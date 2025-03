Turkish Airlines, Official Airline la ENERGY EXPO® 2025

ENERGY EXPO® 2025, cel mai amplu târg expozițional de energie din regiune, care va avea loc în perioada 22-24 mai, la Hala Laminor din Sectorul 3 al Capitalei, a încheiat un parteneriat cu Turkish Airlines pentru a facilita deplasarea expozanților și participanților la eveniment, ținând cont de prezența la ENERGY EXPO® 2025 a companiilor internaționale din peste 14 țări de pe 4 continente. Acest parteneriat strategic oferă discounturi speciale, mai multă flexibilitate și accesibilitate, asigurând o experiență de zbor premium pentru reprezentanții companiilor participante la eveniment.

Cod de discount pentru expozanți și participanți

Expozanții și participanții ENERGY EXPO®2025 beneficiază de reduceri speciale, atât pentru biletele de zbor la clasa „Economy”, cât și pentru cele „Business Class”. Pentru a efectua rezervarea biletelor online, accesați turkishairlines.com și introduceți codul „063TKM25' în câmpul „Cod Promoțional' disponibil în pagina de plată.

Zboruri Directe și Zboruri Conexe Către și Din București

În România, Turkish Airlines a sărbătorit recent 30 de ani de activitate, consolidându-și prezența prin zboruri regulate din București, Cluj-Napoca și Constanța. Cu o tradiție de peste 90 de ani și o flotă de 480 de aeronave, Turkish Airlines este compania aeriană care zboară către cele mai multe țări din lume. Deservind 131 de țări și 352 de destinații, Turkish Airlines a fost recunoscută oficial de Guinness World Records™. Membră a Star Alliance, compania aeriană se remarcă prin servicii premium și numeroase premii internaționale, printre care „World Class Airline – 2024' acordat de APEX, „Best Airline in Europe – 2024' și „Best Business Class Catering – 2024' oferite de Skytrax, și „Most Sustainable Flag Carrier Airline' primit de la World Finance. Turkish Airlines, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume, operează zboruri directe zilnice din Istanbul către București și oferă conexiuni între marile orașe din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și Africa prin hub-ul său din Istanbul.

Astfel, deplasarea delegațiilor companiilor din peste 14 țări, care și-au exprimat dorința de a participa ca expozanți și vizitatori în cadrul ENERGY EXPO® 2025 – Turcia, China, Austria, Polonia, Bulgaria, Grecia, Norvegia, Țările de Jos, Italia, Republica Moldova, Suedia, Elveția, India, Malaezia – va fi mult mai facilă.

Parteneriatul Turkish Airlines – ENERGY EXPO® 2025: Un angajament comun pentru sustenabilitate și inovație

Parteneriatul dintre Turkish Airlines și ENERGY EXPO® 2025 subliniază angajamentul celor două organizații pentru sustenabilitate și inovație, în special în sectorul energetic și al transporturilor, reiterând importanța colaborărilor intersectoriale pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă, într-un mod responsabil. De-a lungul anilor, compania aeriană a adoptat măsuri semnificative pentru a reduce impactul asupra mediului, de la investiții în aeronave mai eficiente din punct de vedere energetic, utilizarea combustibililor sustenabili și până la implicarea activă în programe de compensare a emisiilor de carbon.

Aceste acțiuni se află în sinergie cu misiunea ENERGY EXPO® 2025, un eveniment ce reunește lideri și experți din sectorul energetic și din industriile conexe, facilitând interacțiunea, inovația, colaborarea și schimbul de bune practici pentru crearea unui viitor mai sustenabil.

Pentru mai multe informații despre eveniment, vizitați www.energyexpo.ro

Mai multe informații despre zborurile directe către și din București sau zborurile de legătură pot fi regăsite pe site-ul companiei aeriene, www.turkishairlines.com

Strategic Partners: Ministerul Energiei I Ministerul Educației și Cercetării I Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului I Primăria Sector 3 București

Official Airline: Turkish Airlines

CONNECT VIP Lounge powered by JW Marriott

Special Partners: Techcelerator | Romanian Tech Startups Association (ROTSA) | Casa Magazin | JW Marriott | BILBOR | Pop Cola | Vitamin Aqua | Crama Gîrboiu | VLAdiLA

Valued Partners: Asociația Municipiilor din România (AMR) | Federația Patronală a Energiei (FPE) | Federația Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE) | Energy Policy Group (EPG) | Asociația Producătorilor de Energie Electrică (HENRO) | Asociația Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) | Asociația Română pentru Energie Eoliană (RWEA) | Asociația Energia Inteligentă (AEI) | Asociația Furnizorilor de Energie din România (AFEER) | Asociația Inginerilor Energeticieni Și Electricieni (AIEE) | Asociația pentru Energia Hidrogenului din România (AEHR) | Asociația Română Smart City (ARSC) | Asociația Producătorilor de Energie Regenerabilă din Spania (APPA Renovables) | Coaliția pentru Economie Circulară (CERC) | Romania Green Building Council – RoGBC | Comitetul Național Român CIGRE | Future Energy Leaders România (FEL România) | Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA) | Coaliția Energie Comunitară (CEC) | KNX România | Petroleum Club România | Asociația RoElectric | EfdeN | Asociația energiaTA | UrbanizeHub | Asociația Compostului din România (ARC) | Ordinul Auditorilor Energetici din România (OAER) | Asociația Inginerilor de Instalații din România (AIIR) | ÎntreVecini | Cooperativa de Energie (CE) | Ambasada Sustenabilității în România | Camera de Comerț Româno-Britanică (BRCC) | ADVANTAGE AUSTRIA

Key Media & Media Partners: Digi24 | G4Media.ro | Ringier | Kiss FM | Energy Magazine | Biziday | Profit.ro | Economedia.ro | Agerpres | NewsEnergy.ro | Business Review | e-nergia.ro | Nine O’ Clock | BURSA | Daibau | Club Antreprenor | Fereastra | Agenda Constructiilor | The Diplomat-Bucharest | Sustainability Today | Prima News | ibuild | Proidea | List.Solar | green.start-up.ro | Energypress.gr | CIO Tech World | Revista Ingineria Instalațiilor | InvesTenergy | IBC Focus | România Durabilă | Academia de Construcții | Economistul | Sustenabilitate.biz | Revista Construcțiilor | RENERGY | The Energy Industry Times (TEI Times) | Club Economic | Jurnalul de Afaceri | ClimateTechReview | ECSR | ELECTRICIANUL | Libertatea | Avantaje | Elle | Unica | Real Estate | connect.ro | LUXURY | Buletin de Bucuresti (BdB) | Petroleum Newspaper

