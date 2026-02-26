BYD ATTO 2 DM-i ajunge în România 

BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă, lansează ATTO 2 DM-i în România.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
BYD ATTO 2 DM-i ajunge în România 

BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă, lansează ATTO 2 DM-i în România. Noul SUV compact vine cu tehnologia Super Hybrid DM-i, aceeași tehnologie din spatele succesului SEAL U DM-i, unul dintre cele mai bine vândute modele plug-in hybrid din Europa. Lansarea are loc simultan în 11 orașe, pe parcursul a trei zile consecutive, 26, 27 și 28 februarie: București, Ploiești, Constanța, Brașov, Bacău, Craiova, Timișoara, Cluj, Iași, Oradea și Odorheiu Secuiesc.

Super Hybrid cu tehnologie DM

ATTO 2 DM-i oferă o autonomie combinată de până la 1.000 km și un consum ponderat de doar 1,8 l/100 km, fără a face compromisuri în ceea ce privește experiența de condus. Sistemul operează predominant electric, cu până la 90 km autonomie pură, și trece automat în modul hibrid atunci când este necesar, menținând răspunsul și rafinamentul unui vehicul electric în orice condiții.

ATTO 2 DM-i este disponibil în două versiuni: Active, cu baterie de 7,8 kWh, 166 CP și 930 km autonomie combinată, și Boost, cu 18 kWh, 212 CP, 1.000 km autonomie combinată și 0-100 km/h în 7,5 secunde. Ambele versiuni oferă autonomie electrică suficientă pentru naveta zilică, 40 km, respectiv 90 km WLTP.

Nu e o mașină, e un BYD

Cu dimensiuni de 4.330 x 1.830 x 1.675 mm și un ampatament de 2.620 mm, ATTO 2 DM-i are o prezență solidă pe șosea. Farurile full-LED, bara luminoasă integrată pe toată lățimea spatelui și stopurile cu motivul „nod chinezesc” contribuie la un design imediat recognoscibil. Modelul este disponibil în patru culori, printre care Midnight Blue, finisaj disponibil exclusiv pentru versiunile Super Hybrid.

La interior, ATTO 2 DM-i combină un instrumentar de bord full-LCD de 8,8 inch cu un ecran tactil de 12,8 inch și cel mai recent sistem de control vocal BYD, bazat pe inteligență artificială generativă și activat prin comanda „Hi BYD”. Portbagajul oferă 425 de litri, extensibili la 1.335 litri cu scaunele rabatate. Versiunea Boost adaugă plafon panoramic, scaune față încălzite și reglabile electric, cameră 360°, încărcare wireless de 50W și funcție Vehicle to Load de 3,3 kW.

În materie de siguranță, ambele versiuni vin echipate standard cu frânare automată de urgență, control adaptiv al vitezei de croazieră, asistență la menținerea benzii, detecție unghi mort și monitorizare șofer, alături de o serie extinsă de sisteme de asistență la condus.

ATTO 2 DM-i beneficiază de garanție de 6 ani din partea producătorului și 8 ani sau 250.000 km pentru bateria Blade și sistemul de propulsie.

Disponibilitate și preț

BYD ATTO 2 DM-i este acum disponibil pentru comandă în România, iar primele livrări sunt așteptate să ajungă la clienți începând cu luna martie. Versiunea Active are un preț de la 25.600 EUR (TVA inclus).

Foto: BYD

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția martie 2026 ELLE - ediția martie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) Audi Q3 - ediția nr. 142(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) Seat Panda - ediția nr. 141(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) Ford Explorer 2023 - ediția nr. 140 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 Precomanda MAȘINI COLECȚIE - FEBRUARIE 2026 105.68 RON Cumpără acum
Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) Toyata Corolla- ediția nr. 139 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) Alba ca Zăpada și Roșie ca Trandafirul - Ediția nr. 88 (Povești Audio) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale
Advertorial
Ce înseamnă o imunitate puternică și rolul farmaciei moderne în susținerea apărării naturale
Te simți fără energie? 10 semne că organismul tău ar putea avea lipsă de vitamine
Advertorial
Te simți fără energie? 10 semne că organismul tău ar putea avea lipsă de vitamine
Calitatea și serviciile OPTIBlu, premiate de consumatori prin două distincții ICERTIAS 
Advertorial
Calitatea și serviciile OPTIBlu, premiate de consumatori prin două distincții ICERTIAS 
adidas Originals prezintă noul capitol din povestea modelului emblematic SUPERSTAR
Advertorial
adidas Originals prezintă noul capitol din povestea modelului emblematic SUPERSTAR
Cum să-ți corectezi poziția corpului în apă pentru a înota mai rapid și mai ușor – by World Class
Advertorial
Cum să-ți corectezi poziția corpului în apă pentru a înota mai rapid și mai ușor – by World Class
„VIVO PER LEI” – concertul pop-opera al primăverii cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban în premieră la Filarmonica Târgu Mureş pe 5 martie
Advertorial
„VIVO PER LEI” – concertul pop-opera al primăverii cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban în premieră la Filarmonica Târgu Mureş pe 5 martie
Libertatea
Dorian Popa a fost condamnat definitiv după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce au decis magistrații Curții de Apel
Dorian Popa a fost condamnat definitiv după ce a condus sub influența substanțelor interzise. Ce au decis magistrații Curții de Apel
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Cum au apărut Smiley, Alex Velea și Connect-R pe scena de la Sala Palatului din București: „E devreme să ne oprim”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Theo Rose, adevărul despre plecarea ei de la „Vocea României”: „Am simțit că nu mai are sens să vin cu niciun răspuns”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Suferința Laurei Cosoi. Prin ce trece actrița: „Prea puțin timp în care să plâng”
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
MAI, programe finanțate din fonduri europene nerambursabile. Află mai multe
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
INTERVIU EXCLUSIV | Oase și Maria, marii câștigători Power Couple 3! Ce vor face cu banii și cum a fost noaptea de după Finală
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Ce diferență de vârstă există între Marius Urzică și soția lui, Simona, de la Power Couple. Cu câți ani este mai mare campionul
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Richard Abou Zaki, imagine de mii de like-uri cu Charles Leclerc. Ce anunț a făcut juratul Chefi la cuțite
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani. Cum a fost filmat la un concert din Republica Moldova: „Foarte mult a slăbit”
Unica.ro
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
Acum a anunțat! „1+1=3” Un nou bebeluș urmează să apară în showbizul românesc! Felicitări!
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
„Cum cenușa ta a fost împrăștiată nimeni nu știe unde...” Nuami Dinescu, dezvăluiri emoționante despre Cristina Țopescu, la 6 ani de la moartea jurnalistei. Ce a povestit actrița
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
"Uite că am ars imediat!" Ce a mâncat Andreea Marinescu pentru a slăbi repede 20 de kilograme
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
Wow, ce apartament frumos au!! Oase și Maria, câștigătorii Power Couple 2026, stau într-un apartament din București decorat modern, cu obiecte de artă, și foarte colorat! Uite ce frumos și-au amenajat casa! Imagini din interior / FOTO
catine.ro
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Motivul pentru care fiica lui Martin Short s-a sinucis. De mai mulți ani se lupta pentru viața ei
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 februarie 2026. Peștii își depășesc limitele. Află ce se întâmplă cu zodia ta
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
De ce ar trebui să mănânci struguri congelați: avantaje și posibile contraindicații
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Cum se schimbă părul tău pe măsură ce înaintezi în vârstă. Semne la care să fii atentă
Mai multe din advertorial
Cele mai dorite cosmetice cadou de Mărțișor – Promoții irezistibile în 2026
Cele mai dorite cosmetice cadou de Mărțișor – Promoții irezistibile în 2026
Advertorial

+ Mai multe
Experimenteaza.ro propune cadouri active pentru cei care preferă aventura în locul lucrurilor materiale
Experimenteaza.ro propune cadouri active pentru cei care preferă aventura în locul lucrurilor materiale
Advertorial

În loc să oferi lucruri materiale care se uită rapid, poți să alegi experiențe care să rămână în amintirea celor dragi.

+ Mai multe
Adolescentul tău are probleme de dicție? Evită următoarele greșeli pentru a-l ajuta!
Adolescentul tău are probleme de dicție? Evită următoarele greșeli pentru a-l ajuta!
Advertorial

Problemele de dicție în adolescență pot afecta experiența și performanța școlară, dar modul în care reacționezi ca părinte are o influență mult mai mare termen lung.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC