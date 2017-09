Una dintre cele mai comune intrebari este „cat de important este sexul intr-o relatie?” si da batai de cap tuturor persoanelor care se confrunta cu probleme, nemultumiri sau frustrari in relatia de cuplu.

Importanta sexului intr-o relatie depinde in totalitate de importanta sexului pentru fiecare dintre cei doi oameni implicati in acea relatie.

Aici intervine problema, totusi, pentru ca majoritatea oamenilor nu au acelasi libido pe care il are partenerul si vice versa. Aceste cupluri, adica majoritatea, asa cum spuneam, trebuie sa gaseasca o cale de mijloc pentru a se asigura ca au o relatie fericita.

O relatie cu „lipsa de sex” este definita drept o relatie in care partenerii fac sex de mai putin de 10 ori intr-un an. Multe cupluri care din exterior par fericite se afla intr-o relatie cu „lipsa de sex”, iar acest lucru ajunge, intr-un final sa le afecteze.

Cat de important este sexul intr-o relatie?

Desi importanta sexului depinde de preferintele fiecarui partener in parte, nu putem nega beneficiile pe care sexul le are pentru o relatie: creeaza un nivel mai ridicat de intimitate, o complicitate intre parteneri si intareste legatura dintre ei.

Dar intrebarea „cat de important este sexul intr-o relatie?” ascunde, de fapt, o alta ingrijorare: „cat de des ar trebui sa fac sex ca sa fiu considerat/considerata normal/a?”. Sau, mai bine spus, ascunde o anumita nesiguranta in relatie. Multe persoane se afla in relatii in care nu sunt multumite de frecventa relatiilor intime, chiar mai multe decat ti-ai imagina.

In concluzie, raspunsul la intrebarea „cat de important este sexul intr-o relatie?” este ca depinde, in functie de preferintele celor doi parteneri, pe care acestia ar trebui sa le comunice si sa le discute si de frecventa cu care fiecare se simte confortabil.

Foto: Imaxtree