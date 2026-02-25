„VIVO PER LEI” – concertul pop-opera al primăverii cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban în premieră la Filarmonica Târgu Mureş pe 5 martie

Tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban aduc armonii romantice pe scena Filarmonicii Târgu Mureş, în concertul pop-opera al primăverii „Vivo per lei', eveniment special dedicat Femeii şi feminităţii, programat pe 5 martie, la Sala Mare a Palatului Cultural. Muzica devine limbajul universal în care tenorul Ştefan von Korch şi soprana  Oana Maria Şerbanevocă sentimente înalte prin piese ce au definit fenomenul pop-opera dar şi prin duete şi arii de referinţă.

Publicul se va bucura de un program fermecător în care piese iconice ca „Vivo per lei' sau „Con te partiro,'  dar şi repere clasice vor contura un parcurs muzical vibrant, plin de căldură şi pasiune dedicat Zilei Femeii. 

Tenorul Ştefan von Korch spune«Concertul Vivo per lei' este o adevărată sărbătoare a vieţii, muzicii şi iubirii, un spectacol cu un repertoriu bogat ce trece de la opera la pop-opera şi poartă publicul printr-o vâltoare de sonorităţi şi sentimente.'»

Alături de solişti se va afla Orchestra Simfonică a Filarmonicii Târgu Mureş, iar conducerea muzicală a concertului îi revine maestrului dirijor Cristian Sandu. 

Tenorul Ştefan von Korch revine la Filarmonica Târgu Mureş după apariţia din „Oratoriou de Crăciun' din 2024 şi spune: „aştept cu entuziasm reîntâlnirea cu publicul atât de special din Mureş'

Programul „Vivo per lei' face parte din stagiunea Musical Extravaganza,ce apropie opera şi opereta de public în concerte tematice, coordonate artistic de tenorul gazdă Ştefan von Korch. Programul a fost deja îndelung aplaudat în mai multe reprezentaţii la Bucureşti, la Filarmonica Piteşti, chiar în această luna la Filarmonica Sibiu şi în deschiderea Campionatului Mondial Ecvestru de Anduranţă 2025. 

 ## DESPRE SOLIŞTI

 ** Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă Musical Extravaganza  **

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu şi Craiova. 

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0,' în regia lui Andrei Şerban. 

În 2025 a fost singurul solist român în concertele  de mare tradiţie Los Tres Tenores, ' din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în Concert la Curtea Imperială,' a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu Carmina Burana', lucrarea sa „semnătură,' în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania .

Este vocea inconfundabilă  pentru linia de tenor din Carmina  Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare  acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în  Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla,, „Elixirul Dragostei' şi „Falstaff,' dar şi de premiera naţională a operei I Puritani,' de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculină.

 Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian,  la  Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara. 

 În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

 A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: I Puritani' şi La Sonnambula,' ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică Messa di Gloria' de Rossini, dar şi în premiera europeană Traiano in Dacia.'

 În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: Rigoletto', Bărbierul din Sevilla', Elixirul Dragostei', Don Pasquale', pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, Requiemul' de Mozart, „Oratoriul de Crăciun' de Bach şi „Longesangt' de Mendelshon.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padua Italia, Sala de concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul National Bratislava.

Oana Maria Şerban – ** Soprană **

Cu un zâmbet cald și o voce care îmbină sensibilitatea cu forța, Oana Șerban cucerește scenele din țară și din străinătate. Timbrul ei aparte are puterea de a transforma fiecare piesă într-o poveste și fiecare notă într-o emoție. De la energia rolurilor de operă, la delicatețea pop-operei și bucuria musicalului, Oana trăiește fiecare apariție pe scenă ca pe o întâlnire cu publicul de suflet.

În 2025, Oana Maria Şerban a fost „Elle' – unicul personaj din „Frumosul indiferent' şi „Vocea umană,' pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian,' a interpretat personajul Miss Honey în „Matilda,' musicalul Operei Comice pentru Copii premiat în Gala UNITER  şi a dubutat în rolul Rosina din „Barbierul din Sevilla' de Rossini, producţie a Operei Naţionale din Bucureşti. 

 În 2024, talentata soprană de coloratură a cântat în Grădinile Palatului Versailles, cu ocazia deschiderii Jocurilor Olimpice de la Paris, a performat la Musikverein din Viena  în rolul Dochiţa din Opereta „Crai nou', alături de Opera Naţională din Bucureşti, iar în 2023 a debutat la Opera Națională din București   în rolurile Olympia din opera Povestirile lui Hoffmann, de J.Offenbach, Gilda din opera Rigoletto de Giuseppe Verdi, si  Susanna, din opera Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Iar la Opera Comică pentru Copii este eroina favorită a celor mici în roluri memorabile precum Rosina din opera Bărbierul din Sevilla, Clorinda din opera Cenușăreasa, ambele de Gioachino Rossini, Norina din opera Don Pasquale și Adina, din opera Elixirul dragostei, de Gaetano Donizetti.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele.  Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valoare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulate sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, au inclus peste 20 concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: soprana Cristina Maria Oltean, soprana Daniela Bucşan şi Oana Maria Şerban, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, în formulă de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

