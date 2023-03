Amalia Năstase dezvăluie dieta pe care o urmează: „Ne întoarcem la tradiții”

Amalia Năstase a dezvăluit dieta pe care o urmează de ceva timp pentru a obține silueta mult dorită. Vedeta a dezvăluit că în ultima vreme a acumulat câteva kilograme în plus, însă pe care plănuiește să le dea jos în curând.

În perioada sarcinii, Amalia Năstase acumulase 30 de kilograme, pe care însă le-a dat jos ulterior. Cu toate acestea, vedeta a declarat că în ultimele 6 luni a acumulat câteva kilograme în plus, iar acum urmează o dietă pentru a scăpa de ele.

Amalia Năstase a precizat că în această perioadă ține și post și o dietă și evită să consume dulciuri sau carbohidrați. Deși nu este un proces deloc ușor, vedeta a mărturisit că încearcă pe cât psoibil să se țină de planul alimentar pe care și l-a propus.

„Eu încerc să țin acum și post și dietă. Adică să nu mănânc dulciuri, carbohidrați prea mult. Încerc! Nu sunt perfectă, dar încerc! Încerc să mai slăbesc. Nu se întreabă o femeie câte kilograme are și nici ce vârstă are. O să văd cât mai vreau să slăbesc”, a povestit Amalia Năstase pentru Click! .

În continuare, Amalia Enache a explicat care sunt motivele pentru care a ales să facă această schimbare în ceea ce privește stilul ei de viață.