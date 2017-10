Monday Motivation cu Sorina Fredholm: Beneficiile dietei vegane

In ultimele saptamani am prezentat retete sanatoase, usor de preparat si extrem de gustoase. Un alt ingredient comun al acestora este faptul ca toate sunt vegane. O dieta vegetariana sau vegana are foarte multe beneficii, insa doar atunci cand este bine echilibrata si densa in nutrientii de care organismul nostru are atat de multa nevoie.

Adoptarea unei diete vegetariene poate fi cea mai buna cale inspre un stil de viata sanatos. Ea este asociata cu un consum ridicat de fibre, acid folic, vitamine, minerale si grasimi nesaturate, nutrienti care ajuta la cresterea energiei si starii de bine, scaderea colesterolului, a tensiunii arteriale si reducerea riscului de boli in general.

O cantitate adecvata de mancare cu o varietate de alimente naturale si integrale, un stil de viata activ si obiceiuri cat mai sanatoase, sunt combinatia ideala pentru cel mai mare impact asupra ta.

Iata 5 beneficii pe care le poti obtine dintr-o dieta vegana corect echilibrata:

1. LUPTA IMPOTRIVA BOLILOR

Creata corect, dieta vegetariana sau vegana este in mod natural scazuta in grasimi saturate, zahar, alimente procesate. Iar acest lucru s-a dovedit ca reduce riscul bolilor cauzate de dieta moderna occidentala hipertensiune, obezitate, diabet zaharat, cancer, etc

2. UN CORP MAI SUPLU

Vegetarienii cantaresc, de obicei, mai putin, asta ca rezultat al unei diete alcatuite din mai putine calorii si sub forma de leguminoase, cereale, nuci, seminte, fructe si multe legume.

3. SALVAREA PLANETEI

O dieta bazata pe plante este mult mai buna pentru planeta, deoarece necesita mai putina energie si teren agricol pentru a alimenta un vegetarian.

4. AJUTA LA DREPTURILE ANIMALELOR

Motivele etice sunt foarte importante si trebuie luate considerate in alegerea modului in care te hranesti zilnic.

5. LONGEVITATE

Vegetarienii s-au dovedit a se bucura de o viată mai lunga si mai sanatoasa in comparatie cu cei care consuma produse de provenienta animala.

Posibil ca dietele vegetariene sau vegana sa nu fie pentru toata lumea. Insa ceea ce este sigur este ca o dieta cu cat mai multe legume si fructe te va ajuta sa traiesti mult mai sanatos si fericit. Iar daca ai preparat retetele mele ai descoperit si cat de gustos si hranitor un stil de alimentatie vegana poate fi.

Sorina Fredholm

Healthy living promoter, instructor de yoga certificat international, 200 ore YTT, dezvoltator de reteta si plan de mese si co-fondator Monday (healthy living app).

O poti gasi pe Facebook si Instagram.