CYBEX Platinum – design, inovație și confort pentru viața de zi cu zi

Gama CYBEX Platinum reunește cele mai avansate cărucioare și accesorii din portofoliul brandului, concepute pentru părinții care caută un echilibru între design, siguranță și funcționalitate. Fiecare produs din această gamă este gândit pentru utilizare zilnică, fie în oraș, fie în deplasări, și reflectă standardele premium CYBEX în materie de calitate, confort și inovație.

PRIAM este un cărucior robust, confortabil și versatil, cu un design elegant și atemporal. Modelul combină elemente de design premium cu funcții concepute pentru a simplifica utilizarea zilnică și pentru a răspunde cerințelor actuale ale părinților.


Printre principalele sale caracteristici se numără compatibilitatea cu sistemul de călătorie, suspensia pe toate roțile, copertina XXL extensibilă cu protecție solară UPF50+, plierea cu o singură mână, funcția de înclinare completă și sistemul de centuri cu reglare dintr-o singură mișcare. 

Căruciorul e-PRIAM este un model de ultimă generație și singurul produs „smart' din piață, echipat cu propria aplicație CYBEX și cu funcții motorizate care duc experiența de utilizare la un nou nivel. Printre funcțiile disponibile se numără asistența la urcare și coborâre, realizată cu ajutorul senzorilor integrați în mâner, utilă pe suprafețe denivelate precum piatra cubică, nisipul, noroiul, zăpada sau pietrișul.

În plus, modelul dispune de o funcție specială de legănare, concepută pentru a oferi copilului un plus de confort și relaxare în orice moment.

MIOS este căruciorul compact, ușor și elegant din gama Platinum. Considerat un clasic modern, modelul îmbină stilul și funcționalitatea, fiind conceput special pentru viața în oraș. MIOS reunește dotările premium ale unui cărucior de top cu un cadru suplu și o greutate redusă, ceea ce îl face ușor de manevrat pe străzile aglomerate și simplu de folosit în deplasările zilnice. 

Fiecare detaliu al căruciorului COŸA a fost gândit pentru a pune în valoare simplitatea designului. COŸA este o alegere potrivită pentru cei care caută un cărucior emblematic, conceput pentru deplasări elegante, oricând și oriunde. Designul minimalist, funcționalitatea ridicată și nivelul suplimentar de confort fac din COŸA primul cărucior ultra-compact din gama Platinum CYBEX, adaptat unui stil de viață dinamic, fie că este vorba de plimbări prin oraș, o cursă cu taxiul sau o călătorie cu avionul.


Pentru mai multe informații, vizitați www.cybex-online.com.

Despre CYBEX

Compania germană, fondată în 2005 de cehul Martin Poš, este cunoscută la nivel mondial pentru dezvoltarea de produse care se integrează perfect în stilul de viață al părinților și le oferă acestora o viață mai plăcută și mai ușoară, în maxim confort și siguranță. Toate produsele CYBEX sunt ghidate de principiul inovator D.S.F., care reprezintă o combinație unică de design distinct (Design), cele mai înalte standarde de siguranță (Safety) și funcționalități inteligente (Functionality). – „For all tomorrows people!

