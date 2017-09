7 tipuri de barbati de evitat (si ce spune despre tine atractia pentru ei)

Adevarul este ca toata lumea este diferita si este dificil sa categorisim pe fiecare in parte. Cu toate astea, daca esti activa in domeniul intalnirilor, esti la curent cu tipurile de barbati cu care ar trebui sa iesi sau fata de care ar fi bine sa stai deoparte. Sunt cativa care te vor cuceri din prima secunda, sau mai sunt si cei care la inceput par timizi, dar ulterior prind curaj si te trezesti prinsa in vrajile lor.

Pana la urma, totul se rezuma la ce iti doresti tu de la o relatie si… la cat de mult ai vrea sa dureze. Tine minte, insa, ca fiecare tip de barbat are cate ceva de oferit.

1. Narcisistul

Sarmul lui, charisma si privirea seducatoare te farmeca pe tine si pe cei din jurul lui, instant. Cu toate astea, odata prinsa in jocul lui, va trebui sa te lupti cu cerintele lui, criticile si admiratia excesiva pe care o are pentru propria persoana.



A iesi cu el inseamna ca si tu poti fi un pic narcisista. Iar cand doi narcisisti se apropie, lucrurile pot deveni periculoase. Acum sunteti dependenti unul de celalalt, iar in urmatorul moment va certati in legatura cu nevoile fiecaruia. Narcisismul poate fi vindecat prin rabdare, curaj si timp in care sa reflectezi asupra ta.

2. Indisponibilul emotional

Il vei recunoaste din prima, pentru ca nu este o persoana pe care te poti baza. Este indecis si iti va oferi mereu cate o scuza. Vorbeste despre trecutul lui mai mult decat ar trebui si iti va spune cam prea devreme ca ii place de tine, dar de fapt, el nu cauta o relatie de lunga durata.

Daca accepti sa te vezi cu un astfel de barbat, inseamna ca nu esti prea sigura pe tine si ca nu crezi ca meriti mai mult decat ceea ce primesti. Aceste sentimente vin de obicei in urma unei relatii cu o persoana care te-a dezamagit candva si nu ti-a fost alaturi in momentele mai grele. Ca rezultat, ai ramas cu impresia ca nu meriti pe cineva mai bun, desi nu este deloc asa. Pentru a scapa de povara asta, cel mai bine ar fi sa iei legatura cu persoana care ti-a gresit si sa o confrunti direct.

3. „Parazitul”

Asteapta sa primeasca ajutor numai din partea ta si nu face niciun efort ca sa contribuie cu ceva in relatie. Nici tu, dar nici relatia voastra nu veti beneficia de nimic din ce va lua de la tine.

Iesind cu el poate insemna ca nu esti sigura pe tine. Neavand incredere in propria persoana, poti atrage tipul de barbat nevoias si profitor, care nu vrea altceva decat sa te foloseasca. Este important sa lucrezi la capitolul stima de sine inainte de a face o miscare cu un astfel de barbat, de care, sa fim seriosi, nu are nimeni nevoie.

