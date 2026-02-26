BYD ATTO 2 DM-i ajunge în România 

BYD, liderul mondial în producția de autovehicule cu energie nouă, lansează ATTO 2 DM-i în România. Noul SUV compact vine cu tehnologia Super Hybrid DM-i, aceeași tehnologie din spatele succesului SEAL U DM-i, unul dintre cele mai bine vândute modele plug-in hybrid din Europa. Lansarea are loc simultan în 11 orașe, pe parcursul a trei zile consecutive, 26, 27 și 28 februarie: București, Ploiești, Constanța, Brașov, Bacău, Craiova, Timișoara, Cluj, Iași, Oradea și Odorheiu Secuiesc.

Super Hybrid cu tehnologie DM

ATTO 2 DM-i oferă o autonomie combinată de până la 1.000 km și un consum ponderat de doar 1,8 l/100 km, fără a face compromisuri în ceea ce privește experiența de condus. Sistemul operează predominant electric, cu până la 90 km autonomie pură, și trece automat în modul hibrid atunci când este necesar, menținând răspunsul și rafinamentul unui vehicul electric în orice condiții.

ATTO 2 DM-i este disponibil în două versiuni: Active, cu baterie de 7,8 kWh, 166 CP și 930 km autonomie combinată, și Boost, cu 18 kWh, 212 CP, 1.000 km autonomie combinată și 0-100 km/h în 7,5 secunde. Ambele versiuni oferă autonomie electrică suficientă pentru naveta zilică, 40 km, respectiv 90 km WLTP.

Nu e o mașină, e un BYD

Cu dimensiuni de 4.330 x 1.830 x 1.675 mm și un ampatament de 2.620 mm, ATTO 2 DM-i are o prezență solidă pe șosea. Farurile full-LED, bara luminoasă integrată pe toată lățimea spatelui și stopurile cu motivul „nod chinezesc” contribuie la un design imediat recognoscibil. Modelul este disponibil în patru culori, printre care Midnight Blue, finisaj disponibil exclusiv pentru versiunile Super Hybrid.

La interior, ATTO 2 DM-i combină un instrumentar de bord full-LCD de 8,8 inch cu un ecran tactil de 12,8 inch și cel mai recent sistem de control vocal BYD, bazat pe inteligență artificială generativă și activat prin comanda „Hi BYD”. Portbagajul oferă 425 de litri, extensibili la 1.335 litri cu scaunele rabatate. Versiunea Boost adaugă plafon panoramic, scaune față încălzite și reglabile electric, cameră 360°, încărcare wireless de 50W și funcție Vehicle to Load de 3,3 kW.

În materie de siguranță, ambele versiuni vin echipate standard cu frânare automată de urgență, control adaptiv al vitezei de croazieră, asistență la menținerea benzii, detecție unghi mort și monitorizare șofer, alături de o serie extinsă de sisteme de asistență la condus.

ATTO 2 DM-i beneficiază de garanție de 6 ani din partea producătorului și 8 ani sau 250.000 km pentru bateria Blade și sistemul de propulsie.

Disponibilitate și preț

BYD ATTO 2 DM-i este acum disponibil pentru comandă în România, iar primele livrări sunt așteptate să ajungă la clienți începând cu luna martie. Versiunea Active are un preț de la 25.600 EUR (TVA inclus).

Foto: BYD

