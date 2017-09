Meriti sa fii doar cu barbatul care face aceste lucruri esentiale

Iata care sunt cele 10 lucruri care sa-ti aminteasca ca meriti doar pe cineva care te va face sa te simti cea mai fericita si mai norocoasa femeie din lume. Pentru ca orice femeie merita sa fie fericita!

Meriti un partener care sa aiba un impact asupra vietii tale

Cand vine vorba de dragoste, nu ar trebui sa te limitezi pentru nimic altceva decat ceea ce este mai bun – cineva care sa aiba un impact asupra vietii tale, cineva care sa iti arate ca ii pasa. Exista o diferenta intre a spune cuiva ca il adori si a-i arata. Meriti sa fii cu o persoana care ar face orice ca sa-ti demonstreze ce simte cu adevarat.

Meriti un partener caruia sa-i fie dor de tine cand nu sunteti impreuna

Ai nevoie de cineva care se gandeste la tine atunci cand nu sunteti impreuna si care numara orele pana va revedeti – cineva care mereu va face un efort sa te vada.

Meriti un partener care te trateaza cum trebuie

Meriti un barbat care te trateaza precum o regina pentu ca stie ca asta esti. Esti importanta, iar el iti reaminteste asta in fiecare zi. Meriti sa fii cu un barbat care te trateaza asa cum trebuie.

Meriti un partener care te provoaca

Ai nevoie de cineva care te va confrunta atunci cand nu este de acord cu tine. Cineva care iti ofera mereu opinia lui sincera si te provoaca sa gandesti mai mult. Meriti sa fii cu cineva pe care il consideri foarte interesant.

Meriti un partener care te doreste

Meriti pasiune – acel „Nu ma pot gandi la tine si trebuie sa te am acum.” Ar trebui sa fii cu cineva care te face sa te simti mereu dorita, ca te saruta in fiecare dimineata si te priveste cu dragoste in ochi. Cineva care iti ofera placere si care mereu se asigura ca esti satisfacuta sexual.

Meriti un partener care te integreaza in viata lui

Este nerabdator sa te prezinte familiei, prietenilor si colegilor. Apreciaza opiniile persoanelor importante din viata lui si vrea sa-i intalnesti si tu. Incearca sa te vada de fiecare data cand are timp. Trebuie sa fii cu cineva care isi face timp pentru tine.

Meriti un partener care are grija de tine

Meriti pe cineva care isi aminteste ocaziile si momentele speciale. Cineva care iti aduce flori si ciocolata fara vreun motiv. Meriti sa fii cu un om bun.

Meriti un partener care stie sa planifice

Meriti pe cineva caruia ii place sa planifice diverse activitati, pentru ca stie ca poate aduce bucurii in viata ta. Cineva care se gandeste cum sa te faca sa te simti speciala si care depune eforturi.

Meriti un partener care stie sa fie romantic

Ai nevoie de un barbat pentru care romantismul nu este mort. Iti deschide usa, iti trage scaunul si te curteaza – stie cum sa te farmece. Meriti pe cineva care te tine de mana, care merge langa tine si care este mandru sa fie impreuna cu tine. Cineva care stie ca este norocos sa fie partenerul tau, cineva care crede in romantism.

Meriti un partener care te face pe tine o persoana mai buna

Un barbat care scoate la iveala ce este mai bun in tine si care adora sa te aiba in viata lui. Meriti pe cineva care se da peste cap sa puna un zambet pe fata ta si cineva care te ajuta sa-ti indeplinesti visurile. Cineva care iti va fi mereu alaturi.

Text: Ana Maria Savu

Foto: Imaxtree