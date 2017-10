The Heroes Are Here (de Corina Bud)

Bine ati venit, curajosilor si bine ca ne treziti, ne inspirati si ne dati.



Stiu sigur ca de la voi si de la lumea voastra ne vine cea mai noua zbatere pe care o aud pe holurile mainstream-ului pop: “Am nevoie de adevar”.

Aud asta din ce in ce mai des in backstage, in casa de discuri, la intalnirile cu colegii mei din “superficiala lume pop”.



E o tema noua, un gand pe care acum un an nu l-as fi auzit exprimat deschis pentru ca mastile functionau si era mai important sa pari decat sa fii.

Se spune despre artisti ca sunt purtatorii adevarurilor lumii, dar in lumea mea dintr-un est muzical mainstream, ne spunem artisti, dar adevarurile sunt prea departe de noi.

Ni se spune si noi preluam cu voluptate ideea ca trebuie sa fim sexy, sa slabim, sa ne tunam, sa fim pe intelesul oamenilor, sa simplificam totul, sa socam de dragul diferentei, sa nu ne ascultam inima si sa gandim cu capul; sa fim conformisti in nonconformismul nostru, sa nu picam in patima lui “artsy&indie”, sa vindem mult si sa ne asezam dupa masti si mai mult.

Pana acum.

Pana in momentul in care ne-am intors catre oameni, A R T I S T I care fac ce simt, li se rupe si vand. Au sali, au public, au downloads, au sinceritate, au “engagement” si credibilitate.

Sunt convinsa ca voi ne dati curajul sa ne exprimam asa cum simtim, sa scapam de “volutele de diseuse”, de retetele de stilism cu cupa D, de versurile goale, “dar cu vierme”, de retete si incepem cu totii sa fim #true.

E bine. E agitatie si un strop de deriva, dar e ce trebuie sa fie.



Multumesc celor de la Elle ca mi-au dat oportunitatea sa ma exprim aici, un loc unde vreau sa va spun pe bune despre ce se vede in industria noastra dupa ce ne demachiem, despre retete, cine pe cine mai inspira, moda, mode si adevaruri.

Bine v-am gasit si let’s shake it!

Corina