5 semne pentru care el nu este sufletul tau pereche, ci doar o relatie confortabila

Cele mai multe persoane sunt atat de determinate sa se casatoreasca si sa isi intemeieze o familie, incat aleg sa fie cu oricine care le ofera exact ceea ce vor. Ele tin la acea persoana si chiar se simt bine in compania lor, insa nu au acea conexiune pe care o simti atunci cand esti cu sufletul pereche.

Lucrurile bune si dragostea adevarata, vin la cei ce asteapta si aici iti vom oferi 5 semne pentru care tu esti mai mult indragostita de ideea de relatie decat de cea a gasirii sufletului pereche.

1. Esti gata sa te “asezi la casa ta”, pentru ca ceea ce iti doresti este mult mai important decat

cu cine alegi sa imparti aceste lucruri

Daca visezi la nunta, la cei 2 copii si la casa cu gardulet alb, insa nu conteaza cu cine alegi sa le faci (atata timp cat el este bun cu tine si va intelegeti), atunci probabil ca nu este pregatita sa te indragostesti.

De asemenea, daca iti doresti o relatie doar pentru ca nu vrei sa fii mereu singura la reuniunile de familie sau la nunti, atunci cel mai probabil ca nu esti pregatita pentru a te indragosti.

Nu uita ca meriti sa ai o relatie minunata cu o chimie extraordinara si potentialul de a dura pentru totdeauna.

2. Incerci sa eviti ceva

Daca incerci sa eviti durera sau singuratatea, atunci cu siguranta nu esti pregatita sa te indragostesti. Se spune ca cel mai bun mod prin care poti trece peste o relatie este sa incepi alta.

Problema intervine daca incerci sa aduci vechea relatie in urmatoarea. Daca nu ti-ai oferit suficient timp sa treci peste aceasta, atunci exista o certitudine ca nici urmatoarea nu va dura. Acorda-ti timp pentru a simti durerea pentru a te putea vindeca si iti promitem ca tristetea nu va dura pentru totdeauna.

In cazul in care te simti singura sau plictisita, atunci iti poti ocupa timpul cu activitati care iti plac. Bucura-te de perioada in care esti singura, decat sa alegi sa fi o victima a acesteia. Atunci cand te distrezi si accepti locul in care te afli, atunci vei putea emana stralucirea care va atrage parteneri minunati in viata ta.

Asadar, daca incepi o relatie ca sa eviti durerea si singuratatea, noul partener va face probabil la fel, iar aceasta nu este calea catre o relatie de succes.

3. Partenerul tau nu este pe aceeasi lungime de unda cu tine.

Daca persoana de care esti interesata, iti spune direct ca nu isi doresc acelasi lucru ca si tine, atunci ai face bine sa o crezi si daca poti accepta acest lucru, este minunat.

Dar daca tu iti doresti si mai mult lucrurile pe care el nici nu le ia in considerare, atunci nu are rost sa incepi o relatie cu acesta. Este cel mai bine sa il lasi sa urmeze ceea ce isi doreste, pentru ca tu sa iti poti da ocazia de a cunoaste pe cineva care isi doreste exact aceleasi lucruri ca si tine.

4. Nu poti sa fii tu insati

Ai simtit vreodata ca trebuie sa schimbi tot ceea ce esti pentru a fi intr-o relatie cu cineva? Sau ca a fost nevoie sa renunti la cine esti pentru asta?

Daca te straduiesti prea tare pentru a impresiona pe cineva sau daca nu te simti o persoana autentica atunci cand esti cu el, atunci nu are rost sa incepi o relatie cu acesta.

Tu deja esti indeajuns exact asa cum esti. Daca in trecut ai fost cu cineva care ti-a spus ca esti prea mult sau prea putin pentru un anumit lucru, atunci acea persoana nu a fost sau este sufletul tau pereche.

Asa ca nu incepe o relatie cu cineva care nu sties a aprecieze cat de fabuloasa esti exact asa cum esti deja.

5. Nu esti chiar pregatita pentru tot ceea ce implica o relatie de durata.

Daca te bucuri de libertarea si de independenta ta, atunci poate inca nu esti pregatita sa incepi o relatie.

Cam cat de mult timp petrec oamenii bucurandu-se de perioada in care sunt singuri? Generatiile trecute au pus o eticheta pentru cei care sunt singuri dupa o anumita varsta, iar in unele cazuri o femeie ar fi fost judecata daca nu ar fi fost maritata pana la 25 de ani.

Din fericire, in zilele noastre, asteptarile de la viata sunt mult mai mari si majoritatea persoanelor aleg sa “se aseze la casa lor” mai tarziu, in jurul varstei de 30 si 40 de ani. Asuma-ti acest lucru indiferent de situatie, este alegerea ta.

Distreaza-te si permite-i persoanei potrivite sa apara atunci cand trebuie.

Text: Alexandra Cristina Miu

Foto: Imaxtree