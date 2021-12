Ispite cosmetice de decembrie – cele mai noi și tentante lansări beauty

Ultima lună a anului vine cu ispite cosmetice de top: parfumuri de colecție, dar și produsele de machiaj și îngrijire perfecte pentru un look fabulos.

Completează-ți trusa de machiaj cu accesorii și produse de calitate, profită de seturile în ediție limitată și nu uita de hidratarea tenului.

Sărbătoare Chanel N°5

Pentru a sărbători 100 de ani de la apariția iconicului parfum N°5, Casa Chanel lansează o colecție specială în ediție limitată, atât parfumerie, cât și machiaj. Noua versiune N°5 Eau de Parfum are un ambalaj special, realizat din sticlă reciclabilă, iar numele parfumului este inscripționat cu litere aurii. Aceleași concept se aplică și pentru N°5 LEAU, una dintre cele cinci interpretări ale parfumului, realizată de parfumierul Olivier Polge. În colecția de machiaj N°5 se regăsesc produse iconice reinventate, precum paleta de farduri de pleoape Les 4 Ombres sau rujurile Rouge Allure.

YSL Heaven

Cele mai apreciate produse Yves Saint Laurent de machiaj, pentru îngrijirea tenului și parfumerie se regăsesc în acest advent calendar fabulos. Răsfață-te pe toată durata lunii sau surprinde pe cineva drag cu acest cadou ce conține 17 produse mini, 6 produse full-size și un cadou YSL surpriză. Printre acestea se află rujuri Rouge Pur Couture, mascara Volume Effet Faux Cils, mini parfumuri Mon Paris, Libre, Black Opium și multe alte surprize.

Holiday vibe

Calendarul de advent Holiday Vibes de la Sephora Collection te ispitește cu 24 de produse de make-up, îngrjire, baie și accesorii pentru a te bucura de un moment de răsfăț în fiecare zi. Printre surprize se află măști de față, lacuri de unghii, farduri de pleoape, accesorii pentru coafat, rujuri, creioane de ochi și de buze și multe altele. În plus, a fost dezvoltat într-o abordare responsabilă: ambalajul provine din păduri gestionate în mod sustenabil, iar fiecare din cele 24 de cutii în care se ascund surprizele de frumusețe poate fi refolosită.

Ritual complet

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Vichy a pregătit numeroase seturi cadou pentru fiecare nevoie a tenului tău, iar la achiziția unei creme de zi primești cadou crema complementară de noapte. Gamele incluse sunt Liftactiv Supreme (Piele normal-mixtă + Piele uscată), Liftactiv Collagen Specialist Neovadiol (Piele normal-mixtă + Piele uscată) și Minéral 89 (care vine însoțit de 3 fiole Liftactiv Glyco-C cadou).

Inovație dermatologică

La Roche-Posay se implică activ încă din 2011 în cercetarea microbiomului și rolului său pentru bunăstarea pielii. O inovație în acest domeniu o reprezintă ingredientul SPHINGOBIOMA, care poate reface funcția microbiomului: repară bariera cutanată și limitează penetrarea alergenilor. Acest ingredient se regăsește acum în toate produsele gamei intens hidratante Toleriane Ultra, dedicată pielii cu tendință alergică, și care are acum și un nou nume reprezentativ: Toleriane Dermallergo.

Haircare

Îți dorești un păr frumos și sănătos? Indiferent de istoricul, tipologia, textura sau stilul părului tău, există o gamă personalizată de îngrijire care te va ajuta să obții podoaba capilară la care visezi. Seturile LOréal Professionnel Serie Expert sunt acum disponibile în ediție de sărbătoare și la prețuri avantajoase, perfecte pentru a fi dăruite sau pentru a-ți face chiar ție acel cadou de care părul tău chiar are nevoie.

Strălucire

Pudra Guerlain Météorites Gold Pearls este disponibilă acum într-o ediție specială pentru sezonul festiv, o nouă armonie de cinci nuanțe perlate și irizate, ce îți vor învălui tenul în strălucire: alb, cupru, auriu, șampanie și roz. În inima formulei se află tehnologia Stardust: pulbere de diamant încapsulată în microsfere, pentru a oferi tenului o strălucire delicată și a-i reda luminozitatea.

Cadoul perfect

Luna decembrie este asociată frecvent cu apariția mult doritelor calendare de advent, cadouri perfecte pentru pasionatele de frumusețe. Și brand-ul Douglas a lansat mai multe variante de advent calendar, însă preferatul nostru este Luxury Advent Calendar. Nu vrem să-ți dezvăluim chiar toate produsele care se regăsesc în acesta, menționăm însă doar câteva: lumânare parfumată Mystery Of Hammam, Essential apă micelară demachiantă, cremă de mâini Home Spa Leilani Bliss, paletă de farduri de pleoape Pretty Eyes, mascara No Compromise și multe altele.

Pe note muzicale

Brand-ul francez de parfumerie L’Orchestre Parfum ne-a cucerit cu specialele sale creații olfactive, iar preferatul nostru poartă numele Piano Santal. Are note de lemn alb de santal, lemn de cedru, mosc alb, piele, bergamotă, ambroxan, lapte cald și chimen. Parfumul are pe cutie un QR code cu ajutorul căruia poți descoperi piesa muzicală compusă special pentru acesta de cunoscutul artist Edouard Ferlet. Disponibil exclusiv în ROSA MUNDI Parfums d’Auteur.

Îngrijire de top

Indiferent de sezon, hidratarea tenului și lupta împotriva semnelor îmbătrânirii trebuie să fie printre prioritățile tale. Din acest motiv îți recomandăm gama Institut Esthederm Intensive Hyaluronic, care conține produse cu formule performante ce oferă tenului o hidratare intensă și, datorită celor trei tipuri de molecule de acid hialuronic, ajută la atenuarea aspectului ridurilor și al liniilor fine. Tenul va deveni mai sănătos, mai neted și cu un aspect vizibil întinerit.

Machiaj perfect

Pentru un look impecabil ai nevoie de cele mai bune produse de machiaj, iar un fond de ten performant este o condiție obligatorie. IT Cosmetics Your Skin But Better Foundation este un fond de ten care conține vitaminele B5 și E, colagen, peptide, antioxidanți și extras de aloe vera. Formula sa infuzată cu acid hialuronic hidratează și protejează tenul, conferă acoperire imbatabilă și protecție SPF 50+. Disponibil exclusiv în parfumeriile Douglas.

Ediție specială

The Atelier of Dreams este numele colecției lansate de DIOR cu ocazia sărbătorilor de iarnă, iar produse iconice precum lacul de unghii Diorific Vernis sau rujurile Diorific au acum o formulă specială, un ambalaj auriu și nuanțe în ediție limitată. Detaliul care ne-a cucerit: modelul minuțios care decorează rujurile este o replică a emblematicei fațade a Casei Dior.

Pentru un păr fabulos

Ce poate fi mai frumos decât să ai produsele tale preferate pentru păr la un loc? Fiecare set cadou Maria Nila conține un șampon (350 ml) și un balsam (300 ml) ce vizează nevoile fiecărui tip de păr, împreună cu Maria Nila Cream Heat Spray (75 ml), pentru a-i oferi podoabei capilare hrănirea și protecția de care are nevoie. Produsele sunt disponibile exclusiv în saloane și în magazinele Xpert Beauty și www.xpertbeauty.ro.

Colecție specială

Inedita colecție NYX Professional Makeup x Casa de Papel constă într-o paletă de culori cu fața lui Dalí, cu peste 30 de nuanțe, inspirate de culorile banilor, costumele roșii, precum și de prețioasele lingouri aurii; paleta El Profesor, ce prezintă un element iconic: ochelarii personajului; rujuri inspirate de personajele Tokyo și Nairobi; creionul Epic Ink, într-un ambalaj special, iluminatoare tip lingouri de aur, o pensulă aurie și o oglindă cu masca Dalí.

Natural și vegan

O.P.I. a lansat Nature Strong, prima sa colecție de lacuri naturale ultraperformante. Colecția vegană oferă o largă paletă de nuanțe super-pigmentate, cu un finish strălucitor, care rezistă pe unghii până la șapte zile. Formula are la bază ingrediente naturale derivate din trestie de zahăr, tapioca, porumb, cartofi și grâu, care oferă pigmenți naturali în proporție de până la 75%. Fiecare nuanță este creată astfel încât să fie prietenoasă cu mediul și sustenabilă.

Puterea colagenului

Gama pentru îngrijirea tenului Payot Roselift Collagène conține produse cu formule unice, care combină o peptidă care stimulează colagenul cu un ingredient activ brevetat, derivat din trandafirul de Damasc. Texturile bogate lasă pielea netedă și fermă, iar parfumul cu note florale roz, fructate și lemnoase, creează o experiență senzorială specială. Tenul este hidratat, iar semnele îmbătrânirii precum ridurile și liniile fine sunt vizibil atenuate și netezite. Produsele sunt disponibile pe expertcosmetics.ro.

Duo hidratant

Paula’s Choice a pregătit numeroase seturi cadou pentru acest sezon, dar nouă ne-a atras atenția cel numit Show Your Glow Cracker. Conține Resist Youth Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 (o loțiune hidratantă antiaging, cu protecție solară completă, ce menține fermitatea și tinerețea pielii, stimulând producția de colagen) și Clear Oil Free Moisturizer (o loțiune hidratantă cu textură lejeră, recomandată în special pentru tenul afectat de acnee sau cu tendințe acneice).

Acțiune antirid

În lupta ta contra semnelor îmbătrânirii te poți baza pe acest set de produse Clarins, care conține două formule performante pentru îngrijirea completă a tenului. Este vorba despre Double Serum Complete Age Control Concentrate (un serum tratament antiaging, care combină 20 dintre cele mai puternice extracte de plante pentru o acțiune vizibil eficientă asupra semnelor îmbătrânirii) și Double Eye Serum (un serum anti-îmbătrânire pentru zona ochilor, cu 96% ingrediente naturale).

Crăciun Givenchy

Auriul este nuanța pe care a folosit-o Hubert de Givenchy pentru carcasa primului ruj pe care l-a imaginat în 1989. Pentru colecția festivă, Givenchy aduce un tribut acestei legende aurii, prin produse fabuloase în ediție limitată: iluminatorul Prisme Libre (într-un ambalaj unic și nuanțe speciale), rujurile Le Rouge (într-o carcasă din catifea neagră cu detalii aurii) și paleta de farduri de pleoape Le 9 de Givenchy. Exclusiv în magazinele Sephora.

De încercat și de adorat:

Mască peeling pentru strălucire MÉTAMORPHOSE Brightening AHA Peel Mask, MÁDARA, 110 lei (disponibilă pe miobio.ro)

Serum hidratant și antiaging The Serum, Augustinus Bader, 1.500 lei (în Madison Perfumery)

Set pentru îngrijirea tenului Cicapair Skin Soothing Set, Dr.Jart+, 200 lei (exclusiv în magazinele Sephora)

Set pentru îngrijirea corpului Joy & Jasmine Essentials, The Body Shop, 189 lei

Șampon, balsam & gel de duș 3 în 1 NAKED, Iehana, 36 lei

Paletă de farduri de pleoape Masterpiece Nude, Max Factor, 84 lei

Paletă de farduri Marvel Eternals Eyeshadow Palette, Urban Decay, preț la cerere (exclusiv în magazinele Sephora)

Set cadou Perfect Eyes Kit, Shiseido, 187 lei

Set cadou Signorina Misteriosa, Salvatore Ferragamo, 280 lei

Mascara Double Trouble extra black, essence, 19,99 lei

