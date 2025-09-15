10 cupluri celebre care au așteptat mulți ani până când să se căsătorească

Câteva cupluri de vedete au așteptat ceva timp până când să facă pasul spre o căsătorie. Au arătat că își trăiesc poveștile de dragoste în termenii lor și că nu țin cont deloc de cum dictează societatea că ar trebui sau nu să funcționeze lucrurile într-o relație.

1. Michelle Yeoh și Jean Todt

Michelle Yeoh și Jean Todt s-au cunoscut la Shanghai pe 4 iunie 2004, la un eveniment marca Ferrari. La vremea respectivă, actrița era purtătoarea de cuvânt a cunoscutei mărci de mașini de lux, iar el ocupa poziția de CEO în cadrul companiei. Cei doi s-au logodit pe 26 iulie 2004. Actrița și fostul director executiv al companiei Ferrari s-au căsătorit pe 27 iulie 2023 la Geneva, în cadrul unei ceremonii discrete.

2. Josh Hartnett și Tamsin Egerton

Josh Hartnett și Tamsin Egerton s-au cunoscut pe platourile de filmare de la pelicula The Lovers. S-au căsătorit în secret în anul 2021, după o relație de mai bine de un deceniu. Actorul și actrița sunt discreți când vine vorba de apariții publice și și-au surprins fanii de fiecare dată când au anunțat că și-au mărit familia, având împreună patru copii.

3. Harrison Ford și Calista Flockhart

Harrison Ford și Calista Flockhart s-au cunoscut în 2002, la Globurile de Aur. Prima lor întâlnire a avut loc la casa actorului din Indiana Jones. Logodna lor a avut loc în 2009, de Ziua Îndrăgostiților, iar căsătoria un an mai târziu, pe 15 iunie 2010, Santa Fe, Noua Zeelandă.

4. Maggie Gyllenhaal și Peter Sarsgaard

Maggie Gyllenhaal și Peter Sarsgaard s-au întâlnit în 2001 la o cină, atunci când actorul nici măcar nu știa că ea este actriță. După patru ani de relație, au dezvăluit în 2006 că s-au logodit. S-au căsătorit în 2009 în cadrul unei ceremonii în Italia.

5. Amy Adams și Darren Le Gallo

Amy Adams și Darren Le Gallo s-au cunoscut în 2001, la un curs de actorie. Au format un cuplu timp de 11 ani înainte să se logodească în 2008. Pe 2 mai 2015, s-au căsătorit în Santa Barbara, California, în cadrul unei ceremonii discrete. Au împreună o fiică, pe nume Aviana.

6. Lily Tomlin și Jane Wagner

Lily Tomlin și Jane Wagner au format un cuplu timp de 42 de ani înainte să decidă să se căsătorească în 2013, în cadrul unei ceremonii discrete. Evenimentul s-a desfășurat la casa unei prietene din Los Angeles, în ajunul Anului Nou. Actrița și scriitoarea s-au cunoscut datorită unui album de comedie, And That’s the Truth, lansat de Lily Tomlin în 1972.

7. John Corbett și Bo Derek

John Corbett și Bo Derek s-au căsătorit în 2020, în plină pandemie de coronavirus, după 20 de ani de relație. Actorul și actrița au ales să facă acest pas tocmai în acel an pentru că voiau să aibă și o amintire frumoasă pe lângă tot ceea ce a adus neplăcut acea perioadă.

8. Tina Turner și Erwin Bach

Tina Turner l-a cunoscut pe Erwin Bach pe un aeroport din Germania. Asta se întâmpla în 1985 și a fost pentru ei o dragoste la prima vedere. După 27 de ani, s-au căsătorit în 2013 la casa lor din Elveția, în cadrul unei ceremonii la care au participat 200 de persoane. Au fost împreună până când artista s-a stins din viață în 2023.

9. Jennifer Aniston și Justin Theroux

Jennifer Aniston și Justin Theroux și-au început relația în 2011. În august 2012 s-au logodit, iar după trei ani s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private care a avut loc în casa lor din Bel Air. Căsnicia lor nu a durat foarte mult, pentru că la începutul anului 2018, Jennifer Aniston Justin Theroux au anunțat că merg pe drumuri separate.

10. Tim Daly și Téa Leoni

Tim Daly și Téa Leoni s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului Madam Secretary, unde au și interpretat rolurile de soț și soție. Și-au început relația în 2014, iar în aprilie 2015 și-au făcut debutul în calitate de cuplu la Dineul Corespondenților de la Casa Albă din Washington, DC. S-au căsătorit în vara anului 2025 într-o ceremonie restrânsă în New York.

