LV Pont 9 – noua lansare Louis Vuitton

Numele ei vine de la celebrul Pont Neuf, cel mai vechi pod din Paris, aflat chiar în fața cartierului general Louis Vuitton de pe malul Senei.

Este realizată din piele de vițel și are un design clasic-contemporan, făcând parte din grupul acelor genți care pot fi purtate an după an fără a se demoda.

Având o mărime medie și linii rotunjite, elegante, este potrivită pentru a fi purtată ca geantă de zi cu zi, dar și la ocazii speciale.

Capacul genții și cureaua pentru umăr sunt împodobite cu exclusivistul LV Circle, un logo de arhivă al Casei din 1930, reinterpretat de Nicolas Ghesquiere.

Prețul LV Pont Neuf în varianta din piele de vițel este 13.400 lei.

Foto: Oliver Hardlee Pearch pentru Louis Vuitton

