Căști AirPods: Cum alegi cel mai bun model?

Alegerea unei perechi de căști AirPods potrivite nu se rezumă doar la a miza pe modelul cel mai nou apărut. Căștile potrivite pentru fiecare utilizator trebuie să se aleagă în funcție de stilul de viață al utilizatorului și nevoile acestuia. Unele căști pun accent pe confort, altele fac o prioritate din anularea zgomotului sau fidelitatea redării sunetului. Dacă știi ce fel de utilizator ești, îți va fi mai ușor să te orientezi spre AirPods-urile potrivite.

Cum alegi căști AirPods în funcție de ce tip de utilizator ești

Pentru ca modelul de casti AirPods să ți se potrivească trebuie să stabilești trei lucruri: contextul în care le folosești, nivelul de confort de care ai nevoie și funcțiile tehnice care îți influențează direct experiența.

Nu toată lumea are nevoie de anulare activă a zgomotului. Nu toată lumea simte diferența dintre un sunet bun și unul foarte bun. Dar fiecare utilizator are un tipar clar de folosire, iar de acolo ar trebui să înceapă selecția căștilor.

Căști AirPods pentru utilizatorul obișnuit

Dacă asculți muzică în drum spre serviciu, vorbești la telefon zilnic și poate mai urmărești un serial seara, ai nevoie de echilibru, nu de performanță extremă. Confortul și autonomia devin astfel cele mai importante specificații.

În acest caz, AirPods 3rd generation sunt o alegere potrivită. Designul fără dopuri din silicon le face mai aerisite, iar sunetul este suficient de bogat pentru muzică, podcasturi și apeluri. Dacă treci de la o versiune mai veche la AirPods 3rd generation, diferența de claritate și autonomie se simte.

Pentru utilizatorul obișnuit, cele mai bune căști AirPods sunt cele pe care le simte confortabile, chiar și după folosire îndelungată. Dacă nu te deranjează zgomotul ambiental și nu ai nevoie de izolare completă, nu are rost să plătești în plus pentru ANC.

Căști AirPods pentru navetiști și călători

Naveta zilnică schimbă complet criteriile. Metrou, autobuz, trafic, oameni care vorbesc tare, toate acestea îți afectează experiența audio. Aici intervine anularea activă a zgomotului.

AirPods Pro 2nd generation sunt unele dintre cele mai bune căști AirPods pentru navetiști. Funcția Active Noise Cancellation reduce constant zgomotul de fundal, iar modul Transparency adaptiv îți permite să auzi anunțurile sau claxoanele fără să scoți căștile din urechi.

Cu acestea, chiar și oboseala auditivă scade. Te concentrezi mai bine. Ajungi la birou mai puțin iritat de zgomotul orașului. Pentru cine petrece cel puțin o oră pe zi în trafic, ANC nu mai e un lux, ci o funcție care contribuie semnificativ asigurarea confortului.

Căști AirPods pentru persoanele active

Dacă alergi, mergi la sală sau faci antrenamente în aer liber, stabilitatea și rezistența la transpirație sunt prioritare. Sunetul contează, dar dacă îți cad căștile la fiecare mișcare bruscă, experiența devine frustrantă.

Tot AirPods Pro 2nd generation se potrivesc bine și aici. Asta pentru că dopurile din silicon asigură fixare mai bună, iar căștile au și certificare de rezistență la apă și transpirație. Pentru sport, e mai importantă etanșarea corectă decât bass-ul profund.

În plus, comenzile tactile rapide și integrarea cu Apple Watch fac diferența în timpul antrenamentelor. Pentru persoanele active, cele mai bune căști AirPods sunt cele care rămân stabile, indiferent de ritm.

Căști AirPods pentru cei care lucrează mult la birou

Există o categorie aparte de utilizatori și anume utilizatorii care stau ore întregi la laptop, în ședințe sau în task-uri care cer concentrare. În acest caz, confortul pe termen lung și calitatea microfoanelor devin esențiale.

AirPods Pro 2nd generation oferă apeluri clare și reduc zgomotul ambiental din jur. Dacă lucrezi într-un open space, ANC te ajută.

Pe de altă parte, dacă petreci multe ore consecutive ascultând muzică în timp ce lucrezi, o variantă over-ear precum AirPods Max poate fi mai confortabilă pe termen lung. Distribuie greutatea diferit și creează o izolare naturală mai amplă.

Pentru birou, căștile AirPods nu trebuie să fie neapărat cele mai performante, cât cele mai confortabile.

Căști AirPods pentru cei preocupați de calitatea sunetului

Dacă editezi audio, te ocupi de producție video sau pur și simplu asculți muzică atent, diferențele fine contează. Spațiul sonor, profunzimea bass-ului, separarea instrumentelor, toate devin relevante.

În această zonă, AirPods Max oferă cea mai amplă experiență audio din gamă. Scena sonoră este mai largă, iar construcția over-ear ajută la redarea detaliilor subtile.

Cu toate acestea, nu sunt cele mai portabile și nici cele mai discrete căști AirPods. Dar pentru cine caută experiență audio serioasă în ecosistemul Apple, acestea sunt cele mai performante căști Apple disponibile.

Funcții la care merită să fii atent când alegi casti AirPods

Indiferent de categoria în care te regăsești, există câteva funcții care ar trebui analizate înainte de achiziție:

anularea activă a zgomotului (ANC) – esențială pentru spații aglomerate, navetă și zboruri, inutilă dacă stai mai mult acasă și e liniște

– esențială pentru spații aglomerate, navetă și zboruri, inutilă dacă stai mai mult acasă și e liniște modul Transparency – util în trafic sau în situații în care trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jur

– util în trafic sau în situații în care trebuie să fii atent la ce se întâmplă în jur autonomia reală – verifică durata de redare cu ANC activat, nu doar cifrele ideale din specificații, iar pentru utilizare intensă, diferența de o oră contează

– verifică durata de redare cu ANC activat, nu doar cifrele ideale din specificații, iar pentru utilizare intensă, diferența de o oră contează designul – open-ear pentru confort aerisit, in-ear pentru izolare mai bună, over-ear pentru sesiuni lungi și imersiune audio

– open-ear pentru confort aerisit, in-ear pentru izolare mai bună, over-ear pentru sesiuni lungi și imersiune audio integrarea în ecosistem – dacă folosești iPhone, iPad și Mac, comutarea automată între dispozitive face experiența fluidă. În afara ecosistemului Apple, o parte din avantajele acestor casti AirPods se pierd

Dacă lucrezi remote și participi la multe ședințe video, alege un model cu microfoane performante și ANC bun. AirPods Pro 2nd generation oferă apeluri clare și reduc zgomotul ambiental. Dacă vrei ceva discret pentru birou și plimbări, fără dopuri din silicon, AirPods 3rd generation sunt echilibrate și confortabile.

Dacă stai mult la birou și vrei imersiune totală în muzică, AirPods Max oferă o experiență mai apropiată de căști profesionale decât de simple earbuds.

Concluzie

În realitate, nu există un model universal cele mai bune de căști AirPods. Dacă vrei liniște în metrou sau autobuz, vei aprecia ANC. Dacă alergi zilnic, stabilitatea va conta mai mult decât orice specificație audio. Dacă stai șapte opt ore la birou, confortul oferit de perechea de casti AirPods va cântări mai greu decât designul.

Sursă foto – freepik.com

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro