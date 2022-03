Domnica Mărgescu, Maurice Munteanu și Daria Georgescu au realizat o selecție cu cele mai HOT tendințe în modă în sezonul primăvară-vară 2022.

Pauline à la plage

Un styling dedicat unei zile leneșe, petrecută la malul mării, poate fi ușor de integrat și într-un peisaj urban: poți mixa un costum de baie întreg, un sutien croșetat sau un body pentru surf cu orice piesă vestimentară îți trece prin minte. Nu uita că îți trebuie curaj atunci când vrei să abordezi moda dintr-o perspectivă particulară.

The woman in the white suit

Iată o abordare curajoasă! Cetățenele ce vor să-și construiască o garderobă power ar trebui să ia de urgență în calcul achiziționarea unui costum alb & auster. Poate fi purtat cu sandale prețioase cu toc, dar efectul maxim va fi atins dacă este asociat cu o pereche de pantofi masculini – un look sharp & edgy.

Jocurile olimpice

Chiar dacă pare un clișeu stilistic, mixul ce pleacă de la o piesă vestimentară de inspirație sport este unul sexy, fără a fi prea ostentativ – o fustă scurtă, plisată, pe care ai purta-o și la o lecție de tenis, un bluzon relaxat din fâș sau o șapcă de baseball sunt doar câteva elemente ce vor contura un look dinamic de sezon.

Lolita kit

Cu trandafiri imprimați ca la Saint Laurent, sau cu micro-motive florale, ca la Lanvin, salopetele mulate primesc premiul I cu coroniță! Versatile, practice, sexy, cool & mereu actuale, salopetele te pot scoate din impas când vrei să ai o apariție memorabilă, dar nu ai chef să îmbraci o rochie sau să-ți bați prea tare capul cu un styling complicat.

Tendințe în modă în sezonul primăvară-vară 2022: Rumburak

Pun pariu că mai ții minte pelerina magică a lui Rumburak, vrăjitorul din serialul-cult pentru copii al anilor ’80, Arabella. A venit vremea să scoți de la naftalină o mantie, asta dacă nu vrei să-ți achiziționezi una de la Chanel, Valentino sau Prada. Sezonul acesta, mantiile și trenele fac legea atunci când vine vorba despre efervescență în styling.

Winnetou

Accentele hippie și influențele Cheyenne ale anilor ’70 se regăsesc în estetica tendințelor sezonului. Mixul psihedelic de imprimeuri, accesoriile amintind de Vanessa Paradis în videoclipul Be my baby! și sandalele plate, cu potențial de dans nebun până în zori, pe plaje sălbatice, trasează o direcție stilistică coerentă.

Zebra australiană

Chiar dacă nu vrei să ții o zebră într-o colivie, și bine faci, poți ține în dulap o rochie minimalistă, amplă, cu dungi. Vei face senzație și pe Calea Victoriei, și pe plajă la 2 Mai, și la cabana Postăvarul. Dungile pot fi adevărate accesorii, pot înlocui bijuteriile și pot marca o semnătură stilistică. Poartă-le cu mândrie, fără prejudecată!

Ivy league

Chiar dacă nu se face primăvară cu un pulover college, piesele ce fac trimitere la recreația mare pot fi surprinzător de sexy! Un styling provocator, în maniera Miu Miu, sau unul actual, în genul Lacoste, pot reprezenta surse de inspirație pentru o abordare șic a zonei street style. Evident, ciorapii 3/14 nu trebuie să lipsească.

Fringe me up!

De-abia te obișnuiseși cu volanele, că au intrat în scenă franjurii! Franjurii, chestiile atârnate, care curg, se rostogolesc și te ajută să faci un spectacol în mișcare sunt mai mult decât o găselniță – sunt un trend cu adevărat important. Desigur, asta dacă te interesează tendințele. Și te interesează, pentru că citești asta!

Noua Șeherezada

Talia joasă și abdomenul la vedere nu mai sunt o noutate pentru nimeni, din moment ce influențele anilor ’90 au ajuns să facă regulile în moda ultimelor sezoane. Dar acum poți invoca o mantră stilistică și vei face magie prin styling – pentru că totul depinde de cum și cu ce combini piesele din garderobă, chiar dacă nu sunt cele mai noi, sau cele mai scumpe.

Afrodita, Artemis & Asteria

Nu trebuie să fii o regină! Trebuie să fii o zeiță! Și cum poți face asta în doar 3 secunde? Îmbrăcând o rochie cu drapaje. O poți face di granda, ca la Gucci, alternativ ca la Acne Studios, iconic ca la Alaïa sau monahal, ca la Louis Vuitton. Tu ești cea care dă tonul și care face muzica. Modelează tendințele și imprimă-le câte ceva din personalitatea ta!

Tendințe în modă în sezonul primăvară-vară 2022: Pas de deux

Nu e vorba chiar despre balet, ci mai degrabă despre ansamblurile retro cu fuste scurte, dar scurte de tot. Cu gulerașe cuminți, în tonuri discrete sau nărăvașe, costumele cu micro-fustă sunt the new kink! Oh, dacă ai și o tunsoare scurtă, bob, și niște picioare tonifiate, te poți considera candidata perfectă la Miss Litoral!

