Alina Pușcaș, dezvăluiri despre motivul pentru care nu a mâncat nimic timp de trei zile: „Drastic pentru mine”

Alina Pușcaș a fost complimentată de fiecare dată pentru silueta impecabilă și tenul lipsit de imperfecțiuni. Vedeta a dezvăluit de-a lungul timpului că este adepta unui stil de viață echilibrat, însă nu a apelat niciodată la o dietă drastică. Totuși, prezentatoarea TV a dezvăluit recent că a ținut post intermitent la recomandarea medicului, fiind o realizare pentru ea să facă față provocării.

Astfel, timp de trei zile, Alina Pușcaș nu a mâncat nimic și doar a băut apă. Vedeta a ținut fasting la recomandarea specialiștilor și a dezvăluit că este o schimbare majoră pentru ea. Cu toate acestea, după 3 zile în care nu a mâncat, vedeta a explicat că acum începe programul de fasting 16 cu 8 deoarece urmează să plece în vacanță.

Actrița a povestit și cum a început acest proces, totul pornind de la momentul în care a fost internată în spital în luna decembrie. Timp de 14 zile a fost nevoită să ia antibiotic, iar 10 zile a stat pe perfuzii. Ulterior, vedeta a dezvăluit că a acumulat câteva kilograme și nu se mai simțea la fel de bine.

„Cred că e foarte important să vă comunic din toată această experiență a mea de o săptămână ce am simțit că s-a schimbat radical cu organismul meu. E important să începi de la fondul de la care am pornit această luptă, că nu am mai încercat niciodată. În decembrie am fost internată în spital cu o infecție destul de gravă și o inflamație puternică în zona toracelui. Am rezolvat-o cu 14 zile de antibiotic, la greu, din care 10 zile am fost numai cu perfuzii. Eu, în acea perioadă, nu am slăbit deloc, pentru că mai mult ca sigur acele perfuzii erau făcute special și să mă ajute pe partea asta. Dar, la câteva zile după ce am scăpat de antibiotice, începusem să mă umflu foarte tare. În 2 săptămâni maxim am pus cam 5 kilograme, nu mă deranjau neapărat kilogramele, dar aveam senzația că nu mă mai pot mișca, nu îmi venea să mai merg la sală, nu aveam energie, nu aveam putere. Și s-a întâmplat ca luni să dau de cine trebuie, și anume doctorul care cu o simplitate incredibilă mi-a spus că e o soluție bună să încep să fac fasting și că am să văd ce schimbare radicală se va întâmpla cu corpul meu imediat”, a mai declarat pe Instagram vedeta.