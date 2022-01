10 vedete care au cheltuit o avere pe lucruri ridicole și bizare

Trebuie să recunoaștem faptul că vedetele ne-au arătat de-a lungul timpului că își pot îndeplini și cele mai ascunse plăceri, cheltuind sume fabuloase pe lucruri extravagante. Însă, mai sunt și celebrități care au făcut achiziții cel puțin ridicole, care te vor surprinde și pe tine:

10. Beyoncé

Beyoncé este una dintre cele mai apreciate artiste din toate timpurile, așa că nu ar trebui să ne mire că a investit sume fabuloase pe diverse piese vestimentare. Cântăreața a cheltuit 100.000 de dolari pe o pereche de jambiere aurii de la Balenciaga, pe care le-a integrat în ținuta pe care a purtat-o în cadrul BET Awards 2007, când a oferit publicului un show spectaculos.

9. Katy Perry

Katy Perry și-a dorit să îi facă un cadou cel puțin inedit fostului ei soț, Russell Brand, atunci când acesta a împlinit 35 de ani. Artista a plătit în jur de 200.000 de dolari pe două bilete pentru o călătorie în spațiu. Deși ar fi fost o aventură interesantă de trăit împreună, s-au separat înainte de această călătorie în spațiu.

8. Nicolas Cage

În urmă cu mai mulți ani, Nicolas Cage și Leonardo DiCaprio au luat parte la o licitație în vederea achiziționării unui… craniu de dinozaur vechi de 70 de milioane de ani. A costat 276.000 de dolari și spre dezamăgirea actorului, a fost nevoit să îl dea înapoi guvernului din Mongolia din cauza faptului că era furat. O altă achiziție surprinzătoare făcută de Nicolas Cage este o colecție de benzi desenate pentru care a plătit peste 1 milion de dolari, care includea și primul număr din Action Comics.

7. Paris Hilton

Paris Hilton a plătit în 2009 peste 300.000 de dolari pentru o casă pentru câini, cu un design personalizat, costând chiar mai mult decât o casă pentru oameni. La vremea respectivă, mulți au crezut că este o achiziție ridicolă, însă acea casă pentru câini era la fel precum casa ei, fiind incluse și obiectele de mobilier, dar și un candelabru, desigur, în miniatură.

6. Céline Dion

În ceea ce o privește pe Céline Dion, ea a cheltuit o sumă fabuloasă pentru un lucru care s-a dovedit a fi folositor. Pentru a avea grijă de sănătatea ei, artista a ajuns la concluzia că are nevoie de un umidificator. Desigur, nu este un obiect ieșit din comun, însă artista și-a cumpărat un umidificator care a costat 2 milioane de dolari.

5. Jay-Z

Jay-Z i-a surprins pe mulți cu alegerea lui de a încheia colaborarea cu celebra marcă de șampanie Cristal. Așa că, a înlocuit-o cu o altă marcă, Armand de Brignac. În timp ce se afla la o petrecere în Miami, rapper-ul a cumpărat 75 de sticle care au costat 250.000 de dolari, lăsând și un bacșiș barmanilor în valoare de 50.000 de dolari.

4. Jennifer Lopez

În 2017, Jennifer Lopez și Alex Rodriguez și-au sărbătorit împreună zilele de naștere. Cu acea ocazie, cei doi s-au distrat la o petrecere care a avut loc în Miami și au avut parte de un tort supraetajat care a fost decorat cu 10.000 de cristale Swarovski. Pe lângă acestea, avea și aur comestibil, dar și un design personalizat pentru un asemenea eveniment. În mod cert, și prețul acestuia a fost pe măsură.

3. Gwen Stefani

Gwen Stefani a vrut să se asigure că soțul ei, Blake Shelton, știe cât de mult îl iubește, așa că i-a demonstrat acest lucru printr-un gest inedit. Cântăreața și-a personalizat o pereche de pantofi sport de la Vans cu o fotografie cu Blake Shelton.

2. Kylie Jenner

Kylie Jenner i-a cumpărat fiicei sale, Stormi, un ponei din Olanda, care a costat 200.000 de dolari. Pe lângă această sumă, vedeta a mai plătit și costul transportului, astfel încât animalul să poată zbura până în Los Angeles. Poneiului i s-a pus numele Frozen, după filmul preferat Disney al lui Stormi. Gestul făcut de Kylie Jenner pentru fiica ei a stârnit și un val de reacții negative în rândul activiștilor pentru drepturile animalelor.

1. The Weeknd

The Weeknd a plătit nici mai mult și nici mai puțin de 70.000.000 de dolari pentru un conac care are nouă dormitoare din Los Angeles. Are o suprafață de 33.000 de metri pătrați, iar casa include un cinema, o piscină interioară, dar și un studio de muzică.

