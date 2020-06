A existat coronavirus în România încă din ianuarie? Ce spune Nelu Tătaru

O nouă ipoteză arată că am fi avut coronavirus în România din ianuarie sau, cel mai târziu, februarie. Ipoteza a fost lansată în spațiul public de managerul unui laborator de analize din Suceava, Roman Boca. Acesta a acordat un interviu pentru publicația newsbucovina.ro, în cadrul căruia s-a referit la un studiu realizat de rețeaua de laboratoare medicale Dorna Medical.

Studiul a fost realizat pe un eșantion amplu, de 5.000 de subiecți, urmărind apariția anticorpilor la noul coronavirus. Din datele obținute de specialiști, a declara Roman Boca, rezultă că am fi avut coronavirus în România din ianuarie sau februarie. Este de precizat că acesta s-a referit doar la județul Suceava. Când s-a declarat epidemie, a menționat acesta, „lucrurile erau scăpate deja de sub control.”

Întrebat, la Digi24, în cadrul unui interviu, despre această nouă ipoteză, ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că nu are certitudinea că am fi avut coronavirus în România din ianuarie sau februarie. „Sunt discuții”, a spus acesta. „Deocamdată nu avem certitudinea că ar fi existat de atunci. Am avut primul caz pe 26 februarie.”

În plus, ministrul s-a referit și la situația specială în care s-a aflat județul Suceava la puțin timp după declanșarea epidemiei de coronavirus. „În 24 martie nu avea cine face evaluări la Suceava ca să vedem care a fost situația. Personalul medical era la 15%.”, a mai spus acesta.

Pe lângă discuția despre prezența unor cazuri de coronavirus în România din ianuarie, Nelu Tătaru a ținut și să explice numărul crescut de cazuri cu care ne confruntăm în prezent. Acesta ar fi justificat, a spus Tătaru, de „îndemnul la relaxare”. El a mai precizat și că testările vor merge înainte. „Sunt protocoale de testare pe care le vom respecta în continuare. Avem 100 de puncte de testare. Se fac 17.000 de teste pe aparat”, a mai declarat ministrul.

El a ținut și să sublinieze că boala poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă. „Tinerii trebuie să înțeleagă că această boală există, că e periculoasă. Există și modificări la nivelul mai multor organe. Poate fi mortal.”

