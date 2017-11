10 lectii de cool de la Lana del Rey (de Corina Bud)

Se joaca mereu cu mintile noastre, si atunci cand ii ascultam muzica insinuanta, si cand ii vedem clipurile, experimente vizuale superfashion, care tin o linie invizibila perfecta intre comercial- reteta si inovativ- hipnotic.

Lana e un mister, ea spune ca e singura care stie adevarul despre ea insasi si in lumea ei ma simt ca intr-o dragoste cu nabadai: du-te incolo, vino-ncoace, lasa-ma si nu-mi da pace. Lana e artista-seductie si privind-o, cred ca am prins destule despre retetarul de cool pe care il cautam innebuniti toti artistii.

Lana e awesome-cool pentru ca:

1. O intelege, o adora si se lasa inspirata de Julee Cruise, obsesia muzicala a domnului David Lynch pentru Twin Peaks. La fel ca Julee (cu vocea ei eterica pusa in perfect echilibru cu versurile lui Lynch, de sintetizatorul lui Angelo Badalamenti), Lana stie sa sopteasca, sa tina firul fin al stranietatii si sa fascineze.

2. Se joaca cu declaratiile ei despre varsta si o face nu pentru ca un numar e un stigmat, ci pentru ca “she doesn’t give a damn”.

3. I se rupe ca e ironizata pentru spleen-ul ei existential si declara (dupa un nor de fum sau un pahar-cupa de sampanie): „Sunt fericita cand lucrurile sunt calme. Cand vad oceanul, conduc, e vara si am in cap o piesa care suna obsesiv”.

4. Are trac de scena si misterul, mersul, zambetul discret de la fiecare intrare in fata publicului sunt, de fapt, emotie pura si anxietate de care, culmea, nu se teme.

5. E obsedata de Guns N’ Roses si de Courtney Love. Oh, yasss!

6. Are cele mai stranii vise, multe din ele cu calatorii interstelare si mare parte din universul ei vizual (clipuri, imagerie) e inspirata de lumea ei onirica.

7. Nu vrea decat iubiri romantice intense, chiar daca stie ca asta nu va duce niciodata la dragoste linistita si calm amoros, traditional. “Cand vrei intensitate, nu merge sa iesi la masa, sa te plimbi cateva seri si apoi sa te muti impreuna cu alesul. Provoci mereu noutatea, exceptionalul si e mai degraba ca un proces creativ. Vrei impact puternic, aventuri uluitoare si caderi innebunitoare. E obositor si riscant, dar e adevar”.

8. Ii plac barbatii copti.

9. Ii plac si ii sunt muze: Walt Whitman, Amy Winehouse, Lou Reed, The Eagles, Father John Misty si Eminem.

10. Doar un singur vers din piesele ei a fost motiv de dezbateri in familie: “My pussy tastes like Pepsi Cola”.

“I fucked my way up to the top” a fost considerat ok…