atunci cand partenerul tau isi cere sincer scuze, sa i le accepti. Chiar daca ai avut o mica parte de vina in ceea ce priveste un argument, un simplu “imi pare rau” este de ajuns.

Daca mai multa lume ar apela la acest obicei, cu siguranta n-am mai recurge atat de des la aspirina!

Iata cateva sugestii care te vor ajuta sa-ti ceri scuze cu sinceritate, ca sa arati ca intr-adevar iti pasa:

Accepta responsabilitatile

Poate ca in urma unor certuri cu iubitul tau te simti demoralizata si acest lucru iti poate incetosa perceptia asupra situatiei. Incearca sa spui “Imi pare sincer rau, am gresit cand am spus acel lucru” sau “imi pare rau ca te-am ranit”. Exista multe feluri de a te exprima, important este sa fii sincera si sa-i arati partenerului ca iti asumi partea ta de vina.

Uita si iarta

Asta nu inseamna sa te porti de parca nimic nu s-ar fi intamplat, dar sa inveti sa mai lasi de la tine atunci cand vezi ca nu ajungeti niciunul la vreun numitor comun. De multe ori, suntem atat de prinsi intr-o discutie incat nu vrem sa lasam de la noi, dar uitam ca relatia este mult mai importanta decat castigarea unui argument. Asa ca cel mai bine este sa incerci sa fii tu cea care alege sa treaca peste si sa dai dovada de mai multa maturitate.

Atingerea conteaza mult

Este adevarat, e greu sa ramai suparata pe iubitul tau atunci cand te ia in brate si te invaluie in saruturi. Este dovedit faptul ca atingerile pot avea efect terapeutic, iar atunci cand vine vorba de un argument intre parteneri, un masaj pe spate face ca toate problemele sa dispara! Contactul trupesc va va face sa va apropiati mai mult atat fizic, cat si emotional.

Spune-i cat de important este el pentru tine

Vorbele frumoase sunt modalitatea cea mai buna de a impaca pe oricine, oricand. Enumera-i lucrurile pe care le admiri la el si te asiguram ca ii vei imbunatati starea instant si il vei face sa uite din ce cauza s-a iscat cearta in primul rand.

Promite-i ca nu vei mai repeta greseala si fii sincera cand spui asta

Asta este probabil partea cea mai importanta cand vine vorba de impacare, pentru ca ii dovedesti partenerului tau ca esti dispusa sa-ti schimbi comportamentul pe viitor. Asigura-l ca vei avea grija de tine astfel incat sa nu mai ai anumite stari de nervozitate pe care ajungi sa le descarci pe el si ofera-i cat mai mult sprijinul tau. Si nu uita ca una este sa promiti, si alta este sa si pui in aplicare ce spui. Asa ca incearca sa fii mai deschisa pe viitor si sa iti mai temperezi comportamentul atunci cand simti ca ai exagerat.

Important este sa fiti cat mai sinceri unul cu celalalt si sa va sprijiniti reciproc, in orice situatie.

