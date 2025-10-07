Zodiile care au cele mai mari șanse să divorțeze

Căsnicia acestor zodii nu va dura, iar în final vor divorța.

Homepage  / Astrologie / Astro Mix
  de  ELLE.ro
Zodiile care au cele mai mari șanse să divorțeze

Oricât de multe eforturi și compromisuri ar face, într-un final, căsnicia semnelor acestea zodiacale se va îndrepta către divorț. 

Taur

Nativii Taur sunt cunoscuți pentru faptul că frecvent își schimbă viața, chiar și radical, și fac alegeri neașteptate fără să se gândească prea mult. Printre aceste decizii se numără și divorțul. Nu le este teamă că facă o asemenea alegere dacă într-adevăr simt că nu mai găsesc înțelegere în persoana pe care o iubesc.

Gemeni

Gemenii ajung să facă pasul de a se căsători cu cineva fiind mai mult constânși de circumstanțe, nefiind tocmai dorința lor cea mai mare. Din cauza asta, simt o nefericire tot mai profundă din primele luni de mariaj. Cu toate că speranța lor este că acel sentiment va dispărea, adevărul este că se adâncesc tot mai tare în acea suferință și vor începe discuțiile despre divorț.

Vărsător

Vărsătorii au tendința de a-și ascunde sub preș problemele din căsnicie, până când se vor acumula mult prea multe și nu vor mai putea să le gestioneze. Niciodată nu au recunoscut că mariajul lor nu mai funcționează și că preferă să se despartă, ci au vrut să păstreze aparențele, cu toate că sufletul lor era zdrobit de suferință. Din fericire, au prieteni apropiați care le deschid ochii și le arată realitatea, iar datorită lor realizează că divorțul este singura soluție.

Pești

Atunci când simt că nu mai pot continua în căsnicia lor și că pe zi ce trece sunt tot mai nefericiți, nativii Pești vor iniția discuțiile despre divorț. Cu toate că încă mai au speranța că relația poate fi reparată și acordă tot mai multe șanse viitorului acestuia, ajung într-un punct în care nimic nu mai poate fi salvat. Sunt hotărâți să se despartă, să își aloce un timp singuri pentru a-și vindeca rănile și să își caute fericirea în altă parte atunci când vor fi cu adevărat pregătiți și siguri pe sentimentele lor.

Citește și:
Zodiile care sunt extrem de sigure pe alegerile pe care le fac în viață

Foto: PR

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
4 zodii care adoră să iasă la întâlniri
Astrologie
4 zodii care adoră să iasă la întâlniri
Cele mai insistente zodii, care nu acceptă un refuz
Astrologie
Cele mai insistente zodii, care nu acceptă un refuz
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 octombrie 2025
Astrologie
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 6-12 octombrie 2025
Cele 3 zodii care caută constant să se dezvolte și să devină o versiune mai bună
Astrologie
Cele 3 zodii care caută constant să se dezvolte și să devină o versiune mai bună
Cele 3 cupluri de zodii care au relații solide și sănătoase
Astrologie
Cele 3 cupluri de zodii care au relații solide și sănătoase
Horoscopul lunii octombrie 2025: previziuni complete
Astrologie
Horoscopul lunii octombrie 2025: previziuni complete
Libertatea
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Anunțul făcut de Monica Bîrlădeanu la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «da» din nou”. Imagini nemaivăzute de la eveniment
Anunțul făcut de Monica Bîrlădeanu la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «da» din nou”. Imagini nemaivăzute de la eveniment
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Carmen Grebenișan a născut în apă, la Constanța. Influencerița a devenit mama unui băiețel perfect sănătos
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Imagini rare din apartamentul boieresc al Marei Bănică în care fiecare colțișor ascunde o poveste. Cum arată
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Cine este și cum arată noua iubită a lui Victor Ponta. Fostul premier și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Daciana Sârbu / Foto
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
Wooow, ce soție frumoasă și deșteaptă are Alexandru Ion de la Asia Express! După ce s-a iubit ani de zile cu Flavia Mihășan, el și-a găsit fericirea pe Tinder! A făcut nunta în 2024, iar de atunci pare că succesul îi surâde / FOTO
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
Ce este un tratament facial cu gheață și cum se face: beneficii și contraindicații
Ce este un tratament facial cu gheață și cum se face: beneficii și contraindicații
Mai multe din astrologie
Cele mai potrivite cadouri pentru persoana iubită, în funcție de zodia ei
Cele mai potrivite cadouri pentru persoana iubită, în funcție de zodia ei
Astrologie

Pentru că semnele zodiacale influențează fiecare aspect al vieților noastre, acestea ne-ar putea fi de folos și atunci când trebuie să oferim un cadou.

+ Mai multe
Calitatea pe care o apreciezi cel mai mult, în funcție de zodia ta
Calitatea pe care o apreciezi cel mai mult, în funcție de zodia ta
Astrologie

Ne alegem prietenii în funcție de trăsăturile lor, însă care este calitatea pe care o apreciezi cel mai mult, în funcție de zodia ta?

+ Mai multe
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 29 septembrie - 5 octombrie 2025
Astrologie

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 29 septembrie - 5 octombrie 2025, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC