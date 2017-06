Operatiunea Dulapul cu Veronica Ferraro

Veronica Ferraro are peste 450.000 de followers pe Instagram, probabil si pentru ca este mereu cu zambetul pe buze si iti inspira intotdeauna un aer pozitiv. In plus, m-a amuzat relatia simpatica si agitata pe care o are cu mama ei, care ii este mereu alaturi si stie exact ce se afla in fiecare coltisor al garderobei fiicei ei.

Stiu asta deoarece am vizitat-o pe Veronica in timpul Saptamanii Modei de la Milano, in casa ei cocheta si in acelasi timp atipica (este o casa ingusta, dar inalta), din centrul orasului. Trebuie sa recunosc ca, la etajul unu, format din doua camere, una dintre ele este dedicata in intregime dressing-ului Veronicai.

„Piesele favorite din garderoba mea sunt primite cadou de la persoanele cele mai dragi mie. Este vorba despre jacheta din piele Saint Laurent, pe care am primit-o de la prietenul meu cand am implinit 29 de ani, si geanta oversized de la Céline pe care o am de la mama, daruita cu ocazia unui eveniment foarte important din viata mea. Ambele sunt piese fara varsta, piese pe care le voi pastra pentru totdeauna“, imi spune Veronica.

Cand vine vorba despre tinuta preferata pentru seara a protagonistei noastre, Veronica imi marturiseste ca cel mai confortabil si stylish se simte intr-un slip dress, o pereche de botine si un blazer masculin. „Mereu imi accesorizez tinutele cu bijuterii. Fara acestea, look-ul meu nu ar fi complet“, imi mai spune Veronica, care este o amatoare de bijuterii vintage. „Am cateva care sunt parte din mine deja!“

Veronica Ferraro este un fan absolut al Mariei Grazia Chiuri (designerul Dior), dar si al lui Demna Gvasalia (Vetements). „Ii urmaresc cu mare interes in ultimele sezoane.“ Cat despre tendinte, imi marturiseste ca o influenteaza, dar ca reuseste sa pastreze mereu acel aer personal. „Este extrem de important pentru mine sa fiu eu, sa nu simt ca port hainele altcuiva.“

Essential buys:

Jacheta din denim;

Jeansii Levi’s vintage;

T-shirt-urile albe de la Supreme;

Ochelarii de soare.

Fashion advice:

Pastreaza-ti garderoba intr-un registru cat mai simplu, joaca-te cu straturi si investeste in accesorii, acestea iti vor defini look-ul final.

Foto: Andreea Macri

