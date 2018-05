Tot ce trebuie să știi despre dieta cu apă

Dieta cu apă nu este o descoperire de ultimă oră. Ba din contră! Este folosita în Japonia și în alte țări asiatice încă din cele mai vechi timpuri.

În ce constă dieta cu apă

Tot ceea ce trebuie să faci este să bei apă. Doi litri de apă în fiecare zi! Cel mai bine este să începi chiar din momentul în care te trezești. Ar trebui să ai la îndemână un pahar de 250 ml din care începi să bei puțin câte puțin, în timp ce te pregătești pentru job. În acest mod vei începe ziua plină de energie și, în plus, vei avea și un ten luminos. Ultimul pahar cu apă ar trebui „savurat” cu cel puțin o oră înainte de culcare. Te va menține hidratată pe toată durata nopții.

Probabil te gândești că, de la atâta apă, o să te balonezi și nu o să mai poți mânca. Adevărul este că o să îți reducă poftă de mâncare. Însă poți mânca tot ceea ce îți dorești, fără a exagera însă cu dulciurile. Dieta cu apă este foarte simplă și nu necesită calcularea tuturor alimentelor sau liste lungi cu mâncărurile pe care ai voie să le consumi.

Cum te ajută dieta cu apă

În primul rând nu mai ai motive de îngrijorare în ceea ce privește deshidratarea pielii sau a organismului, indiferent de anotimp. Dieta cu apă previne îmbătrânirea pielii și o să radiezi în fiecare zi ca după un concediu prelungit. În al doilea rând o să mănânci mai puțin. Asta nu înseamnă că o să neglijezi mâncarea, ci doar că o să consumi cantități mai mici.

În al treilea rând – și asta este o veste foarte bună pentru multe dintre noi – va reduce și celulita deoarece corpul nu asimilează apa în exces, ci dimpotrivă o elimină atunci când ajunge la saturație. Celulele adipoase sunt formate de către organismul nostru atunci când acesta primește puține cantități de apă, astfel făcându-și rezerve. O altă binecuvântare a acestui stil de viață este faptul că previne constipația. Prin urmare te face să te simți și bine și mai ușoară.

Ce trebuie să știi pentru ca dieta să dea rezultate:

Nu exagera în ceea ce privește cantitatea de apă. O cantitate prea mare de apă îți poate dilua sarea din sânge, lucru deloc benefic organismului.

Nu începe această dietă brusc dacă nu ești obișnuită să bei o cantitate mare de lichide. Poți începe cu două pahare a câte 500 ml fiecare – unul dimineață și unul seară. Pe parcurs o să ajungi și la cei doi litri.

Nu bea apă în timp ce mănânci. În acest fel nu o să mai aibă loc digestia și riști să te simți balonată.

Renunță la cafea și sucuri carbogazoase. Nu fac decât să îți consume calciul și să aducă o cantitate mare de calorii.

Dacă la un moment te vei sătura de gustul apei simple stoarce o lămâie sau folosește ștevie. Aceasta din urmă nu doar că îndulcește, dar nici nu are calorii. Poți folosi această plantă miraculoasă și pentru a-ți prepara diverse dulciuri. O lingură de praf de ștevie îndulcește cât o cană de zahăr. Ștevia mai conține și proteine, fibre, carbohidrați, fosfor, zinc, calciu, potasiu, magneziu și vitaminele A și C. Poți găși această plantă sub formă de prafuri, pastile sau poți pune chiar frunze direct în apă. Mai poți înlocui apa cu ceaiul din cozi de cireș și mătasea porumbului, care sunt bune la gust, chiar si neîndulcite.

Cea mai bună parte a acestei diete este că nu se termină după o anumită perioadă, nu este nevoie de calcule și nu îți ocupă timp. O poți folosi o viață și nici nu îți interzice mâncarea preferată. O veste bună, nu-i așa?

