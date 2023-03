Theo Rose și Anghel Damian, emoționați până la lacrimi în urma unei experiențe unice: „Am trecut prin toate stările”

Theo Rose este o artistă foarte activă în mediul online și îi împărtășește fanilor săi multe momente din viața sa. Recent, cu ochii în lacrimi, artista a făcut câteva mărturisiri despre o experiență emoționantă trăită împreună cu Anghel Damian la un concert care i-a lăsat fără cuvinte.

Theo Rose a mărturisit recent fanilor săi că și-a îndeplinit un vis de-o viață. Ea a fost la concertul idolului său, Jessie J. Artista a fost din nou cucerită de starul ei preferat și a dorit să transmită o lecție importantă urmăritorilor săi. Aceasta i-a sfătuit pe internauți să aleagă bine modelele lor și să nu își consume timpul cu personaje din mediul online care nu îi inspiră. Theo Rose a ales cu grijă idolul său și a fost impresionată până la lacrimi de prestația lui Jessie J.

„V-am zis că am fost aseară la Jessie J la concert. Bă, atâta am înțeles, adică eu cu asta am plecat, ăsta e cel mai important lucru cu care am plecat și pe care mi-am dorit să vi-l spun. Aveți grijă ce idoli vă alegeți, pe cine vă irosiți timpul ăsta petrecut online, că mare parte din el e un timp irosit, chiar și la mine, eu stau o grămadă pe dracu ăsta de telefon. Dar dacă e ceva ce nu o să regret niciodată e că în copilărie am petrecut săptămâni întregi studiind-o pe Jessie J, căutând absolut orice material cu ea existent online…„, le-a spus Theo Rose internauților.