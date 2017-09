Persoana potrivita, momentul nepotrivit

Te-ai regasit vreodata in situatia de a intalni o persoana si a simti ca aveti o conexiune puternica? Dar ce faci in cazul in care persoana este potrivita, insa momentul nu? Poti spera ca vei intalni aceasta sansa din nou in viitor?

Din pacate, exista cateva situatii in care iti poti intalni sufletul pereche exact in cel mai nepotrivit moment al vietii tale. Daca nu ti s-a intamplat acest lucru, esti printre norocoase.

Ce faci daca inca mai suferi dupa fostul iubit?

Stim deja ca, dupa o despartire, mai ales daca a fost una grea si semnificativa in viata noastra, nu ar trebui sa ne aruncam imediat cu capul inainte intr-o alta relatie, pentru simplul motiv ca aceea ar putea sa nu functioneze tocmai din aceasta cauza. Dar daca inca mai suferi dupa fostul iubit si iti intalnesti sufletul pereche? Ai doua variante: poti risca si poti incepe o relatie noua, sperand ca bagajul emotional din trecut nu o va afecta si ca afectiunea ta pentru fostul iubit va disparea, sau poti merge pe varianta mai sigura, punandu-ti sperantele in destin, sperand ca va va aduce din nou impreuna, peste ceva timp.

Ce faci daca viata profesionala sta in calea dezvoltarii unei relatii de durata?

Poate esti la inceput si iti doresti sa te afirmi, sa iti construiesti o cariera – in acest caz, viata personala ajunge, vrand-nevrand, pe locul al doilea – dupa orele petrecute la birou de-abia mai ai timp sa te vezi cu prietenii! Dar ce e de facut daca iti intalnesti chiar acum sufletul-pereche? Depinde – daca si el lucreaza la fel de mult ca si tine, relatia ar putea sa functioneze, pentru ca va fi mult mai dispus sa te inteleaga si sa va sustineti unul pe altul pe parcursul drumului. Daca, totusi, lucrurile stau altfel, nu dispera – poate momentul potrivit pentru voi va exista.

Ce faci daca urmeaza sa pleci din oras sau din tara?

Stii cum se intampla: exact in momentul in care ai luat decizia sa te muti definitiv in alta parte, fie pentru studii ori pentru un job, atunci este cel mai posibil sa dai nas in nas cu iubirea vietii tal. Ce e de facut? Ei bine, nu prea multe. Decizia de a ramane sau de a te muta sta numai si numai in mainile tale si tu esti cea care trebuie sa cantareasca cu atentie argumentele pro si contra. Ati putea, de asemenea, sa incercati o relatie la distanta, pentru un timp.

Foto: Imaxtree