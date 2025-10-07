Zodiile care au cele mai mari șanse să divorțeze

Oricât de multe eforturi și compromisuri ar face, într-un final, căsnicia semnelor acestea zodiacale se va îndrepta către divorț.

Taur

Nativii Taur sunt cunoscuți pentru faptul că frecvent își schimbă viața, chiar și radical, și fac alegeri neașteptate fără să se gândească prea mult. Printre aceste decizii se numără și divorțul. Nu le este teamă că facă o asemenea alegere dacă într-adevăr simt că nu mai găsesc înțelegere în persoana pe care o iubesc.

Gemeni

Gemenii ajung să facă pasul de a se căsători cu cineva fiind mai mult constânși de circumstanțe, nefiind tocmai dorința lor cea mai mare. Din cauza asta, simt o nefericire tot mai profundă din primele luni de mariaj. Cu toate că speranța lor este că acel sentiment va dispărea, adevărul este că se adâncesc tot mai tare în acea suferință și vor începe discuțiile despre divorț.

Vărsător

Vărsătorii au tendința de a-și ascunde sub preș problemele din căsnicie, până când se vor acumula mult prea multe și nu vor mai putea să le gestioneze. Niciodată nu au recunoscut că mariajul lor nu mai funcționează și că preferă să se despartă, ci au vrut să păstreze aparențele, cu toate că sufletul lor era zdrobit de suferință. Din fericire, au prieteni apropiați care le deschid ochii și le arată realitatea, iar datorită lor realizează că divorțul este singura soluție.

Pești

Atunci când simt că nu mai pot continua în căsnicia lor și că pe zi ce trece sunt tot mai nefericiți, nativii Pești vor iniția discuțiile despre divorț. Cu toate că încă mai au speranța că relația poate fi reparată și acordă tot mai multe șanse viitorului acestuia, ajung într-un punct în care nimic nu mai poate fi salvat. Sunt hotărâți să se despartă, să își aloce un timp singuri pentru a-și vindeca rănile și să își caute fericirea în altă parte atunci când vor fi cu adevărat pregătiți și siguri pe sentimentele lor.

