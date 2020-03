Accesorii & piese stylish, dar inutile în vremea pandemiei

Hai să luăm un exemplu – geanta în formă de vioară, de la Moschino. Mi se pare tâmpă în general, dar acum o găsesc și mai tâmpă. Parcă văd o fashionistă în depresie, cântând (și plângând) la geantă, tolănită deloc ca pentru Instagram pe o canapea, cu un castron de semințe alături. Da, cunosc cazuri. Bine, pe Instagram se propun mai sofisticățele. Dar nu sunt! Asta nu înseamnă că generalizez.

Topul din care nu poți scoate mâinile, de la Balmain. Adică cum? De ce nu ai scoate mâinile dintr-un top? Că ce? Nu vreau să știu ce face acum, săraca fashionistă care a tocat bănuții munciți cu greu (să nu exagerăm!), obligată fiind să dea cu spirt prin baie. Suferă, scoate topul și freacă chiuveta!

Geanta din blană de vizon, de la Fendi – ok, lăsăm la o parte (momentan) cruzimea. Dar genteica din blană ce rol joacă? Ține de cald? Nu e nici atât de mare încât să fie pătură, și nici din aur, încât să zici c-o lași la amanet. Hm, delicată treabă!



Ochelarii-televizor cu lanț XXL în dotare, de la Gucci – faza e că acești ochelari nu prea se așază bine pe nicio față, mai ales pe o față secată de tristețe, pentru că e obligată să stea în casă și nu admiră nimeni investiția. Of, dar lanțul, ce facem cu lanțul? Ne jucăm cu el, îl răsucim, îl învărtim, sau…?

Cuibul cu pene pe post de pălărie, de la Koché – nu-i văd nicio justificare. Sau, poate, văd una. Dacă te apuci, de plictiseală, să te joci singură prin casă de-a Coliba unchiului Tom sau de-a Coana Chirița în provincie. Cum ai da-o, cum ai lua-o, ți-ai cam luat țeapă cu investiția.

Coiful din ceva ce pare tablă, de la Rick Owens – el, coiful, te-ar face să pari ridicolă și în non-pandemie. Dar în pandemie, tu cu acest coif pe cap în casă, ești caz de #ninonino.

Sandalele greu de scos, greu de pus, de la Sacai – nu vreau să mă gândesc la nefericita soartă a nefericitei modiste care trebuie să ia acum, în vremuri grele, fiecare cataramă la mână și s-o dea cu spirt sau clor pulverizat, după caz.

Rochia cu care nu te poți așeza pe nimic, de la Stella Jean – bine, nu-i găsesc utilitatea nicicum. Însă acum stăm acasă. Deci tu îți pui rochia. Cum te așezi? Și pe ce?

Accesoriul de mireasă necerută, de la Giambattista Valli – păi dacă nu te-a cerut el pe timp de pace, ce te face să crezi că te mai cere acum, în război? Sau, poți să știi? Oricum, nu-mi spune că ștergi oglinda din baie accesorizată ca la nunta mută!

Bijuteriile care par altceva, de la Off White – Bună ziua! Pe cine mă căutați? Ce-i cu acea contorsionare artistică de pe deget? Ok, pe cineva a chinuit talentul. Dar tu ce-ai avut de n-ai ținut bănuții în portofel?

