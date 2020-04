Ce este testarea anticorpilor pentru COVID-19 și de ce este aceasta importantă

Săptămâna trecută, Administrația Alimentelor și Medicamentelor (FDA) din Statele Unite a aprobat un nou tip de analiză, în contextul pandemiei de coronavirus. Aceasta nu stabilește dacă cineva are sau nu COVID-19, ci măsoară anticorpii, pentru a vedea dacă persoana respectivă l-a avut deja. Acest tip de analiză a anticorpilor se face deja în China, dar este prima dată când a fost aprobată în Statele Unite.

În primul rând, câteva lucruri despre anticorpi: aceștia sunt o componentă proteică a sistemului imunitar care circulă în sânge, recunoaște substanțe străine (precum bacteriile și virusurile) și le neutralizează. Fiecare anticorp are un obiectiv unic, cunoscut sub numele de „antigen prezent asupra organismului invadator'. Acest antigen este ca o cheie care ajută anticorpul în identificarea organismului străin, adică a bacteriei sau a virusului, ca mai apoi acestea să fie distruse înainte ca să provoace vreo boală. Așa că, dacă într-un an te vei îmbolnăvi de gripă, corpul tău va produce anticorpi specifici acelui tip de gripă. Dacă anticorpii pentru COVID-19 sunt prezenți în sângele cuiva, asta indică ori că persoana a avut boala, ori că este imun la ea.

Acest test analizează o probă de sânge recoltată printr-o înțepătură la deget, iar rezultatul este gata în 15 minute. De ce e important să aflăm cine a avut COVID-19? Doctorul Shawn Nessari, din Beverly Hills, a declarat pentru Refinery29: „Aceștia ar putea fi printre primii care să se întoarcă la activitățile normale. Și cel mai important, pot fi identificați ca potențiali donatori de plasmă pentru pacienții cu o formă severă de COVID-19.

Deși lucrurile sună promițător, aceste teste nu sunt atât de eficace: există până la 30% șanse ca anticorpii pe care îi detectează să provină de la o răceală sau o infecție pe care ai avut-o. În plus, există posibilitatea să iei virusul din nou, chiar dacă ai anticorpii prezenți în sânge. Acest text detectează doar prezența anticorpilor, nu și dacă aceștia sunt funcționali sau nu. Tot FDA a declarat că aceste analize nu ar trebui să fie singura modalitate de diagnosticare a COVID-19.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro