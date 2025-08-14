Cele 4 semne zodiacale cărora încă le este dor de fosta relație

Zodiile acestea încă se mai gândesc la tot ceea ce au trăit în fosta lor relație.

  ELLE.ro
Unele zodii nu se pot detașa complet de ideea că fosta lor relație s-a încheiat. Nu acceptă din prima această realitate și încă își mai aduc aminte de clipele frumoase și fericite petrece alături de persoana cu care au format un cuplu. 

Rac

Racii sunt foarte implicați în relațiile lor și fac multiple eforturi pentru ca partenerii lor să fie fericiți. Atunci când o relație se încheie, se simt dezamăgiți, au sufletul sfărâmat într-o mulțime de bucăți și au nevoie de mult timp pentru a accepta ce anume s-a întâmplat. Se gândesc dacă mai este posibil să mai existe o cale de împăcare și încearcă prin toate mijloacele să reia legătura cu fostul iubit.

Scorpion

Scorpionii acceptă cu greu că o relație a ajuns la final. Pentru ei, această realitate este dură și o vor ignora pe cât de mult vor putea. Cu cât conștientizează mai devreme că povestea de dragoste s-a încheiat, cu atât drumul lor spre vindecare va fi mai ușor și fără prea multe obstacole emoționale. Ei încă mai tânjesc după afecțiunea fostului partener.

Pești

Peștilor le este foarte dificil să meargă mai departe după o despărțire și să își găsească din nou drumul. Se simt foarte singuri și au impresia că nu pot funcționa fără un partener alături. Așa că, își aduc aminte de fosta relație, dar fără să se mai gândească la toate aspectele toxice și problematice care s-au întâmplat și care au dus, de fapt, la separare.

Taur

Nativii Taur nu pot scăpa foarte ușor de atașamentul pentru un fost iubit. Pentru ei, acea relație a reprezentat o parte importantă din dezvoltarea și stabilitatea lor emoțională. Încă se mai agață de amintirile frumoase trăite alături de acel om, dar la un moment dat vor realiza faptul că nu își fac bine gândindu-se tot timpul la trecut.

Cele 3 semne zodiacale care nu își vor înșela niciodată partenerii

