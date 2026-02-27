Yeat revine la Beach, Please! 2026: artistul cu rădăcini românești urcă din nou pe scena de la Costinești

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Yeat revine la Beach, Please! 2026: artistul cu rădăcini românești urcă din nou pe scena de la Costinești

Beach, Please! marchează în 2026 o ediție aniversară, a 5-a la număr, și anunță un nou headliner major: Yeat, unul dintre cei mai influenți artiști ai noii generații de trap și rage, care revine la Costinești după aparițiile explozive din 2024 și 2025.

În doar cinci ani, Beach, Please! a crescut constant, de la un proiect ambițios la un fenomen global al culturii urbane. De la un an la altul, festivalul și-a ridicat standardele atât din punct de vedere al experienței, cât și al line-up-ului, construind ceea ce astăzi este considerat cel mai puternic line-up urban din lume, la acest moment, și la un preț de acces extrem de competitiv comparativ cu cele mai mari festivaluri internaționale.

De fiecare dată când a urcat pe scena de la Costinești, Yeat a transformat show-ul într-un spectacol total. La ediția precedentă, momentul său a devenit unul dintre cele mai comentate din întregul festival, cu un setup spectaculos și efecte pirotehnice impresionante, în care artistul a fost înconjurat de flăcări, într-o producție vizuală rar întâlnită în Europa. Zeci de mii de fani au cântat la unison, iar energia din fața scenei a confirmat încă o dată statutul său de artist definitoriu pentru noua generație.

Legătura cu publicul din România este însă mai profundă decât un simplu concert. Yeat este pe jumătate român, mama sa fiind româncă, iar această conexiune a fost resimțită puternic la ediția trecută, când artistul a vorbit în limba română pe scenă, declanșând reacții entuziaste din partea publicului. Pentru mulți fani, momentul a fost autentic și personal, consolidând relația specială dintre artist și comunitatea Beach, Please!.

Pe numele său real Noah Smith, Yeat este considerat un pionier al noului val de trap experimental, cu un stil distinct, producții futuriste și o identitate artistică imediat recognoscibilă. Albumele sale au urcat în topurile internaționale, iar revenirea sa la Beach, Please! reconfirmă poziționarea festivalului ca platformă pentru artiștii care definesc cultura urbană globală.

Pentru ediția aniversară din 2026, Yeat se alătură unui line-up deja impresionant, din care fac parte nume precum Playboi Carti, Future, Don Toliver și Quavo, consolidând poziția Beach, Please! drept unul dintre cele mai puternice festivaluri urbane din lume.

După ce în 2025 a devenit oficial cel mai mare festival urban din lume, reunind sute de mii de participanți, Beach, Please! continuă să scaleze la nivel internațional. Numărul impresionant de bilete deja vândute în afara României pentru ediția din 2026 confirmă interesul global pentru festival și poziționează România pe harta marilor destinații de entertainment. Impactul este unul direct, creșterea fluxului de turiști internaționali va contribui semnificativ la dezvoltarea turismului în 2026, generând vizibilitate și beneficii economice pentru întreaga regiune.

Beach, Please! 2026 promite nu doar cel mai puternic line-up urban al momentului, ci și o experiență de festival la standarde globale, la un preț accesibil pentru publicul larg, o combinație rară în peisajul marilor evenimente internaționale.

Biletele sunt disponibile pe https://tickets.beach-please.ro/.

Sursa foto: Beach, Please

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Abonament Spider man - cu transport Abonament Spider man - cu transport 10 RON Cumpără acum
Abonament Spider man - fara transport Abonament Spider man - fara transport 10 RON Cumpără acum
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum

Recomandari
CYBEX Platinum – design, inovație și confort pentru viața de zi cu zi
Advertorial
CYBEX Platinum – design, inovație și confort pentru viața de zi cu zi
BYD ATTO 2 DM-i ajunge în România 
Advertorial
BYD ATTO 2 DM-i ajunge în România 
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale
Advertorial
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale
Te simți fără energie? 10 semne că organismul tău ar putea avea lipsă de vitamine
Advertorial
Te simți fără energie? 10 semne că organismul tău ar putea avea lipsă de vitamine
Calitatea și serviciile OPTIBlu, premiate de consumatori prin două distincții ICERTIAS 
Advertorial
Calitatea și serviciile OPTIBlu, premiate de consumatori prin două distincții ICERTIAS 
adidas Originals prezintă noul capitol din povestea modelului emblematic SUPERSTAR
Advertorial
adidas Originals prezintă noul capitol din povestea modelului emblematic SUPERSTAR
Libertatea
Dorian Popa a fost condamnat definitiv după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce au decis magistrații Curții de Apel
Dorian Popa a fost condamnat definitiv după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce au decis magistrații Curții de Apel
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Horoscopul lunii martie 2026. Nativii caută mai multă atenție în relațiile amoroase
Horoscopul lunii martie 2026. Nativii caută mai multă atenție în relațiile amoroase
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 28 februarie 2026. Taurii sunt mai relaxați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Semne că partenerul tău este egoist. Când iubirea devine despre „eu”, nu despre „noi”
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Câtă cafea este prea multă? Nutriționiștii împărtășesc cantitatea ideală pentru o sănătate mai bună
Mai multe din advertorial
Cum să-ți corectezi poziția corpului în apă pentru a înota mai rapid și mai ușor – by World Class
Cum să-ți corectezi poziția corpului în apă pentru a înota mai rapid și mai ușor – by World Class
Advertorial

Poziția corpului în apă este unul dintre cei mai importanți factori care determină viteza și eficiența înotului.

+ Mai multe
„VIVO PER LEI” – concertul pop-opera al primăverii cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban în premieră la Filarmonica Târgu Mureş pe 5 martie
„VIVO PER LEI” – concertul pop-opera al primăverii cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban în premieră la Filarmonica Târgu Mureş pe 5 martie
Advertorial

+ Mai multe
Cele mai dorite cosmetice cadou de Mărțișor – Promoții irezistibile în 2026
Cele mai dorite cosmetice cadou de Mărțișor – Promoții irezistibile în 2026
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC