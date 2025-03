10 actori care s-au pregătit în moduri neașteptate pentru un rol

Pentru a se asigura că se apropie cât mai bine de anumite trăsături ale personajelor pe care urmau să le joace, actorii din această listă s-au pregătit în moduri surprinzătoare și chiar fără ca nimeni să îi recunoască în vreun fel.

1. Tom Holland

Înainte să joace în Spider-Man: Homecoming, Tom Holland a avut dorința de a vedea și ce anume presupune educația STEM, iar el s-a dus la Școala de Științe din Bronx. El chiar i-a spus adevărul la un moment dat unei colege, că el este actor și că se pregătește pentru un rol, însă nu a fost crezut.

2. Hayden Christensen

Hayden Christensen l-a jucat pe Leo Campoli în filmul Little Italy, regizat de Donald Petrie. Când a aflat că a luat rolul, actorul a hotărât să se angajeze la o pizzerie, asemenea personajului său. Actorul a livrat și pizza și nimeni nu l-a recunoscut.

3. Ayo Edebiri

Ayo Edebiri s-a pregătit temeinic pentru rolul din serialul The Bear și a mers la Institutul de Educație Culinară din Pasadena pentru a face un curs de bucătărie. Actrița nu s-a dus singură, ci a fost însoțită de colegul ei de platou, Jeremy Allen White, iar pregătirea lor s-a desfășurat sub acoperire, până când actorul a fost recunoscut.

4. Renée Zellweger

Pentru a o interpreta pe emblematica Bridget Jones, Renée Zellweger a urmat o anumită pregătire în acest sens. Mai concret, actrița a lucrat ca stagiară în cadrul departamentului de publicitate al editurii Picador. Nu a lucrat mult acolo, aproximativ două luni, iar colegii ei nu și-au dat seama cine este, de fapt.

5. Drew Barrymore

Drew Barrymore a avut de interpretat un dublu rol în filmul The Stand In regizat de Jamie Babbit. Actrița a jucat-o pe actrița de comedie Candy, cât și pe dublura ei, Paula. Cât timp au durat filmările, Drew Barrymore a purtat proteze faciale. Înainte de începerea lucrului la proiect, actrița a mers în public cu acele proteze, pentru a vedea dacă într-adevăr nu este recunoscută de fani.

6. Lady Gaga

Pentru rolul din House of Gucci, Lady Gaga a vorbit timp de nouă luni cu accent italian. Actrița a apelat la propria sa experiență cu trauma pentru a înțelege personajul pe care l-a jucat, pe Patrizia Reggiani. Însă, până în punctul în care experiențele personale aproape s-au estompat cu cele ale personajului său. „M-am prăbușit psihic, așa cum a făcut-o și Patrizia. Când spun că nu am ieșit din personaj, o parte nu a fost alegerea mea. Ridley mi-a spus că nu-și dorește să mă traumatizez, dar i-am spus că deja am făcut-o”, a dezvăluit Lady Gaga într-un interviu pentru Hollywood Reporter.

7. Aaron Eckhart

În cadrul filmului Rabbit Hole, Aaron Eckhart a interpretat rolul unui tată care e îndurerat după pierderea copilului său. Actorul și-a făcut o oarecare documentare și a aflat de existența unui grup destinat persoanelor care trec prin această experiență. Aaron Eckhart a mers la acel grup, acolo unde a spus o poveste, însă una fictivă, despre dispariția copilului său.

8. Robert De Niro

Robert De Niro a jucat rolul unei șofer de taxi, pe nume Travis Bickle, în celebrul film Taxi Driver regizat de Martin Scorsese. Înainte de a începe filmările la peliculă, actorul s-a angajat ca șofer de taxi și a profesat puțină vreme în New York, dar a fost demascat de către un actor la început de drum.

9. Constance Wu

În filmul Hustlers, Constance Wu a jucat rolul unei dansatoare, pe nume Destiny. Actrița a vrut să reprezinte cât de bine poate acest rol, așa că a lucrat sub acoperire la un club de striptease, tocmai pentru a vedea care este atmosfera și cum se desfășoară lucrurile. „Am lucrat la un club de striptease ca să mă pregătesc pentru Hustlers. Am intrat sub acoperire. (…) Nu mint! Am câștigat 600 de dolari în prima mea noapte!”, a dezvăluit Constance Wu în cadrul The Kelly Clarkson Show.

10. Robert Pattinson

Robert Pattinson l-a jucat pe Connie Nikas în Good Time, filmul regizat de Benny și Josh Safdie. El pornește în lumea periculoasă din New York cu misiunea de a-l scoate pe fratele lui din închisoare, după ce ajunge acolo în urma unui jaf. Pentru a se apropia cât mai mult de rolul său, actorul a decis să se mute în New York, acolo unde a locuit într-un apartament situat la subsol în Harlem, în care a stat și personajul său, și s-a angajat la o spălătorie auto.

Foto: PR

