10 cupluri celebre care au așteptat mulți ani până când să se căsătorească

Mai multe cupluri faimoase nu s-au grăbit să pășească spre altar.

Homepage  / Lifestyle / Features
  . Actualizat 15.09.2025, 08:12,  de  Braslasu Iulia
1. Michelle Yeoh și Jean Todt
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Câteva cupluri de vedete au așteptat ceva timp până când să facă pasul spre o căsătorie. Au arătat că își trăiesc poveștile de dragoste în termenii lor și că nu țin cont deloc de cum dictează societatea că ar trebui sau nu să funcționeze lucrurile într-o relație. 

1. Michelle Yeoh și Jean Todt

Michelle Yeoh și Jean Todt s-au cunoscut la Shanghai pe 4 iunie 2004, la un eveniment marca Ferrari. La vremea respectivă, actrița era purtătoarea de cuvânt a cunoscutei mărci de mașini de lux, iar el ocupa poziția de CEO în cadrul companiei. Cei doi s-au logodit pe 26 iulie 2004. Actrița și fostul director executiv al companiei Ferrari s-au căsătorit pe 27 iulie 2023 la Geneva, în cadrul unei ceremonii discrete.

2. Josh Hartnett și Tamsin Egerton

Josh Hartnett și Tamsin Egerton s-au cunoscut pe platourile de filmare de la pelicula The Lovers. S-au căsătorit în secret în anul 2021, după o relație de mai bine de un deceniu. Actorul și actrița sunt discreți când vine vorba de apariții publice și și-au surprins fanii de fiecare dată când au anunțat că și-au mărit familia, având împreună patru copii.

3. Harrison Ford și Calista Flockhart

Harrison Ford și Calista Flockhart s-au cunoscut în 2002, la Globurile de Aur. Prima lor întâlnire a avut loc la casa actorului din Indiana Jones. Logodna lor a avut loc în 2009, de Ziua Îndrăgostiților, iar căsătoria un an mai târziu, pe 15 iunie 2010, Santa Fe, Noua Zeelandă.

4. Maggie Gyllenhaal și Peter Sarsgaard

Maggie Gyllenhaal și Peter Sarsgaard s-au întâlnit în 2001 la o cină, atunci când actorul nici măcar nu știa că ea este actriță. După patru ani de relație, au dezvăluit în 2006 că s-au logodit. S-au căsătorit în 2009 în cadrul unei ceremonii în Italia.

5. Amy Adams și Darren Le Gallo

Amy Adams și Darren Le Gallo s-au cunoscut în 2001, la un curs de actorie. Au format un cuplu timp de 11 ani înainte să se logodească în 2008. Pe 2 mai 2015, s-au căsătorit în Santa Barbara, California, în cadrul unei ceremonii discrete. Au împreună o fiică, pe nume Aviana.

6. Lily Tomlin și Jane Wagner

Lily Tomlin și Jane Wagner au format un cuplu timp de 42 de ani înainte să decidă să se căsătorească în 2013, în cadrul unei ceremonii discrete. Evenimentul s-a desfășurat la casa unei prietene din Los Angeles, în ajunul Anului Nou. Actrița și scriitoarea s-au cunoscut datorită unui album de comedie, And That’s the Truth, lansat de Lily Tomlin în 1972.

7. John Corbett și Bo Derek

John Corbett și Bo Derek s-au căsătorit în 2020, în plină pandemie de coronavirus, după 20 de ani de relație. Actorul și actrița au ales să facă acest pas tocmai în acel an pentru că voiau să aibă și o amintire frumoasă pe lângă tot ceea ce a adus neplăcut acea perioadă.

8. Tina Turner și Erwin Bach

Tina Turner l-a cunoscut pe Erwin Bach pe un aeroport din Germania. Asta se întâmpla în 1985 și a fost pentru ei o dragoste la prima vedere. După 27 de ani, s-au căsătorit în 2013 la casa lor din Elveția, în cadrul unei ceremonii la care au participat 200 de persoane. Au fost împreună până când artista s-a stins din viață în 2023.

9. Jennifer Aniston și Justin Theroux

Jennifer Aniston și Justin Theroux și-au început relația în 2011. În august 2012 s-au logodit, iar după trei ani s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii private care a avut loc în casa lor din Bel Air. Căsnicia lor nu a durat foarte mult, pentru că la începutul anului 2018, Jennifer Aniston Justin Theroux au anunțat că merg pe drumuri separate.

10. Tim Daly și Téa Leoni

Tim Daly și Téa Leoni s-au întâlnit pe platourile de filmare ale serialului Madam Secretary, unde au și interpretat rolurile de soț și soție. Și-au început relația în 2014, iar în aprilie 2015 și-au făcut debutul în calitate de cuplu la Dineul Corespondenților de la Casa Albă din Washington, DC. S-au căsătorit în vara anului 2025 într-o ceremonie restrânsă în New York.

Citește și:
EXCLUSIV: Epoca de Aur – de vorbă cu Carrie Coon și Morgan Spector

Foto: Profimedia, Hepta, PR

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 Precomanda DACIA 1300 - SEPTEMBRIE 2025 149.7 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 69 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 68 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) Dacia 1300 - ediția nr. 67 (DACIA 1300) 49.9 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Partenerul îți reproșează că ești prea independentă? Ce câștigi când îi ceri ajutorul
Lifestyle
Partenerul îți reproșează că ești prea independentă? Ce câștigi când îi ceri ajutorul
Vreți să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună? Cum să îți evaluezi relația înainte de o decizie importantă în cuplu
Lifestyle
Vreți să vă căsătoriți sau să vă mutați împreună? Cum să îți evaluezi relația înainte de o decizie importantă în cuplu
TATA și călătoria spre vindecare
Lifestyle
TATA și călătoria spre vindecare
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie
Lifestyle
RUSALKA, filmul regizat de Claudiu Mitcu, va avea mai multe proiecții speciale în cinematografe, din 16 septembrie
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Lifestyle
Te critici pentru fostele tale alegeri sentimentale? Ce să-ți spui acum când ieși din nou la întâlniri
Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest
Lifestyle
Horia Tecău urcă pe scena Impact Bucharest
Libertatea
Cum a apărut soția lui Mugur Mihăescu la nunta fiicei lor. O prezență discretă în showbiz, Rodica nu și-a putut stăpâni lacrimile
Cum a apărut soția lui Mugur Mihăescu la nunta fiicei lor. O prezență discretă în showbiz, Rodica nu și-a putut stăpâni lacrimile
Imagini cu apartamentul pe care Calina Dumitrescu l-ar fi distrus. Proprietara rupe tăcerea: „O pune pe mama ei sa se ocupe de mizeria pe care ea o face”
Imagini cu apartamentul pe care Calina Dumitrescu l-ar fi distrus. Proprietara rupe tăcerea: „O pune pe mama ei sa se ocupe de mizeria pe care ea o face”
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura
Imagini de la nunta fiicei lui Mugur Mihăescu. Ivona s-a căsătorit religios cu Vlad Gabura
Monica Gabor rupe tăcerea după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele create de Cătălin Botezatu: „Îți sunt recunoscătoare”
Monica Gabor rupe tăcerea după ce Irina Columbeanu a defilat în hainele create de Cătălin Botezatu: „Îți sunt recunoscătoare”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Rocsana Marcu, pe masa de operație în Dubai! Descoperirea medicilor în timp ce o tratau: „Ferească Dumnezeu”
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Ispita Marcel din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai arată deloc așa cum îl știai. La ce schimbare de look a apelat
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Unica.ro
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
Oana Mizil, de nerecunoscut! Cum a slăbit 24 de kilograme în doar 5 luni :o „Nu puteam să mai dau jos deloc, țineam dietă, făceam și sport. Chiar nu puteam"
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
Nu se mai ascund! Sportivul și iubitul lui au plecat într-o vacanță romantică! „Delta este pur și simplu magnifică!”. Avem imaginile / Foto
„S-a comportat ca un adolescent egoist!” Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei adoptiv, Petre Roman. „A făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani”. Ce detalii personale, din viața de familie, a făcut publice fiica cea mare a fostului prim ministru
„S-a comportat ca un adolescent egoist!” Catinca Roman, dezvăluiri neașteptate despre tatăl ei adoptiv, Petre Roman. „A făcut parte din viața mea aproximativ 34 de ani”. Ce detalii personale, din viața de familie, a făcut publice fiica cea mare a fostului prim ministru
catine.ro
Această dietă populară ar putea crește riscul de deces cauzat de bolile de inimă. Ce spun studiile
Această dietă populară ar putea crește riscul de deces cauzat de bolile de inimă. Ce spun studiile
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba
Cea mai bună metodă de a împiedica moliile să-ți deterioreze hainele. Cum poți să-ți păstrezi în siguranță garderoba
Mai multe din lifestyle
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă
Artiste care au vorbit onest despre sexismul și prejudecățile cu care se confruntă
Lifestyle

Câteva artiste s-au folosit de vocile lor puternice și notorietate pentru a condamna declarațiile sexiste față de femei din discursul public.

+ Mai multe
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului
Când smartphone-ul devine o bijuterie couture. Descoperă cel mai stylish telefon al momentului
Lifestyle

Nu mai este doar gadget: smartphone-ul intră în universul bijuteriilor couture, devenind cel mai stylish accesoriu al momentului.

+ Mai multe
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Noaptea Albă a Filmului Românesc revine la București și Cluj în 19 septembrie
Lifestyle

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC