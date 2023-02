Shakira, noi declarații dure despre conflictul cu Gerard Pique: „Am fost dependentă emoțional”

Shakira a acordat al doilea interviu de la despărțirea de Gerard Pique , la sfârșitul anului trecut, în care a vorbit deschis despre conflictul cu fostul ei partener, în urma unor atacuri indirecte la adresa lui prin melodiile sale. Cântăreața de origine columbiană a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre motivul pentru care a lansat piese referitoare la fosta sa relație și cum se simte acum.

Într-o conversație cu jurnalistul mexican Enrique Acevedo, de la rețeaua Televisa, ea a explicat cum a afectat-o despărțirea, mai ales că aceasta s-a datorat unei infidelități . Artista a declarat că a trebuit să învețe să se regăsească pe sine însăși după ceva ce părea a fi o tragedie în viața ei personală.

Shakira, interviu sincer despre despărțirea de Gerard Pique

Interviul a generat o mare așteptare, fiind difuzat în premieră la televiziunile mexicane, pe YouTube și pe streaming, care au ajuns să fie saturate din cauza numărului de persoane interesate să îi cunoască adevărul. În prima parte a discuției, Shakira a recunoscut cât de important este ca femeile să își poată spune poveștile și să se sprijine reciproc.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, ‘există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele’.”, a spus Shakira, citată de Marca.

De asemenea, Shakira a vorbit și despre cum succesul de la „Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” i-a schimbat viața. Cântăreața a declarat că piesa este o expresie brută a ceea ce a simțit după despărțirea de fostul fotbalist. Ea a dezvăluit, de asemenea, impactul pe care l-a suferit văzând cum viața de cuplu se destramă și cum se încheie visul unei familii fericite.

„Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă.”, a mai afirmat Shakira.

Artista încearcă să își reconstruiască viața după despărțire

Shakira a vorbit și despre cum trebuie să își reconstruiască pesonalitatea acum că nu mai este dependentă emoțional de Pique.

„Mereu am fost dependentă emoțional de bărbați, trebuie să recunosc. Am fost îndrăgostită de dragoste și cred că acum am reușit să înțeleg povestea dintr-o altă perspectivă. Azi, mă simt împlinită și singură și cred că atunci când o femeie înfruntă greutățile vieții, devine mai puternică. Iese mai puternică, pentru că își cunoaște slăbiciunile, își acceptă vulnerabilitățile, spune ceea ce simte, durerea, pentru că se spune că opusul depresiei este exprimarea. Am ajuns să mă simt împlinită și singură, ceea ce nu credeam vreodată că se va întâmpla. Simt că depind de mine și că am doi copii care se bazează pe mine. Simt că trebuie să fiu mai mai puternică decât o leoaică, dar puterea trebuie să fie rezultatul unei suferințe, al acceptării ei, al tolerării frustrării, al acceptării că există lucruri pe care celălalt nu și le mai dorește. Că există visuri care se rup, ca trebuie să iei bucățile de puzzle de pe jos și să te reconstruiești.”, a mai spus Shakira.

FOTO: Arhivă ELLE

