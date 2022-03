Dacă te întrebi cum să scapi de grăsimea din jurul abdomenului, s-ar putea să știi și singură răspunsul, o alimentație corespunzătoare și un program de sport.

Deși pare foarte ușor, s-ar putea ca acest lucru să nu fie suficient. Pentru a avea un abdomen plat, ai nevoie de un program cu un efect direct, care va acționa asupra zonelor problematice.

1. Nu este vorba doar de aspectul fizic

Cercetătorii de la Washington University School of Medicine spun că majoritatea persoanelor cu un strat mare de grăsime în jurul taliei prezintă un risc mai mare de a dezvolta afecțiuni cronice, ca de exemplu, boli ale inimii și diabet de gradul 2. Asta pentru că, spre deosebire de grăsimea subcutanată, care se află direct sub piele, grăsimea de pe abdomen (grăsimea viscerată), o găsim atât în, cât și printre organele vitale. Ce trebuie să faci mai întâi: în primul rând măsoară circumferința taliei. Femeile care au 88.9 cm, sau mai mult, sunt femei predispuse acestor afecțiunilor cronice.

2. Genetica are rol important

Genele au un rol important pentru că ne pot determina forma corpului, însă înainte să te gândești că acestea sunt singurele vinovate, ține cont de faptul că doar stilul de viață poate determina felul în care arăți. Acestea îți influențează starea pe care o ai atunci când talia se modifică, însă în final stilul tău de viață este cel care preia controlul asupra corpului tău.

3. Este important să ai masă musculară

A scăpa de grăsimea de pe abdomen înseamnă să dezvolți masă musculară. Aceasta are rolul de a menține rata metabolică ridicată și de a îmbunătăți sensibilitatea la insulină. În felul acesta se împiedică instalarea grăsimii pe talie. În plus, un studiu de sănătate a 10.500 de adulți, din 2015 de la Harvard School of Public Health, arată că un program de exerciții fizice de forță luptă mai bine împotriva grăsimii de pe abdomen decât un program cardio. Urmează un astfel de program de cel puțin trei sau patru ori pe săptămână.

4. Cum să scapi de grăsimea din jurul abdomenului – Tipul caloriilor contează

Chiar și atunci când deja consumi cantitatea corectă de macronutrienți, ca proteine și carbohidrați, nu poți să nu iei în considerare faptul că aceștia trebuie luați din surse de calitate, asta însemnând întreaga alimentație. Majoritatea alimentelor procesate sunt slabe în fibre și pline de chimicale, care pot influența echilibrul hormonal și modul în care corpul tău înmagazinează grăsimea.

Toate alimentele de calitate, precum fructele, legumele și toate semințele, carnea de vită provenită de la animalele hrănite cu iarbă, îți aprovizionează corpul cu vitamine, minerale și antioxidanți care vor ține grăsimea abdominală departe.

5. Trebuie să-ți controlezi nivelul de stres

Nivelul constant ridicat al cortizonului, hormonul stresului, nu promovează doar retenția de grăsime, ci o trimite direct în stomac, având efecte asupra ta și din punct de vedere fizic. Factorii de stres care stau în calea atingerii scopului de a pierde grăsime sunt exercițiile în exces (dacă acestea te solicită prea mult trebuie să iei în considerare repausul) și lipsa somnului.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro