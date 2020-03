10 branduri românești pe care le poți susține dacă faci cumpărături în perioada următoare

Deși nimănui nu-i stă în momentul actual capul la shopping și la ce ținute să-și pregătească pentru ziua următoare, această situație nu va dura la infinit, va veni și momentul în care ne vom relua viețile normale și atunci, după o izolare lungă în case, fiecare dintre noi va dori să strălucească.

Pentru a face asta îți propun o listă de piese esențiale ale sezonului pe care le poți achiziționa de la designer români, o acțiune care va susține brandurile și piața locale. Pentru că pe asta este important să ne concentrăm acum, nu-i așa? Cum să ne ajutăm unii pe alții și țara ca să ieșim cât mai onorabil din criză.

Deux-pieces din stofă, Ioana Ciolacu

Una dintre achizițiile must ale sezonului este cu certitudine deux-piece-ul. Alege unul într-o culoare neutră precum cel de la Ioana Ciolacu, pe care îl vei putea purta și ca ansamblu și separat. Poartă-l cu un tricou alb sau o cămașă cu dungi fine, o pereche de pantofi masculini și vei obține unul dintre cele mai râvnite look-uri ale momentului.

Trenci din bumbac, Raquette

O piesă esențială în garderoba oricărei femei este trenciul bej. Îți propun o variantă reinterpretată de la Raquette pe care o poți purta fie ca rochie cu o maletă pe dedesubt, fie deschis, cu o pereche de jeans, un crop-top și o pereche de mules cu vârf pătrat sau cu o rochie cu print floral. Combinațiile în care îl poți purta sunt infinite. Joacă-te!

Tricou din bumbac, I Love Parlor

O piesă pe care te poți baza oricând și la orice oră, care te va scoate din încurcătură fără compromis când ești în pană de idei și care cu siguranță se potrivește cu orice, este tricoul alb. Optează sezonul acesta pentru o variantă cu umeri supradimensionați care va conferi ținutei tale un aer stylish și fresh și care conferă siluetei un efect de clepsidră.

Rochie din mătase, Omra

Lenjeria la vedere a revenit în tendințe, de aceea te sfătuiesc să nu eviți achiziționarea a cel puțin o piesă de gen. Nu te speria, o slipdress precum cea de la Omra este extrem de versatilă și poate fi purtată și ca atare de persoanele mai îndrăznețe, dar și în combinații care să-o cumințească. Eu îți recomand suprapunerea sa peste o cămașă masculină bleu, un trenci sau un sacou deasupra și o pereche contrastantă de bocanci.

Jachetă din denim, AFMF

Denimul este unul dintre materialele care nu va ieși niciodată din modă, pentru că este mult prea practic, versatil și ușor de purtat. Să nu mai vorbim de faptul că astăzi poate fi asortat cu orice, de la piese casual până la rochii elegante de seară. Pentru a da totuși un plus de stil jachetei din denim pe care o vei purta acum, achiziționează-ți această variantă decolorată manual de la AFMF care va conferi ținutei tale acel je ne sais quoi de care are nevoie.

Fustă din piele ecologică, Silk Love & Lace

Pliseuri sunt la mare căutare anul acesta, pielea la fel, iar dacă vorbim de piele ecologică, cu atât mai bine. Această fustă de la Silk Love & Lace este cea mai bună opțiune pentru a îmbina ambele trenduri. Confortabilă, dar feminină în același timp, poate fi purtată și cu un hoodie oversized și pantofi sport, și cu un maiou rafinat din mătase.

Salopeta din in, Manuri

O altă piesă de care nu trebuie să te lipsești în sezonul cald este salopeta. Nu are nevoie de prea multă accesorizare și îți va oferi o alură foarte modernă indiferent cu ce optezi să o porți. Îți propun o variantă din in de la Manuri care oferă un plus de stil printr-o baretă legată pe gleznă, un truc de styling purtat la ora actuală de fashioniste de pretutindeni.

Bermude din tulle și paiete aplicate, V:PM Atelier

Pentru momentele în care vrei să strălucești, dar la fel de potrivite și într-un context casual, sunt bermudele din paiete de la V:PM. În timpul zilei le poți purta cu un tricou și un sacou casual completate de o pereche de sandale cu talpă chunky, pentru seară sau evenimente formale cu un top clasic din mătase și o pereche de sandale cu tocuri amețitoare.

Deux-pieces din stofă, Mark-Off

O alternativă minunată pentru deux-pieceul clasic o reprezintă unul într-o culoare aprinsă și cu vestă în loc de sacou. Culorile puternice sunt o pată binevenită de culoare, iar vesta este una dintre item-urile cheie trimise de designeri pe podiumuri. Achiziționând acest ansamblu lovești două trenduri dintr-o lovitură și ai o variantă de ținută potrivită, în funcție de accesorizare, pe tot parcursul zilei.

Rochie din mătase, Atu Body Couture

Rochiile babydoll cu volum sunt un must-have al anului. Cuminți și sexy în același timp te pot metamorfoza din păpușă în power woman într-o clipă. Varianta de la Atu Body Couture este una ideală, deoarece purtată cum a propus brandul cu ciorapi cu portjartier are o notă kinky, poate deveni și grunge cu o pereche de bocanci sau diafană cu o pereche de balerini purtați scolărește cu șosete și o bentiță.

Text: Daria Georgescu

Foto: PR

