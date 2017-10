5 sfaturi care te ajuta sa atragi barbatul potrivit

Esti multumita de partenerul tau cu adevarat? Daca te gandesti ca ti-ai fi dorit altceva si inca visezi la acea poveste de dragoste, poate ca esti blocata intr-o relatie cu barbatul nepotrivit. Nu spun ca orice defect sau nemultumire la adresa iubitului tau trebuie sa te duca la aceasta concluzie. Dar deseori ajungem sa gasim scuze pentru cei de langa noi, sa facem prea multe compromisuri si in definitiv sa nu mai fim implinite si fericite.

De ce? Pentru ca nu avem suficienta incredere in noi. “Imi este frica de singuratate. In plus, nu exista barbatul perfect si poate ca nu voi gasi un altul mai bun decat el. Visez la ceva ideal si nu am eu norocul sa gasesc barbatul perfect. Nu sunt la inaltimea unui astfel de om.” Nu vreau sa te plictisesc cu legea atractiei, dar vei primi dragostea pe care iti permiti sa o alegi! Nici mai mult, nici mai putin!

Nu te plafona intr-o relatie toxica in care obisnuinta devine normalul cotidian, iar fericirea adevarata pare un simplu scenariu de film hollywoodian. Opreste-te putin si scrie pe o foaie ce te face fericita si ce fel de barbat vrei sa ai langa tine. Vei vedea ca nu este imposibil si ca tot ce trebuie este sa iti schimbi modul de gandire.

Odata ce realizezi ce iti doresti de la un barbat, vei sti ce este de facut. Descopera mai jos cateva sfaturi despre cum sa atragi barbatul potrivit.

Invata sa te iubesti

Invata sa te iubesti si vei fi iubita! Nu pierde din vedere ca cea mai importanta relatie pe care o vei avea vreodata este cea cu tine insati! Nu poti darui iubire, daca tu nu iti apreciezi nici macar propria fiinta. Simt des nevoia de atentie si de confirmare din partea barbatilor. Nu ca ar fi rau, dar mi se intampla sa ma simt derutata, intr-un sevraj emotional atunci cand aceasta atentie nu imi mai este oferita. Cred ca nu apreciez suficient compania mea… Daca si tie ti se intampla asta, alege sa te simti implinita in singurare.

Ia o pauza de la dating si distreaza-te facand activitati care iti plac. Lupta cu complexele si dependenta de companie masculina. In momentul in care te vei iubi pe tine, vei emana frumusete si vei fi iubita pentru ceea ce transmiti. In momentul in care el nu te va mai iubi, nu vei mai suferi atat de tare. El iti ofera momente placute, dar nu este tot universul tau. Pana la urma, universal tau esti tu si il iubesti asa cum e el!

Exista si barbati buni!

In ultima vreme imi place sa imi ofer cat mai multe oportunitati pentru a alege persoana potrivita. Atunci cand intalnesti oameni noi, cheia este atitudinea pe care o ai. Eu gresesc crezand ca daca eu sunt sincera, asa sunt si barbatii cu care interactionez. Gresit. Increderea se castiga in timp! Sunt insa multe femei care sunt suspicioase si nu au incredere in nici un barbat inca de la prima intalnire. Considera barbatii nedemni de incredere si sunt inchise si tematoare.

O astfel de atitudine nu te va ajuta sa descoperi omul de langa tine si cine stie, poate vei rata multe sanse. Vei vedea ca putin efort si un dram de optimism iti vor aduce in cale barbatul potrivit pentru tine. Trebuie doar sa te implici putin si sa iti deschizi sufletul atunci cand simti.

Fiecare situatie este diferita

Nu lasa experientele neplacute din trecut sa te controleze. Cu totii ne temem de respingere si de dezamagiri, dar ar fi pacat sa ramai inchisa in propria carapace cand acolo, afara, te asteapta o lume de posibilitati. Iti e teama ca vei suferi sau il vei pierde? Eu cred ca vei regreta mai mult daca nu i-ai dat o sansa. Nu spun sa te arunci in bratele unui barbat fara retinere, dar cu prudenta si rabdare poti sa iti deschizi sufletul. Nu uita ca fiecare om este unic si prin urmare si experienta ta cu el va fi astfel. El nu este fostul si nici nu trebuie sa ii compari. Comporta-te cu el in baza a ceea ce iti transmite acum si aici.

Nu atragi tipul gresit, ci accepti o relatie cu el

Multe dintre noi am avut perioade in care pur si simplu am ajuns la concluzia ca atragem tipii nepotriviti. Haideti sa fim sincere acum, nu aceasta e problema de fapt. Lucrurile care ii atrag la tine pe tipii nepotriviti nu sunt in mod necesar diferite de cele care le atrag atentia si barbatilor potriviti. Primul contact pleaca de cele mai multe ori de la simpatie si atractie fizica.

Ceea ce facem noi gresit este ca dam o sansa unui barbat la care observam de la inceput lucruri in total dezacord cu modul nostru de a fi. Ai observat de la prima intalnire lucruri destul de serioase care nu iti plac la el? Nu se va schimba, asa ca opreste-te la timp! Tu esti cea care le permite tipilor nepotriviti sa iti iroseasca timpul. Nu mai ignora semnalele de alarma si fii mai drastica in selectie.

Ai incredere in instinctul tau

Nu esti presata sa intri intr-o relatie doar de dragul companiei. Nu te grabeste nimeni. Atunci cand nu esti neaparat incantata, dar iti spui ca barbatul acela merita totusi o sansa, esti pe cale de a face o greseala. Nu accepta compania unui barbat de teama ca nu vei intalni prea curand un altul mai bun. Tine cont ca meriti sa ai langa tine un barbat care sa te completeze si sa te faca fericita! Vei simti cand va aparea persoana potrivita. Ai incredere in tine si in instinctul tau pentru ca de aici pleaca totul!

Incepe de astazi sa aplici aceste sfaturi si vei simti o schimbare in bine in viata ta. Acesta este un proces de lunga durata si rezultatele vor veni cand te astepti mai putin. Secretul este sa ramai optimista si sa te cunosti mai bine. Da-ti timp si vei vedea ca apare si barbatul potrivit!

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Imaxtree