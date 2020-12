De ce este layering-ul soluția perfecta pentru ținutele tale de iarnă

Previziunile meteo de iarnă au devenit în ultimii ani foarte… imprevizibile. Într-un moment este frig și înnorat, iar în secunda doi, apare un soare strălucitor care încălzește brusc tot și îți transformă ținuta călduroasă într-una insuportabilă. De aceea, în loc să te îmbraci pentru o extremă sau alta, soluția ideală este layering-ul care te pregătește pentru orice schimbare bruscă de temperatură.

Suprapunerile reprezintă, de asemenea, o soluție perfectă pentru a te juca cu piesele care se află deja în garderoba ta. Dă-ți voie să experimentezi diferite texturi, țesături, modele și culori, iar variantele de ținute pe care le poți obține vor fi nelimitate. Ți-am pregătit mai jos câteva sugestii prin care poți obține layering-uri actuale și fresh pentru lunile următoare.

Sacouri și costume cu paltoane

Deși de obicei purtăm sacourile mai mult ca outerwear, atunci când temperaturile scad foarte mult, nu trebuie să renunțăm la ele ci mai degrabă să apelăm la un layering care să ne permită să le purtăm și sub paltoane sau jachete de iarnă. Pentru suprapuneri reușite de acest gen, ai grijă în primul rând ca paltonul pe care-l porți peste blazer să fie unul oversized, pentru a nu părea o ținută forțată și rezumă-te la maximum trei culori în outfit-ul tău pentru a evita un rezultat care să pară încropit.

Malete clasice

O piesă clasică versatilă și confortabilă dar și deosebit de stylish este fără doar și poate maleta. Cu ajutorul ei se realizează cele mai la îndemână layering-uri și, chiar dacă nu sunt o noutate în acest domeniu, reprezintă în continuare un ingredient cheie pentru astfel de ținute. Combinațiile rămân cele știute, le poți purta sub pulovere, veste, cămăși sau rochii, dar pentru un look fresh de sezon îți recomand să apelezi la minimum trei dintre ele cum ar fi maletă, cu o cămașă deasupra, peste care să suprapui apoi un pulover și peste toate un palton.

Gulere statement

O tendință care a prins avânt în ultima perioadă o reprezintă gulerele statement pe care le au acum cămășile și topurile sau chiar puloverele și care pot fi cumpărate de asemenea și separat, ca accesoriu. Fashioniste de pretutindeni au început să se joace în cele mai interesante moduri cu ele, purtându-le acum suprapuse peste paltoane și jachete de iarnă. Ia și tu exemplu, iar look-ul tău se va transforma, în doi timpi și trei mișcări, într-unul modern si actual.

Bustiere și crop tops

Dacă ești genul care nu s-a încumetat în vară să poarte bustiere și crop tops ca atare, direct pe piele, dar totuși îți plac foarte mult, sezonul actual este momentul tău. Achiziționeză-ți unele cu un număr mai mare pentru a permite suprapunerile și poartă-le cu încredere peste cămăși, pulovere sau chiar sacouri. Păstrează o cromatică armonioasă, ai grijă la proporții și, cu siguranță, nu vei da greș.

Pulovere pe post de șal

Suntem obișnuite să purtăm piesele vestimentare așa cum au fost ele gândite și cum e obșinuit să le purtăm. Normal, nu? Dar ce ai spune de un truc stylish și cool care să confere ținutei tale acel je ne sais quoi de care are nevoie pentru a deveni una statement? Alege astfel un pulover uni din garderoba ta pe care să-l porți pe umeri, înodat lejer, peste palton sau trenci. Îți va conferi un aer extrem de fresh și în plus, dacă temperaturile scad pe neașteptate, ai oricând la îndemână un strat în plus de căldură.

Foto: Imaxtree

